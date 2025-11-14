Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185831
ИКТ 14414
Организации 11173
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3527
Системы 26370
Персоны 80137
География 2982
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2737
Мероприятия 876

Google Family Link

Google Family Link

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


14.11.2025 Infinix представляет XPad 20 Pro – легкость, производительность и интеллект в одном планшете 1
07.01.2023 Следим за детьми: лучшие приложения для родительского контроля для смартфонов 2
16.12.2021 В России начались продажи планшета Nokia T20 3/32 WiFi 1
25.11.2021 В России открыт предзаказ на планшет Nokia T20 3/32 WiFi 1
17.11.2021 Как сделать умные колонки безопасными для детей 1
06.10.2021 Nokia Т20 – первый планшет, созданный компанией HMD Global 1
30.05.2021 Как ограничить TikTok и другие приложения на смартфоне ребенка: советы ZOOM 1
22.12.2020 В России начались продажи смартфона Nokia 5.4. Цена 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Google Family Link и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12199 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 4
HMD Global - Nokia 136 4
Nokia MobileShop 21 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 700 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4471 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5241 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9170 1
Meta Platforms - Facebook 4521 1
Yandex - Яндекс 8347 1
Xiaomi 1946 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
Nintendo 797 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2674 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25528 6
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1050 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12926 4
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1613 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27041 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17759 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12911 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7668 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9678 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8132 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12681 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5779 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1114 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16646 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9585 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11240 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2375 2
Аксессуары 4107 2
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 91 2
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 427 2
Микрофон - Microphone 2690 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14321 2
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 590 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25477 2
Application Control - Контроль доступа к приложениям 180 1
Видеоредактор - Video Editor 114 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17558 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31359 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12199 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5652 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1183 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9179 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28861 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56679 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1960 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3691 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8878 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21747 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1087 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1094 1
Google Android 14616 6
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 218 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1362 3
Nokia Nseries 537 3
Google Play - Google Store - Android Market 3414 2
Apple iOS 8206 2
Google YouTube - Видеохостинг 2872 2
Apple - App Store 2989 2
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 67 2
Kaspersky Safe Browser 28 2
Microsoft Windows 16267 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7324 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 808 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1614 1
Nokia 5 - серия 30 1
Google Chrome - браузер 1637 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 861 1
ByteDance - TikTok 309 1
Apple Safari - браузер 875 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 1
Apple iPhone 5 777 1
Apple iTunes Store 1115 1
Google YouTube Kids 11 1
Intel Security McAfee Safe Family 4 1
Bitdefender Parental Control 1 1
Kidslox - Приложение родительского контроля 4 1
Apple Game Center 28 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 238 1
Apple macOS 2228 1
Apple iPhone 6 4861 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 87 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5117 1
Nokia OZO Audio 13 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 61 1
Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 155696 5
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 832 2
Финляндия - Финляндская Республика 3656 1
Финляндия - Эспоо 13 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25802 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6866 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1327 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 790 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31608 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11380 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1388 1
Английский язык 6857 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1751 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 548 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399666, в очереди разбора - 732437.
Создано именных указателей - 185831.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/