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Росатом ТВЭЛ Центротех НПО Русская газовая центрифуга ИЦ УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг УЭХК, Уральский электрохимический комбинат

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

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в качестве истца (4) на сумму 2 502 252 258 ₽*
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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.09.2026 В Новоуральске открылся первый на Урале учебный класс по промышленной автоматике для задач атомной отрасли 2
17.04.2023 УЭХК разработал универсальный программный пакет автоматизации технологических процессов для промышленных предприятий 2
15.03.2021 «Росатом» переводит первичные бухгалтерские документы в цифровой вид 1
12.02.2018 В России появился интегратор 3D-печати 2
13.09.2012 На двух предприятиях ТВЭЛ внедрена система управления персоналом на базе SAP ERP HCM 3
05.07.2010 Россия и Казахстан будут вместе продавать уран 2
17.06.2010 Рост парка АЭС к 2030 году приведет к двукратному увеличению спроса на уран 1
02.04.2010 «Уральский электрохимический комбинат» выбрал Panda GateDefender Performa для защиты от ИТ-угроз 1
09.03.2006 УЭХК внедрил АСУ на базе решений SAP 3
28.10.2004 В Москве состоялась международная конференция «Электронный документооборот в управлении бизнес-процессами» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 18

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5611 2
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 1
РуСат 65 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
9640 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1219 1
Xerox - The Haloid Company 1169 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
HTC Corporation 1512 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 67 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 278 1
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 1
InterTrust - ИнтерТраст 336 1
Технопром Инновационная корпорация 50 1
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 19 1
РПК - Русская промышленная компания 21 1
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 183 3
Росатом - ТВЭЛ - Элемаш - МСЗ - Машиностроительный завод (Электросталь) 14 2
Ukraine International Airlines - Международные авиалинии Украины - авиакомпания 5 1
Лукойл Нефтохим Бургас 5 1
Библио-Глобус ТД - Торговый Дом 4 1
Библио-глобус 9 1
Альянс Русский Текстиль 2 1
Разгуляй 40 1
АвтоВАЗ - Лада Ижевск - Lada Ижевск - ИжАвто - Ижевский автомобильный завод 12 1
НИИ прикладной химии ФНПЦ 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8944 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
ГПБ - Газпромбанк 1281 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 921 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 534 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Татнефть 244 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 296 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Мосэнерго ПАО 132 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 47 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Славнефть-Мегионнефтегаз - СН-МНГ - Красноярскнефтегаз 59 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 93 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
Силовые машины 166 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
ЦОУ - Центр по обогащению урана - Международный центр по обогащению урана 9 1
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 8 1
Мастер-Банк 35 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2346 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5717 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3969 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3703 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2890 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5456 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1196 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2880 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 81 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 22 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14040 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14020 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35377 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12347 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36471 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26058 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7868 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14342 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1710 2
Центрифуга - Centrifuge 53 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5287 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1496 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 120 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1051 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1708 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4905 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5049 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54315 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4354 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1630 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26547 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 673 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7944 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 516 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 602 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24555 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1076 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4492 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12931 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1852 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4356 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3605 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13762 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 759 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6231 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2740 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1381 1
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 278 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3697 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 947 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 1
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 1
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Integra 30 1
Собакинская Наталья 1 1
Абакумов Евгений 228 1
Мантуров Денис 127 1
Дуб Алексей 1 1
Алексеев Сергей 11 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Назаренко Виктор 2 1
Дудин Александр 8 1
Андриенко Виктория 3 1
Панченко Михаил 8 1
Булавинов Дмитрий 3 1
Маняхин Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167252 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3354 3
Россия - УФО - Свердловская область 1973 2
Россия - СФО - Новосибирск 4899 2
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральский городской округ - Новоуральск 30 2
Уран - планета Солнечной системы 551 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54894 1
Казахстан - Республика 6078 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4215 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47804 1
Азия - Азиатский регион 5937 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19625 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8620 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3593 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 1
Болгария - Республика 800 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1041 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1065 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 381 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 110 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3407 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34011 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1487 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6615 2
Энергетика - Energy - Energetically 5909 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8523 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1829 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 809 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1002 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4446 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11826 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6641 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6816 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3065 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2348 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58046 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11724 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 190 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2766 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53776 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8913 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 731 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11407 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3510 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 1
СК Пресс 17 1
Открытые системы ИД 176 1
IDC - International Data Corporation 4995 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 314 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 39 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 4 1
Технопром - форум технологического развития 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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