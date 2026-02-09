Разделы

Лобанов Павел


СОБЫТИЯ


09.02.2026 Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операци-онная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы 11
29.04.2021 Рынок ТСД: сферы применения, динамика, перспективы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 12

Лобанов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Cleverence - Клеверенс 27 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 170 1
Zebra Technologies 147 1
Honeywell 294 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 303 1
ДатаКрат - DataKrat 19 1
Scan city - Скан сити 8 1
Urovo Technology - Урово Рус 4 1
Scanport - Сканпорт 9 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 558 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3144 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 632 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 1
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 1
Google Android устройства-девайсы 808 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2414 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 1
Маркировка - Marking 1235 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25692 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 803 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9443 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13054 1
Depositphotos - фотобанк 403 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 223 1
Google Android Enterprise Recommended 9 1
Google Android 14810 1
1С-АТОЛ МК - мобильная касса - АТОЛ мобильные решения 5 1
Табуров Дмитрий 2 1
Маслов Василий 1 1
Селин Петр 1 1
Лиманский Олег 8 1
Захаров Евгений 4 1
Баженов Сергей 6 1
Закордонец Александр 3 1
Чистоходов Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Лиманский район - пгт Лиман 11 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 244 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1438 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1688 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3775 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
