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UDR Inc

СОБЫТИЯ

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05.06.2026 «ДАР» и «Сонерик» создают российское UDR-решение для телеком-операторов 1
06.02.2023 Nexign представила новое решение Nexign Billing and Charging Evolution для роуминговых расчетов между операторами 1
08.11.2022 Nokia попросила у США разрешения продавать «железо» в Россию 1
30.11.2021 Как в России потратят 208 млрд руб. на запуск сетей 5G и разработку оборудования для них 1
07.10.2020 Yota полностью перешла на Nexign Network Monetisation Suite 1
19.11.2019 Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
04.03.2019 Падение ПО: «Мегафон» хочет наказать HPE по-крупному 1
06.11.2018 «Мегафон» потребовал с HPE десятки миллионов долларов в оплату своих катастрофических аварий 1
14.03.2014 Петер-Сервис: Для сектора М2M нужны специализированные BSS/OSS-решения 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

UDR Inc и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 335 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2665 2
LMF 4 2
МегаФон 10513 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 708 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3410 2
Huawei 4472 2
ZTE Corporation 796 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3080 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 726 2
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1784 1
China Mobile 435 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 176 1
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 28 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 1
Т.С.С - Телесистемы сервис 3 1
Samsung Electronics 10959 1
Ростелеком 10777 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15401 1
ИКС 496 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5793 1
HP Inc. 5859 1
Oracle Corporation 7032 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Vodafone Group 1409 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 433 1
AT&T Inc 1723 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1569 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
NSSF - National Social Security Fund 4 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1052 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5901 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3542 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6474 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 716 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 457 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 406 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22614 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 6
UDR - User Data Repository - База данных абонентов и связанных с ними услуг и тарифных планов 5 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26972 4
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 83 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4278 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9905 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2508 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6387 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 4
AMF - Autonomous Management Framework - Модуль управления доступом и мобильностью 27 3
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения - gNB-Ru - радиомодули - gNB-DU - распределённый модуль базовой станции - gNB-CU - центральный модуль базовой станции 20 3
AUSF - Authentication Server Function - Серверы аутентификации 4 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2118 3
SMF - Session Management Function - Управление сессией 16 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29465 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1902 3
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 12 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1314 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8454 3
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 21 3
NFV MANO - NFV Management & Orchestration - MANO - Management and Orchestration for Network Operation 13 3
SIDF - Sender ID Framework 3 3
Стандартизация - Standardization 2310 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3568 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12597 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33954 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 539 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 301 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 588 2
UPF - User Plane Function - Передача данных абонентов 3 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23928 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5318 2
4G - eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 23 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 909 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12940 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 824 2
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 80 2
URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communication - сверхнадежная межмашинная связь M2M с низкими задержками 18 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2312 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 274 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 649 1
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 22 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 172 1
МегаФон - Nexign NMS - Nexign Network Monetisation Suite 3 1
Nokia Alcatel-Lucent - Nuage Networks SD-WAN 10 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 7 1
9-мм пистолет Макарова 7 1
Nokia NetAct 16 1
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 8 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 302 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 1
Apple iPhone 6 4861 1
Делицын Леонид 137 1
Neri Antonio - Нери Антонио 21 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
Щербина Александр 7 1
Грачев Андрей 18 1
Нейлов Олег 1 1
Сидоренко Юрий 10 1
Петров Иван 14 1
Ейнов Амир 1 1
Киреев Александр 38 1
Матюшин Михаил 16 1
Ведин Алексей 1 1
Жикин Андрей 1 1
Вотолевский Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54219 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3008 2
США - Калифорния 4803 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1286 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 701 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18847 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 1
Европа 24869 1
Земля - планета Солнечной системы 10815 1
Южная Корея - Республика 6993 1
Япония 13725 1
Швеция - Королевство 3758 1
Финляндия - Финляндская Республика 3679 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19285 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3416 1
Франция - Французская Республика 8099 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3530 1
Украина 7895 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 922 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 894 1
Нидерланды 3704 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7639 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3905 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 221 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5669 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21227 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3002 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8120 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1250 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4378 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11218 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6617 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2420 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10098 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 96 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 482 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2310 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 587 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6037 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10752 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 410 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52715 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8666 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17916 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6530 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3905 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8706 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7254 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1806 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2543 1
Зоология - наука о животных 2843 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4553 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2671 1
Химия - GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 56 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3399 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 94 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8401 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6636 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 2
9to5Google 59 1
9to5Mac 70 1
Optics 142 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11521 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 235 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 1
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