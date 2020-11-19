Индексная книга (каталог) CNews*
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Панченко Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 10
Панченко Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2356 3
|Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
|Булавинов Дмитрий 3 2
|Трофимова Ольга 3 1
|Маришкин Дмитрий 2 1
|Война Андрей 3 1
|Пахомов Дмитрий 1 1
|Карпенко Олег 1 1
|Собакинская Наталья 1 1
|Соломон Николай 3 1
|Домбровская Ирина 1 1
|Орловский Виктор 408 1
|Натрусов Артем 316 1
|Исмаилов Рашид 65 1
|Яппаров Тагир 111 1
|Павлов Алексей 27 1
|Гуртов Дмитрий 12 1
|Ильясов Руслан 3 1
|Снегирев Александр 13 1
|Паленов Олег 21 1
|Пасынков Владимир 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.