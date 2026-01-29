РайтСкан ГК - RightScan - СтарРус - Акод - Скантех

«РайтСкан» поставляет на рынок решения для автоматической идентификации и сбора данных: терминалы сбора данных, сканеры штрих-кодов, принтеры этикеток, электронные ценники, а также поставщик решений в области автономных роботов для логистики, производства, уборки и обслуживания с поддержкой искусственного интеллекта.