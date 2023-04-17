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Цифровизация Бизнес-приложения
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УЭХК разработал универсальный программный пакет автоматизации технологических процессов для промышленных предприятий

Специалисты Уральского электрохимического комбината (УЭХК, предприятие топливной компании «Росатома» ТВЭЛ, Новоуральск, Свердловская область) завершили разработку комплекса универсальных программ автоматизации технологических процессов SCADA 7Б+. Программа позволяет создавать автоматизированные системы контроля и управления технологическими объектами различного назначения в атомной, газовой, нефтяной, металлургической и других отраслях промышленности.

В системе используются как новейшие технологии, так и проверенные временем решения, которые обеспечат достаточный уровень автоматизации, гарантирующий надежное управление и безопасную эксплуатацию оборудования, максимальную гибкость настройки интерфейса пользователя и процедур сбора и обработки информации для минимизации риска ошибок, связанных с человеческим фактором.

SCADA 7Б+ создана и базируется только на отечественном программном обеспечении, позволяет вести мониторинг текущей ситуации, дистанционное управление, регистрацию событий, накопление параметров и их просмотр.

Комплекс выполняет ряд дополнительных функций: аварийная защита, система блокировок, регулирование, автоматическое исполнение технологических операций (команд) в заданной последовательности и временному регламенту. Возможности SCADA 7Б+ позволяют управлять техпроцессом на одно или многомашинном диспетчерском пункте, создавать системы контроля и управления малых или больших производств, в том числе и резервированные.

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SCADA – это один из потенциальных проектов по интенсификации развития новых направлений бизнеса по общепромышленной деятельности внутри УЭХК с существенным увеличением «неядерной» выручки.

«Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. На УЭХК внедрены и работают две автоматизированные системы контроля и управления технологическими процессами на базе SCADA 7Б+, готовы к введению еще четыре АСУ ТП. Существующие в стране условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволяют создавать российское ПО в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе», – отметил генеральный директор УЭХК Александр Дудин.

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