АЦЛСХ определил мазутные загрязнения в Черном море с помощью спутников и ИИ

Специалисты Аналитического центра лесного и сельского хозяйства, входящего в ITFB Group, с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) выявили 11 мазутных пятен в акватории Черного моря и на прилегающей береговой линии. Это наиболее точная картина загрязнений в акватории на сегодняшний день. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

При помощи собственного ИИ алгоритма, основанного на спутниковых снимках, специалистами АЦЛСХ удалось определить границы мазутных пятен и оценить масштабы загрязнения. Технология использует радарные данные и снимки высокого и среднего разрешения, наложенные на картографические слои, что позволило не только оценить оперативные, но и ретроспективную обстановку в акватории. Данные были оперативно переданы наземным службам, которые подтвердили наличие разливов.

«Применение технологий дистанционного зондирования Земли и искусственного интеллекта позволило оперативно выявить угрозу и своевременно информировать ответственные структуры. Это существенно повышает эффективность реагирования и снижает экологические последствия», — сказал Иван Петров, директор направления автоматизации лесного и сельского хозяйства, АЦЛСХ.

Развитие технологий искусственного интеллекта позволяет упросить жизнь во многих отраслях экономики России. Так например, АЦЛСХ создал и опробовал технологии для определения состояний леса, включая определение породного состава или определение состава и влагонасыщенности почв, что повышает урожайность культур.