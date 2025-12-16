Разделы

Парфенчиков Артур


СОБЫТИЯ


16.12.2025 Онежский судостроительно-судоремонтный завод, ПКБ «Петробалт» и «Аскон» построят цифровую цепочку «КБ – верфь» на основе отечественного ПО 1
13.12.2024 «Петрозаводскмаш» представил главе Карелии проекты цифровой трансформации предприятия 2
04.06.2021 Правительство Республики Карелия и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 1
02.03.2021 Чернышенко поручил проработать вопрос строительства новых станций для доступа к интернету на туробъектах Карелии 1
27.11.2019 МТС, «Билайн» и «Мегафон» обвинили власти России в нарушении конституционных прав своих абонентов 1
10.07.2015 Росреестр и ФССП заключили соглашение о развитии электронного взаимодействия при обмене информацией 1
10.07.2015 СМАРТС начал войну с судебными приставами 1
04.12.2012 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2013» 1
11.01.2012 Россияне могут узнать о своих долгах на сайте ФССП 1
24.05.2011 Приставов допустили к информации о платежах сотовых абонентов 1
19.03.2010 Судебные приставы не смогут наказать «большую тройку» 1
22.01.2010 МТС, "Билайн" и "Мегафон" объявили войну судебным приставам 1
24.11.2009 Государство хочет списывать деньги сотовых абонентов 1
26.05.2008 Россия: приставы отключат должникам мобильную связь 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Парфенчиков Артур и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 6
МегаФон 9922 5
АКОС 68 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
9006 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 1
AMD Graphics Product Group - ATI 964 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 1
Angentro Trading and Investments 23 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1024 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8191 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1079 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 3
Судебная власть - Judicial power 2412 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3122 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2081 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 2
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 38 2
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 60 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 751 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 111 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 17 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2167 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17130 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73377 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 337 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1022 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2473 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4562 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4273 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 446 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4112 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1846 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5844 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
Богатов Антон 79 2
Кучин Сергей 27 1
Сапельников Сергей 109 1
Кузьменко Валерия 62 1
Осадчая Ирина 64 1
Лашкина Елена 34 1
Корнеева Ксения 31 1
Алимбеков Сергей 29 1
Федоренко Михаил 10 1
Горяинова Анна 8 1
Митрофанов Алексей 16 1
Янин Дмитрий 8 1
Плигин Владимир 7 1
Алханов Алу 7 1
Комиссаров Игорь 1 1
Винник Мария 3 1
Фролов Николай 2 1
Нуралиев Борис 294 1
Дарбинян Саркис 37 1
Васильев Игорь 23 1
Айбашева Анна 98 1
Кирюшин Геннадий 91 1
Дворкович Аркадий 211 1
Никифоров Николай 1136 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Федулов Владислав 83 1
Махонов Александр 31 1
Мишустин Михаил 737 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Нестеренко Татьяна 42 1
Фомичев Олег 139 1
Петрушин Андрей 110 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Казак Максим 162 1
Попов Алексей 337 1
Шашаев Алексей 13 1
Кузьмин Алексей 38 1
Денисов Андрей 23 1
Ливанов Дмитрий 58 1
Елистратов Николай 90 1
Россия - РФ - Российская федерация 157089 5
Россия - СЗФО - Карелия Республика 729 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45766 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1313 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2958 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Рускеала Горный парк 10 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 714 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 1
Россия - ПФО - Самарская область 1453 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Россия - ПФО - Пензенская область 622 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 355 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 746 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1669 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3205 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1710 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2106 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 985 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1425 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 990 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 291 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8123 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 6
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 433 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 6
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 501 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 3
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 57 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1339 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 2
Федеральный закон 40-ФЗ - О Федеральной службе безопасности 23 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
ЛК РФ - Лесной кодекс Российской Федерации 9 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 464 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Конституция Российской Федерации 60 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 338 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
РИА Новости 984 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1076 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Госрасходы - портал 70 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 41 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2137 1
