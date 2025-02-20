Кибербезопасность SMiShing SMS-фишинг SMS-мошенничество smishing смишинг
Несмотря на активное использование мессенджеров, абоненты продолжают обращаться к SMS-сервису для общения и решения бизнес-задач. По этой причине данный канал коммуникации все еще остается актуальным для рассылки мошеннических SMS. Например, злоумышленники отправляют текстовые сообщения, чтобы обманным путем заставить абонентов поделиться личной информацией. Они побуждают клиента перейти по ссылке, ведущей на вредоносный веб-сайт с целью получения мошенниками доступа к аккаунту абонента. Существует множество и других типов SMS-мошенничества, но все они преследуют одну цель – заставить своих жертв поделиться конфиденциальной информацией.
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Тутон Екатерина 7 5
|Бусаргин Андрей 26 3
|Гончаров Станислав 16 2
|Finkelsteen Lotem - Финкельстин Лотем 5 1
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 1
|Водясов Алексей 222 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Дырмовский Дмитрий 130 1
|Земков Сергей 158 1
|Артамонова Анна 183 1
|Слободин Михаил 56 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Савельев Михаил 42 1
|Назаров Алексей 71 1
|Висящев Андрей 64 1
|Меденцев Константин 98 1
|Осадчая Екатерина 47 1
|Иванов Петр 23 1
|Гусев Сергей 44 1
|Петров Иван 11 1
|Шаров Борис 73 1
|Медведев Вячеслав 19 1
|Королев Игорь 64 1
|Катрич Алексей 43 1
|Широких Алексей 72 1
|Макаров Станислав 117 1
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Гребнев Егор 41 1
|Серго Антон 41 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Драгунов Алексей 25 1
|Алявдин Кирилл 19 1
|Галимов Максим 33 1
|Наскидаев Олег 9 1
|Бухрадзе Реваз 14 1
|Комарова Татьяна 17 1
|Масленников Денис 19 1
|Жбанков Антон 13 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5923 1
|WikiLeaks 119 1
|Госрасходы - портал 69 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1891 1
|РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
|РАН - Российская академия наук 1884 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341755, в очереди разбора - 767154.
Создано именных указателей - 169070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.