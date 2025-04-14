Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172976
ИКТ 13457
Организации 10534
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3420
Системы 25376
Персоны 74220
География 2800
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 691
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2606
Мероприятия 847

Пиккат-Ордынский Сергей



14.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж антивирусов на 28% в 2024 году 1
30.10.2024 «МегаФон»: спрос на антивирусы вырос в два раза 1
12.02.2024 Kaspersky Who Calls и Kaspersky Password Manager теперь доступны в RuStore 1
21.02.2013 «Касперский» выпускает бесплатные антивирусы для смартфонов и планшетов 1
21.08.2008 Dell начала продажу компьютеров с Kaspersky Internet Security 2009 1
27.12.2007 90% домашних компьютеров россиян защищено антивирусным ПО 1
24.12.2007 Антивирус Касперского Mobile продается в «Евросети» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Пиккат-Ордынский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 7
Dr.Web - Доктор Веб 1260 2
МегаФон 9141 1
Meta Platforms 73 1
PRO32 - ПРО32 46 1
Google LLC 11903 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Dell Technologies - Dell Computer 2138 1
ESET - ESET Software 1136 1
Dell EMC 5043 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 248 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
Gen Digital - Avast Software 175 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Евросеть 1412 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7492 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12882 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4008 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14043 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5308 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14552 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8585 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5206 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11387 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2258 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13959 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
Кибербезопасность - Mobile security - Mobile device security 56 1
Trojan SMS - SMS Троян - СМС Вирусы - SMS Вирусы 60 1
Аксессуары 3949 1
Кибербезопасность - SMiShing - SMS-фишинг - SMS-мошенничество - smishing - смишинг 43 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12240 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1499 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7313 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7739 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7855 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2000 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3125 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты 209 1
Application store - магазин приложений 1230 1
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 143 1
Google Android устройства-девайсы 738 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12326 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1299 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3466 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4040 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2574 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8772 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 998 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16292 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 2
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 42 2
Kaspersky Who Calls 42 2
Kaspersky Mobile Security - Kaspersky Mobile Security Software Development Kit, KMS SDK - Kaspersky Security for Mobile - Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 50 2
Google Android 14179 2
Nokia Symbian OS 1400 2
VK RuStore - Рустор 374 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 1
WhatsApp Messenger 1105 1
Kaspersky Password Manager - Kaspersky Password Checker 26 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 314 1
Dell Vostro - Серия ноутбуков 40 1
Kaspersky Tablet Security 10 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 102 1
Apple iPad 3877 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 1
Kaspersky Internet Security 461 1
Apple - App Store 2921 1
Google Play - Google Store - Android Market 3327 1
Запара Сергей 1 1
Лисовицкий Дмитрий 1 1
Борзилов Давид 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6319 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1504 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 516 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2784 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 875 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6231 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2115 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 358 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153