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Пиккат-Ордынский Сергей
Пиккат-Ордынский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Запара Сергей 1 1
|Лисовицкий Дмитрий 1 1
|Борзилов Давид 77 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147350 6
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
|Испания - Каталония - Барселона 744 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 358 1
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