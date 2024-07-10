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Mont предложит партнерам линейку решений SafenSoft

Группа компаний Mont заключила соглашение о дистрибуции с российским вендором решений для кибербезопасности SafenSoft. В линейку разработчика входят программные решения в сфере информационной безопасности ПО, ориентированные на банковский сектор и входящие в реестр Минцифры РФ.

Компания SafenSoft работает на российском и иностранных рынках уже более 20 лет. Среди клиентов вендора – банки, финтех-компании, а также государственные организации. Линейку решений составляют программные продукты для проактивной защиты и мониторинга конечных точек сети – от банкоматов до серверов.

Продукты SafenSoft предотвращают ИБ-инциденты на рабочих станциях, серверах, АСУ ТП, платежных терминалах, инфокиосках, компьютеризированных кассовых комплексах, а также применяются для мониторинга и контроля изменений конфигурации информационных систем. Решения защищают от попыток неавторизованного доступа, а также всех видов вредоносного ПО.

«Соглашение с SafenSoft расширяет набор решений в нашем портфеле продуктов для кибербезопасности в банковской отрасли. Технологические наработки вендора, которые уже доказали свою надежность на практике, позволят нашим партнерам значительно улучшить уровень защиты своих информационных систем и инфраструктуры», – сказал менеджер по продукту компании Mont Маргарита Иванова.

В портфель SafenSoft входят продукты: SoftControl TPSecure для обеспечения защиты банкоматов от несанкционированного изменения ПО и доступа к данным как со стороны персонала, так и от злоумышленников, SoftContol SysWatch для обеспечения защиты от вторжений на рабочих станциях и серверах, а также SoftControl Change Monitoring – инструмент безопасной эксплуатации информационных систем, детектирующий изменения в конфигурационных файлах и реестре.

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Решения входят в реестр отечественного ПО Минцифры РФ.

«SafenSoft — один из ведущих разработчиков программных решений в области информационной безопасности с более чем 20-летним опытом. Специалисты компании создают линейку продуктов, обеспечивающую всестороннюю защиту информационных систем и устройств от внешних и внутренних угроз, а также оказывают полноценную техническую поддержку в ходе эксплуатации», – отметил генеральный директор компании SafenSoft Светозар Яхонтов.

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