Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

«Столото» и Group-IB заблокировали более 18 тысяч мошеннических ресурсов за первое полугодие 2022 года

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и ИБ-компания Group-IB, в первом полугодии 2022 г. обнаружили и заблокировали 18709 ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей и/или нелегально использовали бренд «Столото». Из них 10168 пришлось на мошеннические сайты, 8473 — фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях и мессенджерах, 64 — фейковые мобильные приложения. Также были заблокированы четыре почтовых адреса, с которых велась фишинговая рассылка.

По данным аналитиков Group-IB, активность мошенников, работающих в сфере лотерей выросла во II квартале 2022 г. Так, за I квартал 2022 г. было заблокировано 4877 мошеннических ресурсов, а за II – втрое больше, 13 832. При этом значительно выросло количество фейковых сообщений, аккаунтов и групп в соцсетях и мессенджерах. Если в первом квартале 2022 года было обнаружено всего 377 таких ресурсов, то во втором квартале – в 21 раз больше, 8096.

Также значительно увеличилось количество фейковых мобильных приложений, замаскированных под официальное мобильное приложение «Столото». За первое полугодие 2022 года было обнаружено 64 таких приложения – в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого, 2021 года.

«Как и все предыдущие годы, в режиме 24/7, 365 дней в году «Столото» проводит усиленную работу против мошенников в цифровом пространстве. Бренды «Русское лото» и «Спортлото», распространителем которых является «Столото», признаны Роспатентом общеизвестными товарными знаками, нашими клиентами являются 80% платежеспособного населения страны старше 18 лет, поэтому преступники мимикрируют под самые известные бренды. Но наше сотрудничество с правоохранительными органами и специалистами в сфере кибербезопасности позволяет быстро и эффективно бороться с мошенническими действиями», — отметила заместитель генерального директора многопрофильного ИТ-холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерина Тутон.

«Начиная с марта этого года мы фиксируем резкий всплеск онлайн-мошенничества — появление как новых схем, так и активизацию старых, уже отработанных сценариев, но уже с более масштабным охватом, — сказал Андрей Бусаргин, заместитель генерального директора Group-IB по направлению Digital Risk Protection. — В рамках сотрудничества со «Столото» по обеспечению безопасности участников государственных лотерей наша высокотехнологичная платформа Group-IB Digital Risk Protection (DRP) автоматически проверяет миллионы ресурсов на предмет незаконно использования бренда, анализирует десятки источников, в том числе доменные имена и магазины мобильных приложений, чтобы блокировать все потенциально подозрительные сайты и аккаунты в соцсетях, а также почтовые адреса, замеченные в фишинговых рассылках».

Амир Даутов, InfoWatch: Корпоративный периметр из-за удаленки превратился в «решето» с уязвимостями
Защита данных

С 2014 г. все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва — таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян. Перечисленные целевые отчисления от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на конец 2021 г. составили 17,6 млрд руб. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности общим накопительным итогом на конец 2021 г. составил 37,2 млрд руб.

«Столото» и Group-IB напоминают основные правила, которые следует соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников: никогда не переходите по подозрительным ссылкам: мошенники могут заразить ваш компьютер или телефон и украсть ваши данные. Используйте только официальное приложение и сайт «Столото»; никому не сообщайте коды из SMS и push-уведомлений; данные карты: PIN- и CVV-коды; персональные данные; если вы поменяли номер мобильного телефона или адрес электронной почты, обязательно сообщите в «Столото». Иначе есть риск, что ваши данные попадут к новому владельцу; при покупке билетов онлайн всегда проверяйте все реквизиты переводов и платежей; пользуйтесь антивирусными программами.

Как отмечают в Group-IB, представители «Столото»: не просят сообщить по телефону ваши персональные данные, номер карты и одноразовый пароль из SMS для подтверждения финансовой операции; не запросят код из SMS для отмены как бы «совершенных мошеннических операций»; не предлагают установить на компьютер программы для обеспечения удалённого доступа (TeamViewer, AnyDesk, RMS, RDP, Radmin, Ammyy Admin, AeroAdmin).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft надоела безграмотность пользователей. Хакеры больше не смогут взламывать их через Word и Excel

Найден способ хищения данных с миллиардов ПК во всем мире, даже не подключенных к интернету

В России легализуют хакеров, но не всех

Microsoft пошла на поводу у глупых пользователей и разрешила хакерам взламывать всех через документы Word и Excel

Из России бежал гарант безопасности платежей, с чьим уходом связывали «банковский апокалипсис»

Власти Казахстана следили за оппозицией с помощью шпионского ПО для Android

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще