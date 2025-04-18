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Стрельникова Светлана



18.04.2025 «СКБ Контур» и НГУ заключили партнерство в сфере образования 1
04.08.2014 Стартовал пилотный проект по онлайн-передаче сведений о кассовых операциях 1
04.10.2013 В России последний раз подают декларации по НДС на бумаге 1
26.10.2012 Контакт-центры завтра: "облака", роботы, работа из дома 1
23.10.2012 Абонентам «Контур-Экстерн» стали доступны SMS-уведомления о необходимости уплаты налога 1
27.09.2012 Сall-центры будущего: какие они? 1
30.08.2012 Call-центр будущего: Каким он будет? 1
03.08.2012 Call-центр будущего: Какой он? 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Стрельникова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1098 7
Такском - Taxcom 242 3
X Corp - Twitter 2876 1
Meta Platforms - Facebook 4457 1
Крок - Croc 1782 1
Naumen - Наумен 638 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4080 1
Genesys 208 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 227 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1215 4
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 374 4
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6045 1
Росреестр ВЦТО - Ведомственный центр телефонного обслуживания 4 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 9 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6978 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10312 5
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4075 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7261 4
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10503 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1973 3
Мобильная связь - Короткий номер 395 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16031 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8590 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11804 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12923 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8782 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5874 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24536 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3913 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31501 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8238 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 688 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2372 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2950 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 903 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4476 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30286 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 313 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12350 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21628 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24586 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10723 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 882 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4897 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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