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Фролов Николай



13.12.2024 «Петрозаводскмаш» представил главе Карелии проекты цифровой трансформации предприятия 1
28.02.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимости в умной детской игрушке 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Фролов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 52 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 191 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 587 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 39 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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