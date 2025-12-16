Разделы

Руденя Игорь


СОБЫТИЯ


16.12.2025 Онежский судостроительно-судоремонтный завод, ПКБ «Петробалт» и «Аскон» построят цифровую цепочку «КБ – верфь» на основе отечественного ПО 1
21.06.2023 В России запустили производство планшетов мощностью в сотни тысяч штук в год 1
13.02.2023 Axenix подписала соглашение с Тверской областью о развитии ИТ-кластера 1
29.07.2022 «Датапакс» запустила новый сервис умной оплаты проезда в автобусах Тверской области 1
07.06.2019 Правительство Тверской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ 1
21.12.2018 Ростех создает инфраструктуру «Безопасного города» в Тверской области 1
09.06.2017 «Ростелеком» обеспечил интернетом культурно-просветительский форум на Селигере 1
02.11.2006 Вину за ЕГАИС переложили с силовиков на либералов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Руденя Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Датапакс 48 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 205 1
9006 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 1
Ростелеком 10316 1
Accenture plc 693 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1481 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8191 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3122 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3447 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2081 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73377 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 252 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1491 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 1
Видеокамера - Camcorder 2328 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1396 1
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
Маршрутизация - Routing 556 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6699 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 612 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12989 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4846 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1997 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7671 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1211 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 1
Электронный билет - e-ticket 174 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12011 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1718 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 1
Минтранс РФ - Зеленый цифровой коридор пассажира 8 1
S8 Capital - Aquarius AQfone NS - серия смартфонов, КПК 15 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 1
Диланян Вартан 16 1
Ухов Дмитрий 14 1
Шалманов Сергей 201 1
Шаталов Сергей 11 1
Нуралиев Борис 294 1
Сахненко Сергей 89 1
Солодухин Константин 119 1
Исаев Максим 55 1
Греф Герман 466 1
Шаронов Андрей 59 1
Жуков Александр 42 1
Степанов Владимир 89 1
Горынин Дмитрий 16 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 5
Россия - РФ - Российская федерация 157089 4
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Осташковский район - Осташков 23 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1334 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45766 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2204 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2422 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15147 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3736 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
