ПетроБалт ПКБ
ПКБ «Петробалт» разрабатывает технические и рабочие проекты судов различного назначения, в том числе ледоколов, танкеров, рыбопромысловых и сухогрузных судов, контейнеровозов.
|19.09.2025
|В ПКБ «Петробалт» протестировали Цифровую платформу судостроения, разработку которой ведет «Аскон» 1
|10.11.2016
|Delta Electronics оснастила ИБП Научно-исследовательский институт детских инфекций в Санкт-Петербурге 1
