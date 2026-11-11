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Росатом Атомэнергомаш машиностроительный дивизион Росатома

Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», крупнейшая по объемам производства и выручке энергомашиностроительная компания России. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности.  Технологии и оборудование АО «Атомэнергомаш» обеспечивают работу около 15% АЭС в мире и 40% ТЭЦ в Российской Федерации и странах СНГ. Компания объединяет научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом.

СОБЫТИЯ

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11.11.2026 Юные изобретатели представили робототехнические проекты с ИИ в музее «Атом» на ВДНХ 2
13.12.2024 «Петрозаводскмаш» представил главе Карелии проекты цифровой трансформации предприятия 1
17.01.2024 Михаил Лапин: 1С:CRM — современная интеллектуальная система, центральное звено клиентоориентированного бизнеса 1
21.12.2023 На международной «Битве роботов» Росатом представил собственные промышленные робототехнические комплексы 1
22.03.2023 Специалисты «1С» провели нагрузочное тестирование «1С:CRM» 1
23.09.2022 Система мониторинга промоборудования «Диспетчер» обеспечила рост производительности труда на предприятиях «Атомэнергомаша» 3
07.09.2022 Екатерина Столбова, фонд «Сколково»: Грант покроет до 80% расходов компаний на внедрение ИТ-решений 1
22.07.2022 «Атомэнергомаш» внедрил отечественную систему онлайн-мониторинга работы оборудования 2
29.03.2022 «Росатом» переходит с софта Siemens на «импортонезависимую» ИТ-систему родом из Белоруссии 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
26.11.2020 «Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор 1
19.06.2020 «Уралкалий» остался без ИТ-директора 1
21.02.2018 Как организовать процесс цифровой трансформации бизнеса 1
09.01.2018 Конференция CNews «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться» 1
19.12.2017 Конференция CNews «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться» 1
25.10.2017 Как власти России хотят развивать квантовые вычисления, суперкомпьютеры и виртуальную реальность 1
12.10.2016 Softline проанализировала лицензионное соответствие ПО в «АЭМ-технологиях» 1
22.06.2016 27 предприятий «Атомэнергомаша» работают в единой системе на базе «1С:CRM» 1
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
09.04.2014 ТТК выиграл конкурсы на предоставление услуг дальней связи для предприятий атомной отрасли Северо-Западного региона 1
03.10.2013 «Петрозаводскмаш» планирует производство с помощью решения Tops Consulting на базе Ortems 1
10.04.2012 «Росатом» готовит «народную» онлайн-карту радиационной обстановки 2
29.11.2011 Мобильные бизнес-приложения – помощь или вред? 1
07.07.2010 «Росатом» внедрил новую систему управления персоналом на базе решения SAP 1
11.02.2010 Петрозаводскмаш вошел в систему Росатома 2
25.12.2008 В России испытана перегрузочная машина для топливных кассет АЭС 2

Публикаций - 26, упоминаний - 33

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

9804 8
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 16 4
1С-Рарус 990 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 307 3
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 20 2
Ortems 17 2
SAP SE 5638 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3492 2
Microsoft Corporation 25933 2
Цифра ГК 164 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 651 2
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 63 2
РЖД Технологии - RZD Digital 38 1
Ланит Консалтинг 14 1
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 1
Росатом - Атомэнергомаш - СНИИП-СИСТЕМАТОМ - СНИИП - Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения 4 1
Siemens AG - Siemens Group 2677 1
Северсталь ПАО - Северсталь Проект 5 1
ПИК ГК - ПИК Digital - ПИК Технологии 8 1
ОМК ИТ - ОМК Информационные технологии 8 1
Изотоп СПб ФГУП 2 1
Интерсофт Евразия 12 1
Дабл Ю Экспо 8 1
SDL plc - SDL International 6 1
Олант 2 1
Яндекс.Технологии 5 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1857 1
МегаФон 11088 1
Dell EMC 5212 1
Yandex - Яндекс 9472 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16343 1
Apple Inc 13356 1
Meta Platforms - Facebook 4640 1
ИКС 592 1
Softline - Софтлайн 3839 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 1
Oracle Corporation 7132 1
Autodesk 640 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 5
Почта России ПАО 2408 4
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 3
Росатом - Атомэнергомаш - ЦКБМ - Центральное конструкторское бюро машиностроения 6 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1924 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 3
Русагро Группа Компаний 401 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 3
Веста 52 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 743 2
ЦНИИТМАШ НПО - Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения - Научно-производственное объединение 3 2
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 66 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри - Metro Group Logistics, MGL - Метро Груп Логистикс, МГЛ 515 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 211 2
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 37 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 2
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 63 2
L’Oreal - Л'Ореаль 76 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 212 2
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 18 2
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 11 2
Грейн холдинг УК - Grain Holding - Рязаньзернопродукт 6 2
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд Менеджмент 18 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 34 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 37 1
ТМХ - БМЗ - Брянский машиностроительный завод УК 4 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК - ТГК-16 4 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 1
Аквилон 8 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2396 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3480 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5013 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14163 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 415 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3382 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3635 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5935 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1188 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4103 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2163 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 789 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 39 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 86 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55387 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37159 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27349 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26750 9
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12598 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7931 6
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2495 4
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Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 173 1
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 60 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34577 10
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3495 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54503 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58869 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6743 7
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 756 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6904 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18537 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8619 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4505 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5197 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9365 2
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6020 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11594 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3582 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12515 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10656 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22229 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27862 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5579 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6282 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 505 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16494 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1101 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7632 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 813 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 454 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1069 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2326 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2222 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2982 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 994 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2145 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1830 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3351 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 379 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 193 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 340 1
Reference - Референс 231 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2389 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11625 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1311 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8704 2
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
Fortune Global 500 301 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 619 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 127 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 88 2
ЮФУ - НИИ МВС - Научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В. Каляева Южного федерального университета 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1756 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1277 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1565 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 65 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 302 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 511 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 777 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 177 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 61 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 151 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 3
IT-Лидер - премия 3 1
Белые ночи САПР 21 1
Битва роботов 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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