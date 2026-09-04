Индексная книга (каталог) CNews*
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Росатом ТВЭЛ Центротех НПО Русская газовая центрифуга ИЦ УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг УЭХК, Уральский электрохимический комбинат
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 6 дел, на cумму 2 502 252 258 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 18
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
|Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
|Собакинская Наталья 1 1
|Абакумов Евгений 228 1
|Мантуров Денис 127 1
|Дуб Алексей 1 1
|Алексеев Сергей 11 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Назаренко Виктор 2 1
|Дудин Александр 8 1
|Андриенко Виктория 3 1
|Панченко Михаил 8 1
|Булавинов Дмитрий 3 1
|Маняхин Сергей 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 1
|СК Пресс 17 1
|Открытые системы ИД 176 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.