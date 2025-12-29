Петров Иван

Разделы

29.12.2025 Вышел новый релиз платформы TESSA 4.2 1
14.05.2025 Дроны на страже лесов: старт проекта мониторинга в Подмосковье 1
02.04.2025 АЦЛСХ определил мазутные загрязнения в Черном море с помощью спутников и ИИ 1
09.10.2024 «Умный дом» от резидента «Жигулевской долины» 1
04.07.2024 Резидент технопарка «Жигулевская долина» проводит испытания водного дрона-эколога 1
18.10.2023 Тольяттинский дрон-эколог проинспектировал водоемы Волгоградской области 1
11.07.2023 Чат-бот для общения с клиентом: новая функция от «1С:Салон красоты» 2
12.01.2022 ИТ-компания HFLabs создала продукт для проверки банковских клиентов по черным и белым спискам 1
07.10.2021 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 1
04.03.2019 Падение ПО: «Мегафон» хочет наказать HPE по-крупному 1
18.06.2013 «Космическая связь» продолжает развивать технологии предоставления информационных услуг на морских судах в северных широтах 1
24.10.2011 Розничная сеть МТС автоматизировала документооборот с помощью IBM FileNet и ABBYY FlexiCapture 1
11.08.2009 SMS-мошенники обосновались «Вконтакте» 1
18.05.2009 Госдума объединит венчуров в товарищества 1

ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 77 2
ITFB Group - АЦЛСХ - Аналитический центр лесного и сельского хозяйства 3 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14349 2
9038 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 1
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 26 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 25 1
Системы документооборота 512 1
МегаФон 9960 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
Huawei 4236 1
HP Inc. 5765 1
ZTE Corporation 774 1
Oracle Corporation 6882 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Ростелеком 10353 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1377 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 34 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
UDR Inc 9 1
РВК - Российская венчурная компания 557 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12911 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Росгидромет - УГМС - Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 15 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 218 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5268 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 239 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 88 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3259 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 241 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
FISU - Fédération Internationale du Sport Universitaire - Международная федерация университетского спорта 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3357 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7198 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6918 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18358 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3611 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10239 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5921 1
UDR - User Data Repository - База данных абонентов и связанных с ними услуг и тарифных планов 4 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 419 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4498 1
Кибербезопасность - SMiShing - SMS-фишинг - SMS-мошенничество - smishing - смишинг 44 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1007 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25557 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3774 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Электронный документ - Electronic document 1531 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 1
Desktop computer - Системный блок - системник 464 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9512 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 1
Управляемость - Manageability 1956 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
Мобильная связь - Короткий номер 396 1
Sonar - SOund Navigation And Ranging - Сонар - Гидроакустика - Гидролокатор - Эхолот - средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения 61 1
Client Computing - клиент-серверная вычислительная система 230 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9380 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3542 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8954 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3109 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5135 1
Orange Maritime VSAT 8 1
HFLabs KYC 1 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
1С:Предприятие Салон Красоты 2 1
Abbyy FlexiCapture 174 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 141 1
IBM FileNet 129 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1220 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Ейнов Амир 1 1
Пономарев Илья 72 1
Осадчая Ирина 64 1
Аммосов Юрий 46 1
Серго Антон 41 1
Костин Олег 8 1
Васютинский Дмитрий 13 1
Литвинов Артем 13 1
Степанов Константин 12 1
Сомов Михаил 3 1
Лукьянова Кира 3 1
Dragutin Ivaci - Драгутин Ивачи - Драгутин Иваци 2 1
Быков Виталий 1 1
Делицын Леонид 133 1
Neri Antonio - Нери Антонио 20 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 1
Щербина Александр 7 1
Грачев Андрей 18 1
Нейлов Олег 1 1
Сидоренко Юрий 9 1
Черненко Андрей 73 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Иванов Петр 23 1
Гусев Сергей 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 437 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 262 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Русская Арктика - национальный парк 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2919 1
США - Калифорния 4776 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3283 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4294 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
Россия - УФО - Свердловская область 1760 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Нидерланды 3637 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 824 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1118 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 831 1
Земля - планета Солнечной системы 10669 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8152 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
EULA - End-User License Agreement - Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Пользовательское соглашение 46 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 144 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6339 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 1
Blacklist - Чёрный список 672 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 195 1
Аудит - аудиторский услуги 3114 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 383 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26009 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
Образование в России 2560 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1098 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
