Kaspersky Who Calls и Kaspersky Password Manager теперь доступны в RuStore

Kaspersky Who Calls и Kaspersky Password Manager для смартфонов на Android появились в RuStore — официальном российском магазине приложений. Kaspersky Who Calls защищает от телефонного спама и звонков с подозрением на мошенничество, в том числе в мессенджере. Благодаря Kaspersky Password Manager пользователи могут создавать надёжные пароли и безопасно их хранить.

Kaspersky Who Calls прямо во время вызова отображает на экране название организации (если номер есть в базе решения), её категорию — например, медицинские учреждения / такси, а также репутацию (есть ли жалобы на спам). Таким образом пользователь может не тратить время на нежелательные звонки и обезопасить себя от телефонного мошенничества. В решении реализована защита от нежелательных звонков в WhatsApp (принадлежит компании Meta, её деятельность признана экстремистской и запрещена в России), пользователям премиум-версии для Android также доступна защита от SMS-фишинга.

Kaspersky Password Manager позволяет создавать надёжные пароли, безопасно хранить полученные комбинации (логин и пароль) и конфиденциальные документы (фотографии, скан паспорта или реквизиты банковской карты) в зашифрованном виде. Для доступа к этому хранилищу требуется отдельный мастер-пароль. Также с помощью менеджера паролей можно настроить автоматическое заполнение данных, чтобы быстро входить в учётные записи на сайтах и в приложениях. В прошлом году в Kaspersky Password Manager появилась функция генерации одноразовых цифровых кодов для двухфакторной аутентификации.

«Обеспечение безопасности аккаунтов и защита от телефонного мошенничества — крайне важные аспекты с точки зрения построения системы цифровой защиты. Мы рады, что теперь, благодаря появлению в RuStore ещё двух наших решений — помимо Kaspersky для Android, у россиян появилась возможность значительно повысить уровень кибербезопасности. Мы стремимся к тому, чтобы делать цифровое пространство максимально защищённым и комфортным для пользователей», — сказал Сергей Пиккат-Ордынский, руководитель управления потребительского рынка «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

«Лаборатория Касперского» также предоставляет цифровую защиту в формате единого решения — Kaspersky. Пользователи могут выбирать из трёх тарифных планов: Kaspersky Standard, Kaspersky Plus и Kaspersky Premium.