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Panda Security SL Panda Software PandaLabs

Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.07.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила троянца на официальном сайте МЦК

«Лаборатория Касперского» зафиксировала новую активность известного банковского троянца Panda. Эксперты компании обнаружили, что начиная с прошедших выходных зловред обращался к официальному сайту Московской кольцевой железной дороги, для того чтобы загрузить часть своих вредоносн
12.03.2015 Антивирусы Panda признали себя вирусами

Шесть продуктов испанской антивирусной компании Panda Security, включая Panda Antivirus Pro 2015, Panda Internet Security 2015

27.11.2014 Panda Security обновила Panda Cloud Office Protection до версии 7.1

Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
05.09.2014 Фернандо Андрес назначен генеральным менеджером глобального проекта PAPS в Panda Security

Фернандо Андрес назначен на должность генерального менеджера глобального проекта Panda Advanced Protection Service (PAPS), предоставляющего корпоративным пользователям иннова
03.09.2014 Во втором квартале 2014 г. появилось свыше 15 млн новых образцов вредоносных программ

Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
12.08.2014 Защитное решение Panda Cloud Office Protection обновлено до версии 7.0

Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
06.06.2014 Panda Security выпустила новую версию GateDefender eSeries для защиты периметра сети

Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
03.06.2014 Panda Security выпустила облачное решение для защиты всех устройств корпоративной сети

Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
13.05.2014 Вышел Panda Cloud Antivirus версии 3.0

Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
15.04.2014 Решения Panda Security продолжат поддерживать Windows XP

Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
04.03.2014 Троян подписывает пользователей Android в Facebook на дорогостоящий SMS-сервис

Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
03.03.2014 Как облако от Panda экономит время на поддержку ИТ-систем

есть отличный выход – облачный сервис удаленного администрирования, контроля и поддержки ИТ-систем Panda Cloud Systems Management. Сервис внедряется быстро и просто, он мобильный и удаленный,

20.02.2014 Вышла новая бета-версия облачного антивируса Panda Cloud Antivirus

Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
17.02.2014 Вредоносные приложения в Google Play могли заразить до 1,2 млн мобильных устройств

Антивирусная лаборатория PandaLabs компании Panda Security, производителя облачных решений безопасности и поставщика программ защиты от в
31.01.2014 Что пугает в облаках: советы Panda Security

Компания Panda Security одной из первых предложила облачную модель защиты в 2006 г. Собственная облачн
22.01.2014 Сервис удаленного управления Panda лечит инфекции нового поколения

Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
18.12.2013 В 2014 г. значительно увеличится число новых вредоносных программ, эксплойтов для Java и атак на соцсети

Антивирусная лаборатория PandaLabs компании Panda Security, производителя облачных решений безопасности, опубликовала прогнозы основных т
14.11.2013 Panda Gold Protection теперь включает защиту для BlackBerry

Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
10.10.2013 Peter Green Chilled защитился от вредоносного ПО с помощью решения Panda Security

Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
13.08.2013 Новая версия Panda Cloud Systems Management позволяет удаленно управлять iOS-устройствами

Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
13.05.2013 Вышел Panda Global Protection 2014 Beta с мультиплатформенной защитой

Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
25.04.2013 Panda Cloud Antivirus теперь доступен в Windows Store

Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
20.04.2012 Вышла бета-версия антивируса Panda Global Protection 2013

Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности и поставщик программ защиты от

07.03.2012 Разработчики всемирно известного антивируса использовали детские пароли

Хакеры группы Anonimous подвергли взлому и дефейсу сайт антивирусного разработчика Panda Security. Можно предположить, что акция Anonimous стала ответом на вчерашний арест в Ев
29.02.2012 Облачный антивирус Panda Cloud Office Protection 6.0 разместился на Windows Azure

Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности и поставщик программ защиты от

21.02.2012 «Уральская горно-металлургическая компания» доверила защиту периметра сети продуктам Panda

Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
27.01.2012 Panda Security защитила сеть «Соликамского магниевого завода»

Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности и поставщик программ защиты от

07.12.2011 «Гипросвязь» вновь доверила Panda защиту периметра сети

Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр
26.05.2011 Вышла бета-версия «облачного» антивируса Panda Cloud Antivirus 1.9

Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности и поставщик программ защиты от

19.05.2011 Panda Global Protection 2012: установлен рекорд активности бета-тестеров

Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, объявила предварительные итоги
27.04.2011 Panda Security анонсировала специальное предложение для предприятий среднего бизнеса

Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, объявила о запуске акции «Защи
07.04.2011 Panda Security выпустила антивирус для корпоративных пользователей Mac

Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, объявила о выходе нового проду
06.04.2011 Пользователей Android атаковал троян, похищающий личные данные с мобильных телефонов

Согласно отчету компании Panda Security, в первые три месяца 2011 г. ежедневно появлялось в среднем 73 тыс. новых обра
30.03.2011 Panda Internet Security 2011 защитит клиентов сервисов CPP от вирусов и кражи данных

Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, и компания CPP Group, предоста
10.03.2011 Panda Security и ftopia объединяют усилия по обеспечению безопасного обмена файлами в Сети

Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности и поставщик программ защиты от

