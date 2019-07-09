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Panda Security SL Panda Software PandaLabs
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|09.07.2019
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«Лаборатория Касперского» обнаружила троянца на официальном сайте МЦК
«Лаборатория Касперского» зафиксировала новую активность известного банковского троянца Panda. Эксперты компании обнаружили, что начиная с прошедших выходных зловред обращался к официальному сайту Московской кольцевой железной дороги, для того чтобы загрузить часть своих вредоносн
|12.03.2015
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Антивирусы Panda признали себя вирусами
Шесть продуктов испанской антивирусной компании Panda Security, включая Panda Antivirus Pro 2015, Panda Internet Security 2015
|27.11.2014
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Panda Security обновила Panda Cloud Office Protection до версии 7.1
Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
|05.09.2014
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Фернандо Андрес назначен генеральным менеджером глобального проекта PAPS в Panda Security
Фернандо Андрес назначен на должность генерального менеджера глобального проекта Panda Advanced Protection Service (PAPS), предоставляющего корпоративным пользователям иннова
|03.09.2014
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Во втором квартале 2014 г. появилось свыше 15 млн новых образцов вредоносных программ
Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
|12.08.2014
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Защитное решение Panda Cloud Office Protection обновлено до версии 7.0
Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
|06.06.2014
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Panda Security выпустила новую версию GateDefender eSeries для защиты периметра сети
Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
|03.06.2014
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Panda Security выпустила облачное решение для защиты всех устройств корпоративной сети
Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
|13.05.2014
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Вышел Panda Cloud Antivirus версии 3.0
Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
|15.04.2014
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Решения Panda Security продолжат поддерживать Windows XP
Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
|04.03.2014
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Троян подписывает пользователей Android в Facebook на дорогостоящий SMS-сервис
Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
|03.03.2014
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Как облако от Panda экономит время на поддержку ИТ-систем
есть отличный выход – облачный сервис удаленного администрирования, контроля и поддержки ИТ-систем Panda Cloud Systems Management. Сервис внедряется быстро и просто, он мобильный и удаленный,
|20.02.2014
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Вышла новая бета-версия облачного антивируса Panda Cloud Antivirus
Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
|17.02.2014
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Вредоносные приложения в Google Play могли заразить до 1,2 млн мобильных устройств
Антивирусная лаборатория PandaLabs компании Panda Security, производителя облачных решений безопасности и поставщика программ защиты от в
|31.01.2014
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Что пугает в облаках: советы Panda Security
Компания Panda Security одной из первых предложила облачную модель защиты в 2006 г. Собственная облачн
|22.01.2014
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Сервис удаленного управления Panda лечит инфекции нового поколения
Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
|18.12.2013
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В 2014 г. значительно увеличится число новых вредоносных программ, эксплойтов для Java и атак на соцсети
Антивирусная лаборатория PandaLabs компании Panda Security, производителя облачных решений безопасности, опубликовала прогнозы основных т
|14.11.2013
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Panda Gold Protection теперь включает защиту для BlackBerry
Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
|10.10.2013
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Peter Green Chilled защитился от вредоносного ПО с помощью решения Panda Security
Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
|13.08.2013
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Новая версия Panda Cloud Systems Management позволяет удаленно управлять iOS-устройствами
Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
|13.05.2013
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Вышел Panda Global Protection 2014 Beta с мультиплатформенной защитой
Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
|25.04.2013
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Panda Cloud Antivirus теперь доступен в Windows Store
Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
|20.04.2012
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Вышла бета-версия антивируса Panda Global Protection 2013
Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности и поставщик программ защиты от
|07.03.2012
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Разработчики всемирно известного антивируса использовали детские пароли
Хакеры группы Anonimous подвергли взлому и дефейсу сайт антивирусного разработчика Panda Security. Можно предположить, что акция Anonimous стала ответом на вчерашний арест в Ев
|29.02.2012
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Облачный антивирус Panda Cloud Office Protection 6.0 разместился на Windows Azure
Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности и поставщик программ защиты от
|21.02.2012
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«Уральская горно-металлургическая компания» доверила защиту периметра сети продуктам Panda
Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
|27.01.2012
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Panda Security защитила сеть «Соликамского магниевого завода»
Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности и поставщик программ защиты от
|07.12.2011
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«Гипросвязь» вновь доверила Panda защиту периметра сети
Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
|26.05.2011
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Вышла бета-версия «облачного» антивируса Panda Cloud Antivirus 1.9
Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности и поставщик программ защиты от
|19.05.2011
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Panda Global Protection 2012: установлен рекорд активности бета-тестеров
Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, объявила предварительные итоги
|27.04.2011
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Panda Security анонсировала специальное предложение для предприятий среднего бизнеса
Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, объявила о запуске акции «Защи
|07.04.2011
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Panda Security выпустила антивирус для корпоративных пользователей Mac
Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, объявила о выходе нового проду
|06.04.2011
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Пользователей Android атаковал троян, похищающий личные данные с мобильных телефонов
Согласно отчету компании Panda Security, в первые три месяца 2011 г. ежедневно появлялось в среднем 73 тыс. новых обра
|30.03.2011
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Panda Internet Security 2011 защитит клиентов сервисов CPP от вирусов и кражи данных
Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, и компания CPP Group, предоста
|10.03.2011
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Panda Security и ftopia объединяют усилия по обеспечению безопасного обмена файлами в Сети
Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности и поставщик программ защиты от
|02.03.2011
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Panda Security выпустила бета-версию Panda Global Protection 2012 для домашних пользователей
Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, анонсировала бета-версию Pa
|28.02.2011
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Бум технологий Web 2.0 ставит под угрозу конфиденциальность и безопасность СМБ-компаний
я «Индекс риска социальных сетей для предприятий малого и среднего бизнеса», проведённого компанией Panda Security, 78% опрошенных предприятий используют социальные сети для мониторинга деятель
|25.01.2011
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Данные банковских счетов стоят на черном ИТ-рынке от $10 до $1500
больше личной информации для получения в дальнейшем финансовой прибыли. После того как специалисты Panda Security проникли в сеть под видом преступников, PandaLabs сделала некоторые важные выв
|24.11.2010
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Panda Security открыла новое подразделение в «Силиконовой долине»
Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, объявила об открытии своего но
|22.11.2010
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40% всех фальшивых антивирусов создано в 2010 г.
редоносных образцов, которые содержатся в базе «Коллективного разума» (новая модель безопасности от Panda Security), 11,6% составляют именно фальшивые антивирусы. Несмотря на то что о существов
Panda Security SL и организации, системы, технологии, персоны:
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