Онежский судостроительно-судоремонтный завод, ПКБ «Петробалт» и «Аскон» построят цифровую цепочку «КБ – верфь» на основе отечественного ПО

АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» (АО «ОССЗ»), ПКБ «Петробалт» и компания «Аскон» подписали соглашение о партнерстве в рамках разработки «Цифровой платформы судостроения», программного решения для проектирования и строительства объектов морской техники. Первым проектом, на котором будет отрабатываться платформа, станет грузовое судно – самоходная самораскрывающаяся шаланда проекта PBHB6 (проектант – ПКБ «Петробалт»). Об этом CNews сообщили представители «Аскона».

Проект шаланды уже использовался в развернутом тестировании Цифровой платформы судостроения в сентябре 2025 г. Тогда конструкторы ПКБ «Петробалт» и эксперты СПбГМТУ одними из первых в отрасли применили новое решение на практике в рамках специализации «Корпус».

В ближайших планах разработки – продолжить тестирование платформы и сформировать информационную модель судна для её передачи на завод - изготовитель. Партнерство АО «ОССЗ», ПКБ «Петробалт» и «Аскон» поможет реализовать бесшовную передачу от проектанта на верфь не просто набора чертежей, а необходимых частей информационной модели судна, в том числе технологической структуры.

Подписание соглашения состоялось в рамках церемонии закладки новых судов на АО «ОССЗ», в которой приняли участие помощник Президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

«Соглашение с разработчиком инженерного ПО компанией «Аскон» – логичное развитие стратегии «Цифровая верфь» с учетом разработки Цифровой платформы судостроения. Проект шаланды с ПКБ «Петробалт» станет хорошей возможностью проверить отечественные цифровые решения на реальном производстве», — сказала руководитель проекта цифровизации на АО «ОССЗ» Татьяна Зайцева.

Евгений Пудовкин, «Спикател»: Наибольший спрос на SOC наблюдается в формате co-managed
безопасность

«За счет внедрения новых технологий и перехода на отечественные решения меняется сама модель судостроения. Цифровые платформы связывают между собой этапы жизненного цикла судна, обеспечивая цифровую непрерывность процессов. Мы переходим от проектирования чертежей к проектированию жизненного цикла судна. Данное соглашение – еще один шаг к этой новой модели судостроения, когда цифровое ПКБ «Петробалт», цифровая верфь «ОССЗ» и разработчик цифровой платформы судостроения АСКОН вместе, в бесшовной цифровой среде, работают с проектом шаланды. При этом проект оформлен в виде информационной модели для его полного соответствия реальным потребностям заказчика, заданным срокам и бюджету», – сказал Илья Щербаков, генеральный директор ПКБ «Петробалт».

«Судостроение – отрасль с длинной цепочкой кооперации, в которую вовлечены проектант, изготовители оборудования, многочисленные подрядчики, судостроительная верфь. В партнерстве с Онежским судостроительно-судоремонтным заводом, где в рамках проекта «Цифровая верфь» продолжается адаптация наших систем «Лоцман:PLM» и «Компас-3D», и ПКБ «Петробалт» мы будем отрабатывать непрерывную сквозную цифровую цепочку. Это позволит избежать потерь данных и времени при передаче данных от КБ к предприятию-изготовителю, от проекта к металлу. Символично, что соглашение подписывается в день закладки первых судов-шаланд», — сказал Александр Петров, директор департамента развития отраслевых решения для судостроения «Аскон».


