Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200941
ИКТ 15557
Организации 11833
Ведомства 1510
Ассоциации 1123
Технологии 3594
Системы 27098
Персоны 87771
География 3129
Статьи 1587
Пресса 1341
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2846
Мероприятия 894

Панченко Михаил

СОБЫТИЯ


19.11.2020 МТС и Российское экологическое общество запускают федеральную программу цифровизации вывоза и утилизации отходов 1
13.09.2012 На двух предприятиях ТВЭЛ внедрена система управления персоналом на базе SAP ERP HCM 1
21.08.2012 Руководитель практики SAP HR САП СНГ назначен на должность партнера Molga Consulting 1
27.03.2012 Ленинградская АЭС внедрила систему управления персоналом SAP ERP HCM 1
07.07.2010 «Росатом» внедрил новую систему управления персоналом на базе решения SAP 1
14.04.2010 Сеть «Эльдорадо» внедрила единую систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM 1
14.10.2008 «Промсвязьбанк» внедряет систему управления персоналом SAP 1
21.11.2003 ИТ-технологии в HR: от учета кадров к управлению персоналом 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Панченко Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5622 7
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 73 7
SAP CIS - САП СНГ 868 3
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 1
Nakisa 5 1
Microsoft Corporation 25831 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15985 1
9655 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1495 1
Diasoft - Диасофт 1166 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 185 2
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 22 1
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Русская газовая центрифуга ИЦ - УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг - УЭХК, Уральский электрохимический комбинат 10 1
SHL 8 1
Росатом - ТВЭЛ - Элемаш - МСЗ - Машиностроительный завод (Электросталь) 14 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2978 1
Adidas - Адидас 170 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 237 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
ПСБ - Промсвязьбанк 969 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 459 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 127 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 35 1
Эксмо-АСТ - издательство 80 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2356 3
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
РЭО - Российское экологическое общество 1 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4381 7
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 608 6
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2744 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7882 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14035 3
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 520 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1542 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54408 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26610 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14058 2
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 673 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26121 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1685 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1259 1
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2450 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 495 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1710 1
Центрифуга - Centrifuge 53 1
Управляемость - Manageability 2322 1
Управление финансами - Financial management 648 1
Контроллинг 106 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12360 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3854 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1597 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36516 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2304 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6295 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24595 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13060 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2019 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 954 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1079 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 234 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 949 5
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2983 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 793 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 952 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 172 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 77 1
SAP ASAP - AcceleratedSAP 7 1
Булавинов Дмитрий 3 2
Трофимова Ольга 3 1
Маришкин Дмитрий 2 1
Война Андрей 3 1
Пахомов Дмитрий 1 1
Карпенко Олег 1 1
Собакинская Наталья 1 1
Соломон Николай 3 1
Домбровская Ирина 1 1
Орловский Виктор 408 1
Натрусов Артем 316 1
Исмаилов Рашид 65 1
Яппаров Тагир 111 1
Павлов Алексей 27 1
Гуртов Дмитрий 12 1
Ильясов Руслан 3 1
Снегирев Александр 13 1
Паленов Олег 21 1
Пасынков Владимир 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 167448 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47849 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14834 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8631 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3357 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1935 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2871 1
Россия - СФО - Новосибирск 4906 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1091 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1323 1
Россия - ЦФО - Орловская область 374 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 110 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3519 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8537 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3410 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3052 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12385 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 421 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58145 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53828 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34052 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1516 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 731 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2352 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1406 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4594 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8131 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1490 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3146 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10469 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 74 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21865 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6229 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7069 1
Экономический эффект 1374 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3152 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8649 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще