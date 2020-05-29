Европу ждет крупнейший в истории обвал рынка смартфонов. Россия пострадает больше всех

Сильнейший спад за 14 лет

Рынок смартфонов региона EMEA (Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка) ожидает падение почти на 25% в денежном выражении по итогам II квартала 2020 г. Такой прогноз представила компания IDC в рамках исследования Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.

По данным IDC, в период с апреля по июнь 2020 г. на рынки региона будет поставлено менее 63 млн смартфонов на сумму около $19 млрд (без учета налога с продаж и НДС). Это худший квартальный показатель за последние пять лет.

«Предстоит самый серьезный квартальный спад за всю 14-летнюю историю сбора статистики по региону компанией IDC, – говорит Саймон Бейкер (Simon Baker), директор программы, IDC EMEA. – Самым значительным до сегодняшнего дня считался 13-процентный спад год к году в деньгах в III квартале 2009 г. во время финансового кризиса».

Рынок смартфонов в регионе EMEA в текущем квартале рухнет почти на четверть

Как утверждает Марта Пинто (Marta Pinto), менеджер по исследованиям в IDC EMEA, заметнее всего спад будет в Европе. Сильно пострадает ее южная часть, в особенности Испания, где сокращение рынка достигнет почти 30%.

Россия пострадает сильнее всех

Согласно прогнозу IDC, наибольшее сокращение поставок мобильных телефонов среди всех стран Европы следует ожидать в России. Конкретных цифр аналитики не приводят, однако отмечают, что драйверами спада здесь являются режим самоизоляции и падение курса рубля по отношению к доллару США.

Помимо снижения доходов населения, сокращению рынка поспособствует и то, что россияне предусмотрительно закупились смартфонами в начале года, еще до обвала курса рубля. Как ранее сообщил CNews, в I квартале 2020 г. крупные ритейлеры зафиксировали резкий рост спроса на смартфоны стоимостью выше 100 тыс. руб. За первые три месяца продажи устройств дороже 100 тыс. руб. в салонах оператора МТС и магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» в штуках подскочили вдвое. Причем по мере роста спроса на дорогие устройства связи снижалась доля таких гаджетов, приобретенных в кредит.

Напомним, по итогам I квартала 2020 г., поставки смартфонов на российский рынок в деньгах составили $1,55 млрд, и это ниже показателей за первую четверть 2019 г. Тогда рынок оценивался в $1,7 млрд.

Средняя стоимость Android-смартфонов составила $184 и сократилась на 7,4% к уровню I квартала 2019 г. Эксперты IDC отмечали тенденцию к выбору потребителями недорогих смартфонов стоимостью ниже $100 и моделей стоимостью от $200 до $300 без учета НДС. Кроме того, был зафиксирован рост спроса на классические сотовые телефоны и так называемые фичефоны (feature phone).

Причины снижения спроса на смартфоны в Европе

По мнению Павла Эйгеса, генерального директора компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП), падение спроса на рынке смартфонов во II квартале можно объяснить целым рядом факторов. «Во-первых, упали продажи у лидеров рынка – Apple и Samsung, которые традиционно предлагают потребителю передовые модели за очень высокую цену. В кризис спрос на такие модели, очевидно снижается, – отметил Эйгес в разговоре с CNews. – Вторым фактором я бы назвал удлинение цикла обновления своих устройств потребителями. Например, в США средний срок замены смартфона на новый составлял 2,74 и 2,25 года для потребительского и корпоративного сегмента, соответственно. В прошлом году эти цифры увеличились до 2,88 и 2,56. Уверен, что в этом году в потребительском сегменте мы увидим переход срока обновления устройства за рубеж 3 года».

Кроме того, как пояснил глава ОМП, причиной падения продаж мог стать карантин в Европе, введенный властями на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. «В-третьих, практически весь II квартал Европа и США провели в режиме самоизоляции, большинство компаний перевели сотрудников на работу из дома. Когда работа ведется из дома, смартфон перестает быть устройством связи номер один – ведь пока вы сидите дома, вы можете совершать голосовые и видеозвонки со своего ноутбука или планшета практически в любое время, поскольку перестаете быть мобильным, а смартфон – это, прежде всего мобильное средство связи», – подытожил Эйгес.

Долгосрочные прогнозы

IDC ожидает, что падение продаж продолжится и в III квартале. Однако западноевропейский рынок может рассчитывать на некоторый «отскок» ближе к концу года. Именно тогда, как предполагается, Apple выпустит свои первые iPhone с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G). По словам Марты Пинто, дела у Apple на территории Европы пока идут неплохо.

Согласно прогнозу IDC, доля Android-устройств реализуемых в регионе EMEA продолжит расти вплоть до 2024 г.

Тем не менее, по мнению экспертов, Android продолжит доминировать на рынке операционных систем для смартфонов, что обусловлено более низкими ценами на устройства под ее управлением, а также характерной для региона жесткой конкуренцией за кошелек потребителя среди производителей мобильной электроники. Операционная система Google также нарастит свое присутствие в корпоративном сегменте благодаря Android Enterprise Recommended – инициатива, в рамках которой Google сертифицирует устройства и сервисы на соответствие собственным требованиям к использованию в организациях.