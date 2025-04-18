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Стрельникова Светлана
|18.04.2025
|«СКБ Контур» и НГУ заключили партнерство в сфере образования 1
|04.08.2014
|Стартовал пилотный проект по онлайн-передаче сведений о кассовых операциях 1
|04.10.2013
|В России последний раз подают декларации по НДС на бумаге 1
|26.10.2012
|Контакт-центры завтра: "облака", роботы, работа из дома 1
|23.10.2012
|Абонентам «Контур-Экстерн» стали доступны SMS-уведомления о необходимости уплаты налога 1
|27.09.2012
|Сall-центры будущего: какие они? 1
|30.08.2012
|Call-центр будущего: Каким он будет? 1
|03.08.2012
|Call-центр будущего: Какой он? 1
Стрельникова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 9 4
|Сапельников Сергей 109 4
|Рыбинская Елизавета 15 4
|Буланкин Сергей 12 4
|Мельников Юрий 11 4
|Войтова Елена 9 4
|Бурихин Андрей 5 4
|Дзядзя Лариса 8 4
|Богачева Катерина 8 4
|Попова Мария 141 3
|Серова Елена 320 3
|Аниканов Вадим 21 3
|Петров Михаил 138 2
|Велесевич Алена 5 2
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Садовский Алексей 12 1
|Осокина Полина 25 1
|Ромашин Максим 5 1
|Рубцов Илья 5 1
|Петренко Андрей 3 1
|Попенко Сергей 1 1
|Салмин Павел 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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