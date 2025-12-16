Разделы

Спектр РС Spectr RS

Спектр РС - Spectr RS

16.12.2025 «Спектр РС» стала дистрибьютором продуктов «Сайбер Электро» 1
05.06.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП башню «Исеть» в Екатеринбурге 1
10.11.2016 Delta Electronics оснастила ИБП Научно-исследовательский институт детских инфекций в Санкт-Петербурге 1
26.07.2016 Delta Electronics обеспечила бесперебойным питанием ЦОД Уральского федерального университета им. Б. Ельцина 1
15.02.2016 Модульные ИБП Delta Electronics установлены в диспетчерской службе аэропорта «Пулково» 1
30.11.2015 ИБП Delta Electronics внедрены на стадионе «Зенит Арена» 1
28.08.2015 Delta Electronics открыла свой первый в России тренинг-центр 1
27.01.2014 «Спектр РС» обеспечил бесперебойное питание для тюменского офиса ТНК-BP 4
26.09.2013 Delta Electronics оснастила школу Санкт-Петербурга системой защиты электропитания 1
24.09.2013 Delta Electronics обеспечила безопасность питерских школьников 1

Delta Electronics - Delta Power Solutions 93 9
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 105 1
Темпесто - Tempesto 17 1
Крок - Croc 1815 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Arsib Holding - Арсиб холдинг групп 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 24 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 64 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 224 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 1
ПетроБалт ПКБ 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 76 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1534 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4365 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1566 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1617 1
Energy audit - Энергоаудит - инспекционное обследование и анализ энергетических потоков с целью энергосбережения в здании 16 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2375 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1038 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 252 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 556 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2063 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 343 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3186 1
Delta Electronics NH Plus - серия ИБП 10 3
Delta Electronics Ultron HPH - серия ИБП 18 2
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 38 1
Delta Electronics InfraSuite 8 1
Delta Electronics GAIA - серия ИБП 4 1
GAiA-X - европейская облачная система 51 1
Савельев Андрей 9 3
Ситдикова Галия 2 2
Иванова Маргарита 6 1
Файрушин Марат 3 1
Гребенников Михаил 3 1
Борок Дарья 1 1
Выборных Владимир 1 1
Авакян Маис 1 1
Сазонов Михаил 4 1
Ростова Наталья 1 1
Нагаев Павел 1 1
Bigler Peter - Биглер Петер 1 1
Ельцин Борис. 94 1
Россия - РФ - Российская федерация 157085 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4278 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Европа 24645 1
Россия - УФО - Тюменская область 1256 1
Россия - Павловск 36 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3227 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3186 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 4
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 472 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Спорт - Футбол 753 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 226 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
N+1 - Издание 181 1
ФМБА России - НИИДИ ФГБУ - Научно-исследовательский институт детских инфекции Федерального медико-биологического агентства 1 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 192 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407940, в очереди разбора - 732424.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

