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Чек Онлайн

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.09.2026 «Лэтуаль»: россияне не меняют уход по сезону — они меняют его под состояние кожи 1
18.12.2020 «Магнит» объявил первые итоги пилотов в e-commerce 1
20.02.2020 ГК «Райтскан» купила 50% производителя онлайн-касс «Старрус» 1
15.04.2019 CNews Analytics опубликовал результаты первого исследования рынка онлайн-касс 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 1
28.06.2018 «Мультикарта» и «Чек онлайн» создали решение по обработке фискальных данных для малого и среднего бизнеса 1
06.06.2018 «ОФД Мультикарта» и «Кассатка» создали комплексное решение для малого и среднего бизнеса 1
13.03.2018 В реестр ФНС России включена касса «Кассатка-1Ф» от «Чек Онлайн» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Чек Онлайн и организации, системы, технологии, персоны:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 369 4
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 327 2
Эвотор - Evotor 234 2
Штрих-М НТЦ 65 2
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 14 1
Инкотекс 12 1
Райтскан ГК - RightScan Group - Скантех 5 1
Альфа-Проект НТЦ 3 1
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 31 1
МегаФон 10902 1
Yandex - Яндекс 9332 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16024 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 262 1
9679 1
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 17 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5034 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 152 1
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 1
Такском - Taxcom 256 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 46 1
Райтскан ГК - Старрус - Starrys 7 1
Кампэй - Comepay - платежная система 43 2
Магнит Аптека 21 1
Магнит Косметик - М.Косметик 49 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Magram MR - Magram Market Research - Маграм МР 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8986 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2987 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1078 1
Альфа-Банк 1988 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
Visa International 1996 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 266 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 198 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 320 1
X5 Group - Перекрёсток 644 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 612 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 3
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 199 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18292 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13758 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24649 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8742 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14097 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12310 2
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1405 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2548 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1682 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6243 1
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 71 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 120 1
ОТиПБ - Умная каска 55 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 725 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1775 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23102 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4053 1
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2450 1
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 577 1
Email - SPF - Sender Policy Framework - инфраструктура политики отправителя 52 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13574 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3917 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4925 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2493 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7939 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12395 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 854 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5560 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1554 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14084 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3342 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9639 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4705 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1229 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29843 1
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 7 5
Модульбанк - Модулькасса 32 1
Магнит Доставка 28 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 1
Google Android 15330 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 457 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2549 1
Apple Pay 522 1
Samsung Pay 296 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 429 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 239 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 20 1
1С:Касса 9 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 125 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 22 1
Шитиков Константин 2 2
Макаров Алексей 69 2
Андрияшкин Сергей 7 2
Ваничев Андрей 1 1
Казанцев Кирилл 1 1
Табуров Дмитрий 2 1
Шебаршова Жанна 3 1
Стариков Никанор 2 1
Ларькин Максим 26 1
Силуанов Антон 84 1
Румянцев Антон 47 1
Афанасьев Дмитрий 22 1
Свириденко Кирилл 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 2
Казахстан - Республика 6092 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3495 1
Южная Корея - Республика 7092 1
Швеция - Королевство 3792 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19702 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4526 1
Венгрия 857 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 1
Чехия - Чешская Республика 1351 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2391 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1087 1
Грузия 1336 1
Румыния 753 1
Австрия - Австрийская Республика 1359 1
Хорватия - Республика 287 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12406 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 293 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27554 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 3
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6660 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6612 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7912 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5831 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 670 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1138 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2154 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7570 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9162 1
Энергетика - Energy - Energetically 5937 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6853 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 397 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1242 1
Аренда 2717 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2942 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1958 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3329 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 275 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1747 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 469 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 556 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 351 1
Налогообложение - ЕСХН - Единый сельскохозяйственный налог 5 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1218 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 183 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2458 1
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 146 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4659 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7084 1
Налогообложение - ПСН - Патентная система налогообложения 22 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 237 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4066 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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