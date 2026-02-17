Получите все материалы CNews по ключевому слову
Петренко Андрей
СОБЫТИЯ
Петренко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|X Corp - Twitter 2914 1
|Yandex - Яндекс 8618 1
|Meta Platforms - Facebook 4555 1
|Крок - Croc 1820 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1269 1
|Naumen - Наумен 691 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4604 1
|Genesys 208 1
|MONT - МОНТ 168 1
|Такском - Taxcom 245 1
|Кейсистемс - Keysystems 39 1
|Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ 14 1
|RightConf - РайтКонф 2 1
|ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 1
|ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 1
|Попенко Сергей 1 1
|Салмин Павел 1 1
|Дзядзя Лариса 8 1
|Стрельникова Светлана 8 1
|Богачева Катерина 8 1
|Галушкин Олег 182 1
|Садовский Алексей 12 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Осокина Полина 25 1
|Иванова Маргарита 6 1
|Ромашин Максим 5 1
|Рыбинская Елизавета 15 1
|Буланкин Сергей 12 1
|Мельников Юрий 11 1
|Войтова Елена 9 1
|Бурихин Андрей 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11450 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419648, в очереди разбора - 726182.
Создано именных указателей - 190627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.