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Дроны на страже лесов: старт проекта мониторинга в Подмосковье

Аналитический центр лесного и сельского хозяйства, входящий в ITFB Group, совместно с Комитетом лесного хозяйства Московской области и компанией «Инсайт-проект» запускает проект по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для мониторинга состояния лесных территорий. Инициатива нацелена на создание высокотехнологичного и экологически ориентированного инструмента управления лесным фондом региона. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

В условиях растущей нагрузки на экосистемы, изменение климата и антропогенные факторы требуют более точного, регулярного и научно обоснованного подхода к контролю за состоянием лесов. Новый проект позволит оценить потенциал беспилотных технологий как инструмента раннего реагирования на экологические угрозы, включая заболевания, повреждения, незаконные рубки и деградацию лесных культур.

Особое внимание будет уделено мониторингу молодых посадок сосны обыкновенной, высаженных в 2023–2024 гг. С помощью аэрофотосъемки специалисты смогут отслеживать приживаемость насаждений, выявлять признаки стрессов и принимать меры до того, как проблемы станут необратимыми.

Иван Петров, управляющий партнер АЦЛСХ: «Современное лесное хозяйство должно опираться на данные, а не интуицию. Мы рассматриваем этот проект как важный шаг к построению устойчивой модели управления, в центре которой — забота о состоянии экосистем и рациональное использование природных ресурсов. Дроны и алгоритмы анализа — это не просто технологии, это инструменты для сохранения баланса между развитием и экологической ответственностью».

Использование БПЛА в лесном мониторинге не только сокращает издержки и повышает эффективность лесоуправления, но и открывает путь к созданию постоянно действующей цифровой системы экологического контроля. Это особенно актуально в контексте реализации национального проекта «Экология» и задач устойчивого развития, поставленных на уровне государства.

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Дмитрий Новиков, заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области: «Территория лесного фонда Подмосковья составляет почти 2 млн гектаров. Только в 2024 г. мы провели более 70 тыс. патрулирований. Общая протяженность маршрутов превысила 1,9 млн километров — это огромный объем работы, выполненный нашими сотрудниками на автомобилях, снегоходах и пешком. При этом лесная охрана выходит в рейды ежедневно, часто вместе с представителями МВД, МЧС, муниципальных органов и экологических сообществ. Внедрение беспилотных технологий станет серьезным подспорьем для лесничих — позволит оперативнее выявлять нарушения и следить за состоянием насаждений в труднодоступных участках».

Виталий Быков, директор компании «Инсайт-проект»: «Мы обладаем практическим опытом восстановления леса в 12 регионах России и хорошо понимаем, что посадка — это только начало. Ключевым этапом является последующий уход: агротехнические мероприятия, контроль приживаемости, перевод культур в молодняки. Именно поэтому мы приняли решение о разработке системы искусственного интеллекта, способной анализировать приживаемость каждого саженца с точной привязкой к координатам. Это позволит создать полностью прозрачную и контролируемую модель сопровождения лесных культур до стадии устойчивого молодого леса».

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