Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189758
ИКТ 14646
Организации 11361
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3547
Системы 26562
Персоны 82358
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

РайтСкан ГК RightScan СтарРус Акод Скантех

РайтСкан ГК - RightScan - СтарРус - Акод - Скантех

«РайтСкан»  поставляет на рынок решения для автоматической идентификации и сбора данных: терминалы сбора данных, сканеры штрих-кодов, принтеры этикеток, электронные ценники, а также поставщик решений в области автономных роботов для логистики, производства, уборки и обслуживания с поддержкой искусственного интеллекта

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


29.01.2026 «Ланит» интегрировала систему мониторинга персонала «Астер» с терминалами Meferi 1
29.04.2021 Рынок ТСД: сферы применения, динамика, перспективы 1
20.02.2020 ГК «Райтскан» купила 50% производителя онлайн-касс «Старрус» 4
13.12.2019 Fresenius NephroCare внедрит систему маркировки лекарств с «1С:Медицина. Больничная аптека» 2
01.10.2014 Терминалы сбора данных Acode помогут вести учет билетов на гран-при «Формулы-1» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 9

РайтСкан ГК и организации, системы, технологии, персоны:

ДатаКрат - DataKrat 19 1
Scan city - Скан сити 8 1
Scanport - Сканпорт 9 1
Urovo Technology - Урово Рус 4 1
MEFERI - МЕФЕРИ 3 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 240 1
9084 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2261 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 302 1
Honeywell 294 1
Zebra Technologies 147 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 170 1
Чек Онлайн 7 1
Cleverence - Клеверенс 27 1
Старрус - Starrys 7 2
Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 5 1
Кампэй - Comepay - платежная система 43 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Маркировка - Marking 1235 2
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13037 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 558 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3611 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1608 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2414 1
Google Android устройства-девайсы 792 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1892 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 651 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9422 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73658 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 801 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 698 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 399 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 626 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3143 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
Google Android 14779 2
Google Android Enterprise Recommended 7 1
Старрус ОНЛАЙН 1 1
1С-АТОЛ МК - мобильная касса - АТОЛ мобильные решения 5 1
ИБИК - АСТЕР 7 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 93 1
1С:Медицина 52 1
Depositphotos - фотобанк 403 1
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 7 1
Табуров Дмитрий 2 2
Закордонец Александр 3 1
Баженов Сергей 6 1
Захаров Евгений 4 1
Лиманский Олег 8 1
Селин Петр 1 1
Маслов Василий 1 1
Лобанов Павел 1 1
Чистоходов Александр 1 1
Стариков Никанор 2 1
Обиход Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158015 4
Россия - ЮФО - Астраханская область - Лиманский район - пгт Лиман 11 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14528 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1707 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1688 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415721, в очереди разбора - 727555.
Создано именных указателей - 189758.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще