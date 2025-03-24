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Кейсистемс Безопасность КСБ НПЦ АльфаДок AlfaDoc

Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ - АльфаДок - AlfaDoc

24.03.2025 Одна из крупнейших энергокомпаний в мире закупает на сотни миллионов «Касперского», Astra Linux и другое российское ПО 1
28.07.2023 Mont заключила соглашение о партнерстве с разработчиком экосистемы сервисов «Альфа» 1
13.10.2022 Treolan – официальный дистрибьютор «Альфадок» 1
15.04.2020 «Ред софт» и НПЦ «Кейсистемс-Безопасность» протестировали ПО на совместимость 2
25.05.2018 НЦП «КСБ» и «Ред Софт» объявили о совместимости своих продуктов 2
17.01.2018 НПЦ «КСБ», ФССП РФ и «Ред Софт» объявили о совместимости своих продуктов 2
13.07.2017 Открыта регистрация на II Всероссийскую конференцию «Информационная безопасность и импортозамещение» 1
04.04.2017 «Кейсистемс-Безопасность» внедрила комплекс защиты информации в финансовом управлении Тамбовской области 2
16.02.2017 «АльфаДок» помог медучреждениям Севастополя защитить ПДн согласно требованиям законодательства РФ 1
20.10.2016 «Кейсистемс-Безопасность» обеспечила защиту информации в ЦМКО Магаданской области 1
17.10.2016 Безопасность как сервис: аудит, организационные меры и проверки регуляторов 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Кейсистемс Безопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ 14 8
Кейсистемс - Keysystems 38 5
Ред Софт - Red Soft 747 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4958 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 335 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6007 2
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