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Росатом Атомэнергомаш машиностроительный дивизион Росатома
АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», крупнейшая по объемам производства и выручке энергомашиностроительная компания России. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Технологии и оборудование АО «Атомэнергомаш» обеспечивают работу около 15% АЭС в мире и 40% ТЭЦ в Российской Федерации и странах СНГ. Компания объединяет научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом.
СОБЫТИЯ
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Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Алифанов Кирилл 95 3
|Пекин Александр 4 3
|Салтанов Артем 3 3
|Трефилов Алексей 49 2
|Кевиш Максим 2 2
|Романова Валерия 2 2
|Андреев Илья 3 2
|Дурманова Мария 2 2
|Кулахметов Борис 10 2
|Ржавин Георгий 5 2
|Михайлов Павел 4 2
|Горянский Павел 31 1
|Кривошеев Андрей 2 1
|Разуваев Владимир 18 1
|Котов Иван 12 1
|Елин Владимир 11 1
|Марков Кирилл 12 1
|Панченко Михаил 9 1
|Подлазов Михаил 3 1
|Гордеев Андрей 4 1
|Война Андрей 3 1
|Костылев Дмитрий 1 1
|Лапин Михаил 6 1
|Кащенко Владимир 1 1
|Яшкина Алевтина 2 1
|Апанасик Олег 1 1
|Соломон Николай 3 1
|Кудоярова Елена 1 1
|Кацнельсон Михаил 2 1
|Фролов Николай 2 1
|Такташов Андрей 1 1
|Никипелов Андрей 1 1
|Тюкавкин Максим 2 1
|Путин Владимир 3492 1
|Опанасенко Всеволод 139 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Богачев Игорь 183 1
|Солнцева Екатерина 62 1
|Холинов Андрей 18 1
|Белайчук Анатолий 32 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11625 3
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1311 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8704 2
|Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
|Fortune Global 500 301 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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