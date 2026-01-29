Получите все материалы CNews по ключевому слову
РайтСкан ГК RightScan СтарРус Акод Скантех
«РайтСкан» поставляет на рынок решения для автоматической идентификации и сбора данных: терминалы сбора данных, сканеры штрих-кодов, принтеры этикеток, электронные ценники, а также поставщик решений в области автономных роботов для логистики, производства, уборки и обслуживания с поддержкой искусственного интеллекта.
СОБЫТИЯ
РайтСкан ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Старрус - Starrys 7 2
|Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 5 1
|Кампэй - Comepay - платежная система 43 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
|Табуров Дмитрий 2 2
|Закордонец Александр 3 1
|Баженов Сергей 6 1
|Захаров Евгений 4 1
|Лиманский Олег 8 1
|Селин Петр 1 1
|Маслов Василий 1 1
|Лобанов Павел 1 1
|Чистоходов Александр 1 1
|Стариков Никанор 2 1
|Обиход Кирилл 1 1