02.03.2011 Panda Security выпустила бета-версию Panda Global Protection 2012 для домашних пользователей

Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, анонсировала бета-версию Pa
28.02.2011 Бум технологий Web 2.0 ставит под угрозу конфиденциальность и безопасность СМБ-компаний

я «Индекс риска социальных сетей для предприятий малого и среднего бизнеса», проведённого компанией Panda Security, 78% опрошенных предприятий используют социальные сети для мониторинга деятель
25.01.2011 Данные банковских счетов стоят на черном ИТ-рынке от $10 до $1500

больше личной информации для получения в дальнейшем финансовой прибыли. После того как специалисты Panda Security проникли в сеть под видом преступников, PandaLabs сделала некоторые важные выв
24.11.2010 Panda Security открыла новое подразделение в «Силиконовой долине»

Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, объявила об открытии своего но
22.11.2010 40% всех фальшивых антивирусов создано в 2010 г.

редоносных образцов, которые содержатся в базе «Коллективного разума» (новая модель безопасности от Panda Security), 11,6% составляют именно фальшивые антивирусы. Несмотря на то что о существов

Публикаций - 504, упоминаний - 881

Panda Security SL и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 82
Microsoft Corporation 25775 63
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 46
Dr.Web - Доктор Веб 1294 41
ESET - ESET Software 1161 40
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 34
Trend Micro 651 30
Sophos - SophosLabs 436 26
Google LLC 12690 19
Bitdefender 171 18
Meta Platforms - Facebook 4621 17
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 14
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 14
F-Secure 216 14
Gen Digital - Avast Software 184 12
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 11
Panda Security SL - Panda Software - Panda Software Russia - Панда Софтвэр 15 11
X Corp - Twitter 2938 11
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 11
Softline - Софтлайн 3743 10
Apple Inc 13156 9
Titanium 88 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
9594 7
Acronis - Акронис 489 7
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 6
Integra 28 6
Cisco Systems 5372 6
PayPal 671 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
Check Point Software Technologies 829 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
Vodafone Group 1412 4
Yahoo! 3726 4
AOL Inc - America Online 1883 3
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 4
Bank of America - Банк Америки 271 3
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
UPS 216 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Ferrari NV 159 2
Газпром энергосбыт 13 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Visa International 1993 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Superjob - Суперджоб 858 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
ПромСвязьКапитал 85 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 52 1
Nike 195 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Цифроград 171 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Microsoft Press Knowledge Center 9 1
МЛЗ - Мценский литейный завод 2 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
КапиталЪ Страхование 19 1
Everia Life - Эверия Лайф СК - PPF Life Insurance - ППФ Страхование жизни - Generali PPF Holding B.V. Страхование жизни - Чешская страховая компания 9 1
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Русская газовая центрифуга ИЦ - УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг - УЭХК, Уральский электрохимический комбинат 9 1
101Hotels.com 456 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
Экономбанк - Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 1
Government of Spain - Gobierno de España - Правительство Испании 8 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
U.S. USITC - U.S. International Trade Commission 7 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ЗППП - Защита поставщиков программных продуктов 3 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 422
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 310
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 226
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 187
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 176
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 134
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 109
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 98
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 96
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 87
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 77
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 69
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 60
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 57
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 52
Коллективный интеллект - Коллективный разум - Распределенный интеллект - Роевой интеллект - Collective Intelligence - Swarm intelligence - Swarm intelligent technique - интеллект роя, стаи, толпы 94 42
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 37
Оцифровка - Digitization 5185 35
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 34
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 34
Rootkit - Руткит - набор программных средств 392 33
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 33
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 32
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 31
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 31
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 28
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 483 28
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 193 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 26
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 26
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 25
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 25
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 24
Кибербезопасность - Adware - рекламное программное обеспечение 215 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 23
Кибербезопасность - Downloader - Даунлоадер - программы-загрузчики для загрузки вредоносного ПО на компьютер жертвы 74 22
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 22
Microsoft Windows 16882 134
Panda ActiveScan 46 46
Panda Antivirus 58 44
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 40
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Integra 30 29
Panda Cloud Antivirus - Panda Cloud Internet Protection - Panda Internet Security 33 29
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 28
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 26
Microsoft Windows Registry - Microsoft Windows Реестр 54 22
Microsoft Outlook 1506 21
Microsoft Windows XP 2431 18
Linux OS 11533 17
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 14
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 14
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 13
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 13
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 12
Panda Global Protection 12 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 12
Google Android 15244 11
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 10
Kaspersky Internet Security 497 10
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 10
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 10
Microsoft Office 4170 9
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 9
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 96 8
Panda Cloud Office Protection - PCOP 8 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
Microsoft Windows 7 2007 8
Apple iPhone 6 4861 8
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 7
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 7
Microsoft ActiveX 212 7
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 7
Яндекс Agnitum Outpost 49 7
NCSoft Lineage 103 7
Corrons Luis - Корронс Луис 106 105
Архипов Константин 21 13
Шабанов Илья 60 9
Ильин Сергей 15 6
Bustamante Pedro - Бустаманте Педро 6 6
Гостев Александр 84 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
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