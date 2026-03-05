Разделы

Налогообложение ПСН Патентная система налогообложения


СОБЫТИЯ


05.03.2026 «Малый бизнес Москвы» обновил спецпроект о налогах для предпринимателей 1
26.08.2024 «Точка» запускает бесплатную регистрацию бизнеса на патентной системе налогообложения 1
28.04.2021 Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить 1
07.04.2021 Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей 1
04.12.2020 Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро 1
07.10.2020 Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео 1
10.03.2020 Клиенты «Точки» получили возможность оформить патент в один клик 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 1
11.02.2019 «АТОЛ» представила недорогой фискальный регистратор для малого бизнеса 1
05.07.2018 К «Первому ОФД» подключена 400-тысячная касса 1
28.06.2018 Ньюджеры «АТОЛ» объединяются с «1С:Кассой» 1
10.04.2018 «Платформа ОФД» запустила бесплатную регистрацию касс в ФНС через ОФД 1
06.04.2018 «Платформа ОФД» объявила об акции для клиентов на ЕНВД и ПСН 1
03.04.2018 «Мегафон» представил доступное кассовое решение 1
22.03.2018 «АТОЛ» представила новую онлайн-кассу «АТОЛ 92Ф» 1
21.03.2018 Сбербанк предложил малому бизнесу арендовать онлайн-кассы 1
29.01.2018 OFD.RU начала продажи фискальных накопителей с контрактом ОФД на 36 месяцев 1
22.02.2017 «СКБ Контур» в 2016 г. увеличил выручку на 23% 1
09.12.2016 Как подключить онлайн-кассу к оператору фискальных данных 1
01.11.2016 Первый электронный чек отправлен c кассы «Дримкас» через ОФД «Такском» 1
03.03.2016 Softline внедрила систему объединенных коммуникаций в «Группе ПСН» 1
04.10.2013 В России последний раз подают декларации по НДС на бумаге 1

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 349 10
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 304 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 4
9133 3
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 132 3
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 3
МегаФон 10169 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1276 2
Эвотор - Evotor 215 2
Такском - Taxcom 245 2
RedSys - РедСис 74 2
Дримкас - Dreamkas 19 2
МойСклад - Логнекс 114 1
Чек Онлайн 7 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 13 1
Альфа-Проект НТЦ 3 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 8 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 64 1
Смартфин - 2can&ibox 48 1
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 31 1
Microsoft Corporation 25372 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14759 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 243 1
Softline - Софтлайн 3365 1
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 15 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1084 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4643 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1046 1
Казахтелеком 339 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 253 1
Штрих-М НТЦ 63 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 45 1
ПСБ - Промсвязьбанк 920 4
Promsvyaz Capital B.V. 10 4
ПромСвязьКапитал 84 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8348 3
Visa International 1977 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 2
Прэктис капитал 2 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
ПСБ менеджмент 2 1
Промстройбанк СССР - Промбанк СССР - Стройбанк СССР- Промышленно-строительный банк СССР 2 1
Велес ЦТО 1 1
Траст НБ - Банк АВБ - Автовазбанк 14 1
ПСН группа - Промсвязьнедвижимость 4 1
Траст НБ - Рост Банк - Казанский АБ 6 1
Sotheby's - Сотбис 27 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1050 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3035 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2761 1
Альфа-Банк 1894 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 183 1
X5 Group - Перекрёсток 615 1
Лента - Сеть розничной торговли 2304 1
Роснефть НК - нефтяная компания 538 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 557 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 474 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 110 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3167 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5363 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1105 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 505 2
Судебная власть - Judicial power 2418 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5110 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6367 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 358 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 837 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2467 9
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 71 5
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 188 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13441 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2898 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25645 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14421 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4707 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4177 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34250 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13368 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6107 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10297 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5997 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5723 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11655 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13096 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10192 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17290 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9018 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12164 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7494 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13106 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1106 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 368 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23175 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26265 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29020 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1616 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12407 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12456 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2646 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12361 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8200 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7156 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3623 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13161 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4550 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2272 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 3
СКБ Контур - Контур.ОФД 17 2
1С:Касса 9 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 990 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 63 1
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 7 1
1С:Розница 108 1
Такском ОФД 5 1
АТОЛ Strike 1 1
Bombardier Challenger 3 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 34 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 85 1
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 30 1
GM Cadillac Escalade 8 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 38 1
АТОЛ Frontol 61 1
BMW X - серия кроссоверов 27 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 94 1
1С:Мобильная касса 14 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 1
Honda TRX 2 1
СКБ Контур - Контур.ЕГАИС 4 1
СКБ Контур - Контур.Алко - Алкодекларация.Контур - Алкосверка.Контур 8 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Viano 4 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 102 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2108 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1253 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 193 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 346 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 119 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 88 1
Ананьев Алексей 110 4
Ананьев Дмитрий 82 4
Соколов Алексей 135 2
Баров Алексей 30 2
Румянцев Антон 47 2
Русинова Юлия 24 1
Шаталов Владимир 13 1
Колчина Оксана 11 1
Козеренко Евгений 9 1
Горький Максим 19 1
Коллегов Иван 4 1
Насобина Елена 3 1
Мраморов Дмитрий 29 1
Болмосов Эдуард 6 1
Краснопольский Алексей 16 1
Ананьева Людмила 1 1
Рубцов Илья 5 1
Roosevelt Franklin Delano - Рузвельт Франклин Делано 4 1
Заяшников Денис 4 1
Стрельникова Светлана 8 1
Маркин Игорь 1 1
Овсянникова Вита 1 1
Вдовин Олег 1 1
Архангельский Михаил 1 1
Таран Николай 1 1
Ананьева Татьяна 10 1
Ларькин Максим 26 1
Силуанов Антон 79 1
Макаров Алексей 68 1
Афанасьев Дмитрий 21 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Захаров Павел 60 1
Афанасьев Александр 39 1
Мамакин Владимир 8 1
Иодко Алексей 9 1
Иванов Дмитрий 103 1
Жупанов Андрей 8 1
Волошкина Татьяна 8 1
Харитонов Александр 68 1
Россия - РФ - Российская федерация 159212 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 7
Нидерланды 3653 5
Нидерланды - Амстердам 624 4
Кипр - Лимасол 21 2
Казахстан - Республика 5864 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3285 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18883 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1039 2
Кипр - Республика 622 2
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 61 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 211 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13601 1
Южная Корея - Республика 6897 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3067 1
Швеция - Королевство 3721 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8260 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Венгрия 849 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Грузия 1295 1
Румыния 743 1
Иран - Исламская Республика Иран 1130 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 940 1
Хорватия - Республика 280 1
Словакия - Словацкая Республика 477 1
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6399 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51567 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26167 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55336 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 288 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4440 5
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1079 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6363 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7631 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7328 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1638 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3054 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11840 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2325 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5354 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6722 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6809 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 2
Аренда 2587 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2201 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3725 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 882 2
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 135 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 639 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5337 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 212 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5929 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 380 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2993 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 229 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 950 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
Английский язык 6908 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4951 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8419 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6322 1
Forbes - Форбс 938 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2232 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3782 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 2
Metro Expo 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423429, в очереди разбора - 726899.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

