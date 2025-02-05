Команда АЦЛСХ присоединилась к отраслевому клубу по искусственному интеллекту в сфере сельского хозяйства.

Аналитический центр лесного и сельского хозяйства (АЦЛСХ), входящий в состав ITFB Group, стал участником «Отраслевого клуба в сфере ИИ (АПК)» – платформы для сотрудничества крупных компаний, стартапов и разработчиков ИИ-решений в агросекторе. В рамках клуба специалисты АЦЛСХ смогут обмениваться опытом, разрабатывать и внедрять передовые технологии, способствующие цифровизации и автоматизации сельского хозяйства. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

АЦЛСХ специализируется на внедрении цифровых технологий в отрасль, а также на применении геоинформационных технологий и искусственного интеллекта для оптимизации процессов лесного и сельского хозяйства. Кроме того, АЦЛСХ предлагает консультационную поддержку в освоении специализированных сервисов для лесного и сельского хозяйства. Это помогает специалистам отрасли лучше понять, как применять современные технологии в своей работе и достигать максимальной эффективности от их использования.

«Отраслевой клуб в сфере ИИ (АПК)» представляет собой платформу, объединяющую представителей крупного бизнеса, поставщиков ИИ-решений и стартапы. Участие в клубе позволяет участникам обмениваться опытом, знаниями и инновационными идеями, а также совместно работать над проектами в области применения искусственного интеллекта в сельском хозяйстве.

Отраслевой клуб был создан для достижения нескольких ключевых целей: содействия росту бизнеса в аграрном секторе; развития российского рынка отраслевых решений с использованием искусственного интеллекта.

«Участие в «Отраслевом клубе в сфере ИИ (АПК)» открывает перед нами новые возможности для обмена опытом и знаниями с другими участниками рынка, а также для разработки и внедрения инновационных решений, которые позволят вывести аграрную отрасль в России на принципиально новый уровень развития», – сказал управляющий партнер Аналитического центра лесного и сельского хозяйства.

Специалисты АЦЛСХ занимаются вопросами автоматизации лесного и сельского хозяйства более 15 лет, имеют компетенции в практической работе по разработке, внедрению и сопровождению информационных систем.

АЦЛСХ сотрудничает с такими научными и государственными структурами, как Российская академия наук (РАН), Министерство сельского хозяйства России, Министерство природных ресурсов и экологии России, профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации и др.