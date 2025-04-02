Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

АЦЛСХ определил мазутные загрязнения в Черном море с помощью спутников и ИИ

Специалисты Аналитического центра лесного и сельского хозяйства, входящего в ITFB Group, с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) выявили 11 мазутных пятен в акватории Черного моря и на прилегающей береговой линии. Это наиболее точная картина загрязнений в акватории на сегодняшний день. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

При помощи собственного ИИ алгоритма, основанного на спутниковых снимках, специалистами АЦЛСХ удалось определить границы мазутных пятен и оценить масштабы загрязнения. Технология использует радарные данные и снимки высокого и среднего разрешения, наложенные на картографические слои, что позволило не только оценить оперативные, но и ретроспективную обстановку в акватории. Данные были оперативно переданы наземным службам, которые подтвердили наличие разливов.

«Применение технологий дистанционного зондирования Земли и искусственного интеллекта позволило оперативно выявить угрозу и своевременно информировать ответственные структуры. Это существенно повышает эффективность реагирования и снижает экологические последствия», — сказал Иван Петров, директор направления автоматизации лесного и сельского хозяйства, АЦЛСХ.

Развитие технологий искусственного интеллекта позволяет упросить жизнь во многих отраслях экономики России. Так например, АЦЛСХ создал и опробовал технологии для определения состояний леса, включая определение породного состава или определение состава и влагонасыщенности почв, что повышает урожайность культур.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выручка российского ИТ-интегратора рухнула на 3 миллиарда

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля. Успейте зарегистрироваться!

Европа создает альянс цифровой разведки и цифровой полиции

Россиянин занял шестое место в мировых соревнованиях по разгону платформ на процессорах Intel

В России работают над механизмом изъятия биткоинов в пользу государства

Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025»

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153