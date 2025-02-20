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Кибербезопасность SMiShing SMS-фишинг SMS-мошенничество smishing смишинг

Кибербезопасность - SMiShing - SMS-фишинг - SMS-мошенничество - smishing - смишинг

Несмотря на активное использование мессенджеров, абоненты продолжают обращаться к SMS-сервису для общения и решения бизнес-задач. По этой причине данный канал коммуникации все еще остается актуальным для рассылки мошеннических SMS. Например, злоумышленники отправляют текстовые сообщения, чтобы обманным путем заставить абонентов поделиться личной информацией. Они побуждают клиента перейти по ссылке, ведущей на вредоносный веб-сайт с целью получения мошенниками доступа к аккаунту абонента. Существует множество и других типов SMS-мошенничества, но все они преследуют одну цель – заставить своих жертв поделиться конфиденциальной информацией.


20.02.2025 «Столото» и F6 заблокировали более 10,5 тыс. мошеннических ресурсов в 2024 году 1
05.08.2024 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 3,5 тыс. мошеннических ресурсов в первом полугодии 2024 года 1
13.06.2024 Tele2 перешла на отечественные решения анализа трафика для противодействия телефонному мошенничеству 1
12.04.2024 У экс-подполковника КГБ и экс-замглавы аппарата Госдумы по телефону похитили 44 миллиона 1
13.02.2024 «Одноклассники» рассказали о самых распространенных схемах мошенничества в соцсетях 1
12.02.2024 Kaspersky Who Calls и Kaspersky Password Manager теперь доступны в RuStore 1
08.02.2024 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 10 тыс. мошеннических ресурсов в 2023 г. 1
01.08.2023 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали более 7 тыс. мошеннических ресурсов за первое полугодие 2023 года 1
26.01.2023 «Столото» и Group-IB заблокировали более 38 тысяч мошеннических ресурсов в 2022 году 1
02.08.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 18 тысяч мошеннических ресурсов за первое полугодие 2022 года 1
29.03.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 23 тысяч мошеннических ресурсов в 2021 году 1
09.02.2022 Хакерская программа с многолетним стажем атаки на россиян переключилась на европейские iPhone и Android 1
26.01.2022 Check Point Cyber Security Report 2022: атаки на вендоров программного обеспечения выросли на 146% в 2021 году 2
09.04.2019 Идет масштабная атака на российских пользователей. Хакеры стараются вскрыть их банковские аккаунты 1
22.11.2017 Check Point: 100% организаций по всему миру подверглись мобильным атакам 1
06.04.2015 Россия - абсолютный мировой лидер по зараженным Android-устройствам 1
15.05.2014 «Билайн» поплатился за борьбу с мошенничеством и спамом 1
13.02.2014 «Яндекс» добавил в свой браузер причудливый каталог расширений 1
05.08.2013 Половина мировых троянов написана российской группировкой SMS-мошенников 2
16.07.2013 Вышел Kaspersky Internet Security для Android для защиты смартфонов и планшетов на базе Android 1
11.06.2013 Троян RpcTonzil заразил не менее 50 тыс. пользователей соцсети «ВКонтакте» 1
14.05.2013 «Яндекс.Браузер» защитит пользователей от SMS-мошенников 1
06.03.2013 «Яндекс», Google и «ВКонтакте» объединились против интернет-мошенников 1
27.02.2013 Вышли новые версии Kaspersky Mobile Security и Kaspersky Tablet Security для Android с бесплатной базовой защитой 1
28.03.2012 Атакованы российские пользователи iPhone 1
13.09.2011 Абоненты «Билайна» под защитой «Лаборатории Касперского» 1
29.06.2011 Развитию российского рынка ИБ в 2010 г. способствовала смена поколений сотрудников ИБ 1
28.03.2011 За 2010 г. русские хакеры заработали около $2,5 млрд 1
24.11.2010 CNews FORUM 2010: сегодня ИТ уходят в облака, а завтра станут частью ЖКХ 1
18.11.2010 Мошенники предлагают фильмы и ПО в обмен на SMS за 200 руб. 1
31.08.2010 В Москве задержана крупнейшая банда хакеров 2
23.04.2010 Доля спама в первом квартале 2010 г. составила 85,2% 1
11.08.2009 SMS-мошенники обосновались «Вконтакте» 1
16.07.2009 «Доктор Веб»: обзор вирусной обстановки за первое полугодие 2009 г. 1
03.02.2009 «Доктор Веб»: обзор вирусной обстановки за январь 2009 г. 1
15.01.2009 «Доктор Веб»: обзор вирусной обстановки за декабрь 2008 г. 2
04.12.2008 «Доктор Веб»: обзор вирусной обстановки за ноябрь 2008 г. 1
07.11.2008 SMS-мошенники выдают себя за сотовых операторов 1
18.02.2008 Вирусы и SMS-мошенники - новые угрозы для мобильников 2
28.01.2008 Девушка «Лена» вновь обманывает сотовых абонентов 1

Публикаций - 43, упоминаний - 48

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 12
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 8
Dr.Web - Доктор Веб 1256 8
Google LLC 11825 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 6
TeamViewer 121 6
S8 Capital - С8 Капитал 24 5
AnyDesk Software GmbH 33 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 3
Yandex - Яндекс 7418 3
X Corp - Twitter 2848 3
Microsoft Corporation 24667 3
Check Point Software Technologies 761 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1426 2
Apple Inc 12146 2
МегаФон 8944 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
PayPal 654 2
ESET - ESET Software 1134 2
Leta Group - Лета Групп 278 2
SolarWinds 49 1
REvil - Хакерская группировка 48 1
Kaseya 34 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
LG Electronics 3619 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
Directum - Директум 1100 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 771 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Adobe Systems 1550 1
Yahoo! 3698 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 273 1
Киевстар - Kyivstar 540 1
Sophos - SophosLabs 416 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 47 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Почта России ПАО 2119 2
eBay Inc 1622 2
Colonial Pipeline 33 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 1
ГПБ - Газпромбанк 1088 1
Альфа-Банк 1778 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Россети Ленэнерго 1701 1
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 9 1
Hallmark 19 1
Некстер ИК 33 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5475 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 6
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 122 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4160 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3344 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 681 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 457 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5957 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
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