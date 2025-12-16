Разделы

Аскон Цифровая платформа судостроения


Цифровая платформа судостроения – комплексное отраслевое решение для цифровизации и автоматизации по всей цепочке от проектирования до производства.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


16.12.2025 Онежский судостроительно-судоремонтный завод, ПКБ «Петробалт» и «Аскон» построят цифровую цепочку «КБ – верфь» на основе отечественного ПО 3
19.09.2025 В ПКБ «Петробалт» протестировали Цифровую платформу судостроения, разработку которой ведет «Аскон» 3
22.11.2024 В Зеленодольске будут готовить специалистов по цифровому проектированию для судостроения 2
15.08.2024 Зеленодольское ПКБ совместно с «Аскон» завершит переход на отечественное инженерное программное обеспечение 1

Публикаций - 4, упоминаний - 9

Аскон и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 436 3
БАРС Груп 559 1
Ак Барс Банк 274 2
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 8 2
Ак Барс ХК - Холдинговая компания 3 1
ПетроБалт ПКБ 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4832 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1904 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73377 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 227 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 27 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 242 2
Аскон - Лоцман:PLM 92 2
Коробченко Олег 2 1
Мистахов Ренат 1 1
Жирков Евгений 1 1
Богданов Максим 37 1
Тимофеев Станислав 1 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3205 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10332 1
Зеленодольский судостроительный колледж - ЗСТ СПО ГАОУ - Зеленодольский судостроительный техникум 1 1
