«Лаборатория Касперского» обнаружила троянца на официальном сайте МЦК «Лаборатория Касперского» зафиксировала новую активность известного банковского троянца Panda. Эксперты компании обнаружили, что начиная с прошедших выходных зловред обращался к официальному сайту Московской кольцевой железной дороги, для того чтобы загрузить часть своих вредоносн

Антивирусы Panda признали себя вирусами Шесть продуктов испанской антивирусной компании Panda Security, включая Panda Antivirus Pro 2015, Panda Internet Security 2015

Panda Security обновила Panda Cloud Office Protection до версии 7.1 Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр

Фернандо Андрес назначен генеральным менеджером глобального проекта PAPS в Panda Security Фернандо Андрес назначен на должность генерального менеджера глобального проекта Panda Advanced Protection Service (PAPS), предоставляющего корпоративным пользователям иннова

Во втором квартале 2014 г. появилось свыше 15 млн новых образцов вредоносных программ Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр

Защитное решение Panda Cloud Office Protection обновлено до версии 7.0 Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр

Panda Security выпустила новую версию GateDefender eSeries для защиты периметра сети Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр

Panda Security выпустила облачное решение для защиты всех устройств корпоративной сети Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр

Вышел Panda Cloud Antivirus версии 3.0 Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр

Решения Panda Security продолжат поддерживать Windows XP Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр

Троян подписывает пользователей Android в Facebook на дорогостоящий SMS-сервис Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр

Как облако от Panda экономит время на поддержку ИТ-систем есть отличный выход – облачный сервис удаленного администрирования, контроля и поддержки ИТ-систем Panda Cloud Systems Management. Сервис внедряется быстро и просто, он мобильный и удаленный,

Вышла новая бета-версия облачного антивируса Panda Cloud Antivirus Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр

Вредоносные приложения в Google Play могли заразить до 1,2 млн мобильных устройств Антивирусная лаборатория PandaLabs компании Panda Security, производителя облачных решений безопасности и поставщика программ защиты от в

Что пугает в облаках: советы Panda Security Компания Panda Security одной из первых предложила облачную модель защиты в 2006 г. Собственная облачн

Сервис удаленного управления Panda лечит инфекции нового поколения Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр

В 2014 г. значительно увеличится число новых вредоносных программ, эксплойтов для Java и атак на соцсети Антивирусная лаборатория PandaLabs компании Panda Security, производителя облачных решений безопасности, опубликовала прогнозы основных т

Panda Gold Protection теперь включает защиту для BlackBerry Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр

Peter Green Chilled защитился от вредоносного ПО с помощью решения Panda Security Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр

Новая версия Panda Cloud Systems Management позволяет удаленно управлять iOS-устройствами Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр

Вышел Panda Global Protection 2014 Beta с мультиплатформенной защитой Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр

Panda Cloud Antivirus теперь доступен в Windows Store Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр

Вышла бета-версия антивируса Panda Global Protection 2013 Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности и поставщик программ защиты от

Разработчики всемирно известного антивируса использовали детские пароли Хакеры группы Anonimous подвергли взлому и дефейсу сайт антивирусного разработчика Panda Security. Можно предположить, что акция Anonimous стала ответом на вчерашний арест в Ев

Облачный антивирус Panda Cloud Office Protection 6.0 разместился на Windows Azure Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности и поставщик программ защиты от

«Уральская горно-металлургическая компания» доверила защиту периметра сети продуктам Panda Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр

Panda Security защитила сеть «Соликамского магниевого завода» Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности и поставщик программ защиты от

«Гипросвязь» вновь доверила Panda защиту периметра сети Компания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вр

Вышла бета-версия «облачного» антивируса Panda Cloud Antivirus 1.9 Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности и поставщик программ защиты от

Panda Global Protection 2012: установлен рекорд активности бета-тестеров Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, объявила предварительные итоги

Panda Security анонсировала специальное предложение для предприятий среднего бизнеса Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, объявила о запуске акции «Защи

Panda Security выпустила антивирус для корпоративных пользователей Mac Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, объявила о выходе нового проду

Пользователей Android атаковал троян, похищающий личные данные с мобильных телефонов Согласно отчету компании Panda Security, в первые три месяца 2011 г. ежедневно появлялось в среднем 73 тыс. новых обра

Panda Internet Security 2011 защитит клиентов сервисов CPP от вирусов и кражи данных Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, и компания CPP Group, предоста

Panda Security и ftopia объединяют усилия по обеспечению безопасного обмена файлами в Сети Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности и поставщик программ защиты от

Panda Security выпустила бета-версию Panda Global Protection 2012 для домашних пользователей Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, анонсировала бета-версию Pa

Бум технологий Web 2.0 ставит под угрозу конфиденциальность и безопасность СМБ-компаний я «Индекс риска социальных сетей для предприятий малого и среднего бизнеса», проведённого компанией Panda Security, 78% опрошенных предприятий используют социальные сети для мониторинга деятель

Данные банковских счетов стоят на черном ИТ-рынке от $10 до $1500 больше личной информации для получения в дальнейшем финансовой прибыли. После того как специалисты Panda Security проникли в сеть под видом преступников, PandaLabs сделала некоторые важные выв

Panda Security открыла новое подразделение в «Силиконовой долине» Компания Panda Security, производитель «облачных» решений безопасности, объявила об открытии своего но