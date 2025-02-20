Кибербезопасность - SMiShing - SMS-фишинг - SMS-мошенничество - smishing - смишинг

Несмотря на активное использование мессенджеров, абоненты продолжают обращаться к SMS-сервису для общения и решения бизнес-задач. По этой причине данный канал коммуникации все еще остается актуальным для рассылки мошеннических SMS. Например, злоумышленники отправляют текстовые сообщения, чтобы обманным путем заставить абонентов поделиться личной информацией. Они побуждают клиента перейти по ссылке, ведущей на вредоносный веб-сайт с целью получения мошенниками доступа к аккаунту абонента. Существует множество и других типов SMS-мошенничества, но все они преследуют одну цель – заставить своих жертв поделиться конфиденциальной информацией.