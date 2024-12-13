Фролов Николай
|13.12.2024
|«Петрозаводскмаш» представил главе Карелии проекты цифровой трансформации предприятия 1
|28.02.2024
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Фролов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
|Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
|Google Android 13994 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 1
|Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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