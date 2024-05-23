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Google Android Enterprise Recommended

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23.05.2024 Scalefusion локализовала свои UEM-решения для российского рынка 1
16.12.2021 В России начались продажи планшета Nokia T20 3/32 WiFi 1
25.11.2021 В России открыт предзаказ на планшет Nokia T20 3/32 WiFi 1
29.04.2021 Рынок ТСД: сферы применения, динамика, перспективы 1
16.11.2020 Смартфоны Nokia совместимы с платформой EMM SafePhone из реестра отечественного ПО 1
09.09.2020 Вышла ОС Android 11. Что в ней нового? 1
29.05.2020 Европу ждет крупнейший в истории обвал рынка смартфонов. Россия пострадает больше всех 1
04.06.2019 В России начались продажи смартфона Nokia 3.2. Цена 1
08.06.2018 Blackberry выпустила кнопочный «самый защищенный в мире» смартфон на Android. Фото 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Google Android Enterprise Recommended и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12599 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 4
HMD Global - Nokia 139 4
Nokia MobileShop 21 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 772 2
ДатаКрат - DataKrat 20 1
BBK OnePlus 291 1
Scan city - Скан сити 8 1
Scanport - Сканпорт 9 1
Urovo Technology - Урово Рус 6 1
Scalefusion 4 1
Samsung Electronics 11001 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15558 1
Xiaomi 2185 1
Apple Inc 13066 1
BBK OPPO Electronics 474 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1732 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 302 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 572 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 316 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4867 1
Honeywell 306 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 58 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 510 1
Zebra Technologies 157 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 177 1
BlackBerry Mobile 9 1
Cleverence - Клеверенс 30 1
BlackBerry Mobility Solutions 1 1
Райтскан ГК - RightScan Group - Скантех 5 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2901 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5927 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5559 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26527 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28029 8
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1714 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13162 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14691 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7848 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1202 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13402 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22413 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13493 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5812 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12994 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27142 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10577 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6372 2
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 435 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5895 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12069 2
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21694 2
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29553 2
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10812 1
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1698 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53000 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5550 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8799 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6519 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7322 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1254 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1900 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1753 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1502 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1549 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 342 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12200 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2402 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5699 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2707 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 256 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 791 1
IDC - International Data Corporation 4968 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8547 1
Fortune Global 500 294 1
Counterpoint Research 106 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
IDC EMEA 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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