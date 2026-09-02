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ITFB Group АЦЛСХ Аналитический центр лесного и сельского хозяйства

ITFB Group - АЦЛСХ - Аналитический центр лесного и сельского хозяйства

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.09.2026 АЦЛСХ завершил проект силами ИИ-команды для Подмосковья 1
14.05.2025 Дроны на страже лесов: старт проекта мониторинга в Подмосковье 1
02.04.2025 АЦЛСХ определил мазутные загрязнения в Черном море с помощью спутников и ИИ 2
05.02.2025 Команда АЦЛСХ присоединилась к отраслевому клубу по искусственному интеллекту в сфере сельского хозяйства. 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

ITFB Group и организации, системы, технологии, персоны:

ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 109 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 264 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1196 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3702 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23078 4
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Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1225 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26515 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5807 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
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