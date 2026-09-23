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Иванова Маргарита

СОБЫТИЯ


23.09.2026 MONT и Avanpost начали сотрудничество в области дистрибуции решений для защиты корпоративной инфраструктуры 1
10.07.2024 Mont предложит партнерам линейку решений SafenSoft 1
05.03.2024 Mont и российский разработчик облачных корпоративных решений Secret Technologies объявили о сотрудничестве 1
08.02.2024 «МТС Red» и ГК Mont заключили партнерское соглашение 1
28.07.2023 Mont заключила соглашение о партнерстве с разработчиком экосистемы сервисов «Альфа» 1
31.08.2021 «Уралэлектро» сократила время обработки заказа при помощи автоматизации 1
26.09.2013 Delta Electronics оснастила школу Санкт-Петербурга системой защиты электропитания 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Иванова Маргарита и организации, системы, технологии, персоны:

MONT - МОНТ 191 5
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 37 1
Спектр РС - Spectr RS 11 1
Айдентити Клуб - Identity Security 10 1
Уралэлектро МЭЗ - Медногорский электротехнический завод 7 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16051 1
9685 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1501 1
Кейсистемс - Keysystems 40 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 196 1
Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ 16 1
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 59 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5804 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6007 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13841 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3680 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35665 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54602 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12320 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18310 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36662 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26258 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33846 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13539 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7815 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2456 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 646 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16601 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 412 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1734 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 439 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 485 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 404 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1415 1
Кибербезопасность - ASOC - Application Security Orchestration and Correlation - платформа управления процессами безопасной разработки 25 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1319 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 894 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3098 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6800 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1647 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28509 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26753 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17083 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8750 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8036 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 975 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8369 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6307 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9649 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14399 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1232 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24672 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1627 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 662 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2323 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7729 1
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 29 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 199 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 18 1
МТС RED - МТС Кибербезопасность - МТС RED ASOC - MTC RED Application Security Orchestration & Correlation 6 1
SafenSoft - SysWatch - Admin Console - Service Center 5 1
Linux OS 11634 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5828 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 803 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1707 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 108 1
Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ - АльфаДок - AlfaDoc 14 1
Arudit Security - SoftControl 10 1
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 34 1
Шуляк Алексей 1 1
Петренко Андрей 4 1
Яхонтов Светозар 8 1
Бондаренко Леонид 5 1
Созин Андрей 6 1
Рубилин Петр 2 1
Савельев Андрей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 167925 4
Россия - Павловск 37 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19718 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53950 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3330 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11920 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12412 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58293 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34182 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1871 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2120 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 230 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4662 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 493 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1232 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2351 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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