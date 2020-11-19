МТС и Российское экологическое общество запускают федеральную программу цифровизации вывоза и утилизации отходов

МТС при поддержке Российского экологического общества запускает федеральную программу цифровизации работы с отходами. МТС разработала решение, которое позволяет регионам контролировать вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов с помощью цифровых сервисов. Первые коммерческие проекты реализованы в Орловской и Сахалинской областях.

Решение МТС упорядочивает работу с твердыми коммунальными отходами в регионе: составляет график вывоза мусора на основе данных о наполненности контейнеров, контролирует своевременность и качество уборки территории, автоматизирует формирование счетов, заключение договоров и расчеты с подрядчиками. Использование системы позволяет обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора и прозрачную тарификацию.

На интерактивной карте в режиме реального времени отображаются все контейнеры и мусоровозы. Платформа составляет график вывоза мусора, исходя из уровня наполненности контейнеров и разрабатывает оптимальный маршрут для каждой машины. Контроль за вывозом отходов осуществляется при помощи датчиков ГЛОНАСС и мобильного приложения: через него водитель отправляет фотоотчет о проделанной работе или причинах, которые не позволяют вывезти мусор с указанной точки. Дополнительно мусоровозы можно оснастить камерами с обзором 360 градусов.

Комплекс позволяет не допустить появления несанкционированных свалок – любое отклонение отражается в системе. Решение также помогает улучшить экологическую обстановку в регионах: благодаря оптимально выстроенным маршрутам снижается расход топлива, уменьшается количество вредных выбросов. В перспективе система позволит прогнозировать загруженность полигонов и мусороперерабатывающих предприятий.

Программное обеспечение по управлению вывозом ТКО и приложение для водителей и инспекторов можно в течение нескольких недель развернуть на уже существующей инфраструктуре. Облачная платформа позволяет организовать удаленную работу и круглосуточный доступ к системе, где отражен жизненный цикл отходов от точки сбора до отгрузки на месте переработки. Дополнительно возможно подключить датчики ГЛОНАСС и видеокамеры на мусоровозах, датчики наполненности мусорных контейнеров и систему весового контроля на полигонах.

До конца года МТС намерена запустить систему ещё в двух регионах России и пилотные проекты в семи регионах.

«Решение МТС позволит наладить постоянный контроль за всеми этапами работы с отходами в Сахалинской области: как быстро наполняются контейнеры, какой объем мусора собирается на каждой площадке, сколько техники нужно и как рационально построить ее маршруты. Благодаря этому мы надеемся избавиться от несанкционированных свалок, обеспечить качество уборки территории и снизить количество жалоб от жителей. Теперь любой сигнал о некачественной уборке или инцидентах, связанных с работой мусоровозов, легко проверить с помощью фотографий, сделанных в мобильном приложении водителя и данных о его геолокации», — отметил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

«Цифровизация городских процессов – важный этап развития Орловской области, позволяющий качественно улучшить жизнь горожан. Мы начали внедрять проект «Умный город» в части работы по вывозу ТКО. Внедрение комплексного технологического решения поможет повысить эффективность работы регионального оператора, обеспечить полную прозрачность системы начислений и значительно снизить количество обращений граждан», – отметил генеральный директор «Корпорации развития Орловской области» Михаил Панченко.

«МТС уже несколько лет реализует проекты в сегменте умного города, и мы видим, что цифровые решения по работе с твердыми коммунальными отходами – одни из самых востребованных. Они позволяют жителям получить чистый город и прозрачные тарифы, региональному оператору снизить расходы обеспечить прозрачность расчётов с подрядчиками, а администрации – улучшить экологию и качество городской среды. Создание и запуск полноценной платформы для контроля за вывозом ТКО занимает несколько недель, а затраты на ее обслуживание составляют всего порядка 140 тысяч рублей в месяц», – отметил директор департамента государственных программ и проектов МТС Дмитрий Гуртов.

«Одна из ключевых задач Российского экологического общества – тиражировать лучшие практики по работе с отходами в регионах России. Цифровизация этого процесса помогает улучшить экологическую обстановку и создает основу для построения эффективной системы переработки мусора. Решение МТС работает в двух направлениях: прямо сейчас оно позволяет не допускать образование несанкционированных свалок, а в перспективе дает возможность прогнозировать нагрузку на полигоны и мусороперерабатывающие заводы. Создание прозрачной и эффективной системы по работе с отходами в регионах – ключевое условие для улучшение экологической ситуации и повышения качества жизни», – отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.