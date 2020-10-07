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Yota полностью перешла на Nexign Network Monetisation Suite

Телеком Интеграция Внедрения

Nexign (входит в «ИКС Холдинг»), поставщик систем поддержки бизнеса (Business Support System) и платформ интернета вещей (Internet of Things), объявила об успешном завершении проекта миграции абонентов во всех филиалах оператора связи Yota на последний релиз Nexign Network Monetisation Suite – многофункциональное решение для тарификации, формирования начислений и управления политиками качества предоставления услуг в режиме реального времени.

Yota стала первым мобильным оператором, который предложил своим клиентам пакеты связи, настраиваемые с точностью до минуты и гигабайта, и дифференцированную оплату за различные виды трафика. Имеющееся технологическое решение не подразумевало горизонтального масштабирования, поэтому компании стал необходим масштабируемый и гибкий инструмент для управления политиками и тарификацией внутри сети.

Чтобы повысить эффективность своих внутренних процессов, Yota выбрала продукт Nexign Network Monetisation Suite, включающий в себя решения PCRF (Policy and Charging Rules Function), RCAF (RAN congestion awareness function) и UDR (User Data Repository).

Внедрение Nexign Network Monetisation Suite позволило Yota оперативно запускать новые продукты и сервисы с минимальными затратами на их внедрение. Система также обладает большим количеством открытых интерфейсов и позволяет легко интегрировать новые сервисы, в том числе с привлечением партнеров. Благодаря функциональным и технологическим возможностям продукта компания поддерживает высокое качество услуг даже при многократном росте нагрузки.

После миграции на решение Nexign компания Yota на 10-20% снизила совокупную стоимость владения (TCO) за счет экономии на дополнительных лицензиях сторонних поставщиков. Используя функцию PCRF, Yota также сократила время вывода на рынок новых продуктов и услуг (TTM - time to market) на 20% и увеличила отказоустойчивость на 40%, что позволяет оператору обеспечивать высокий уровень клиентского сервиса и сохранять конкурентное преимущество.

«Совместный проект с Nexign по внедрению Nexign Network Monetisation Suite позволил нам реализовать уникальный для телеком-рынка продукт «Конструктор связи», а также сохранить высокое качество услуг при росте количества клиентов. В последние 6 месяцев новое программное решение прошло беспрецедентное нагрузочное тестирование: в связи с пандемией трафик от бизнес-приложений внутри сети вырос в 2.5 раза», – сказал Андрей Жикин, директор по информационным технологиям компании Yota.

«Проект Nexign в Yota – это первое внедрение нашего решения у оператора связи, использующего биллинговую систему стороннего поставщика, – отметил Алексей Ведин, директор по продуктам монетизации сети Nexign. – Тем не менее, интеграция с BSS-системами Yota была проведена незаметно для абонентов всех филиалов Yota – без аварий и каких-либо перерывов в работе оператора. При этом не потребовалось делать дополнительные доработки в биллинге или других системах – все потребности оператора были закрыты единым решением Nexign».

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