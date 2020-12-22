В России начались продажи смартфона Nokia 5.4. Цена

HMD Global объявила о начале продаж в России смартфона Nokia 5.4. Это смартфон с четырехсенсорной основной камерой 48 МП и селфи-камерой 16 МП, оптимизированным процессором Qualcomm Snapdragon 662 и батареей, которая держит заряд до двух дней. Nokia 5.4 не потеряет актуальности со временем — смартфон получит обновление до Android 11 и выше.

Смартфон Nokia 5.4 доступен для покупки в фирменном интернет-магазине Nokia, а также в розничных сетях партнеров в двух цветах — полярная ночь и пурпурный и трех версиях: Версия 4/64 ГБ доступна для покупки по ориентировочной розничной цене 16990 руб.; версия 6/64 ГБ – по ориентировочной розничной цене 17990 руб.; версия 4/128 ГБ – по ориентировочной розничной цене 17990 руб.

В фирменном интернет-магазине Nokia в подарок к смартфону покупателям обещают гарнитуру Nokia BH-405.

Четырехсенсорная основная камера 48 МП и селфи-камера 16 МП снимают впечатляющие фотографии и видеоролики не только в идеальных условиях, но и в условиях недостаточной освещенности, и в движении. Сенсор с ультрашироким углом обзора отвечает за панорамные фотографии, а сенсор глубины и макросенсор — за качественную проработку деталей в портретах и фокусировку на объектах вблизи. Затвор срабатывает без задержек, а значит, вы не упустите ни одного ценного кадра.

В Nokia 5.4 предусмотрена съемка в режиме «Кино» — 24 кадра в секунду в формате 21:9 — и видеоредактор со специально подобранными цветовыми схемами для обработки видео. В настройках камеры можно увеличить скорость видеозаписи до 60 кадров в секунду. В смартфоне используются передовые технологии стабилизации изображения и шумоподавления, а также пространственный звук OZO Audio.

Оптимизированный процессор Qualcomm Snapdragon 662 и технологии ИИ помогают в решении повседневных задач — в работе, играх, съемке фото и видео, а также поиске развлечений для ваших детей. Nokia 5.4 создан для высокой продуктивности.

На экране HD+ диагональю 6,39 дюйма с вырезом для селфи-камеры удобно смотреть фильмы, играть в игры и пользоваться интернетом — при этом смартфон легко помещается в карман. Благодаря нескользкому покрытию корпуса смартфон удобно держать в руках даже детям. Nokia 5.4 отличается высоким качеством изготовления каждой детали. Скандинавский дизайн и привлекательные цвета корпуса — полярная ночь и пурпурный — привлекают внимание.

Nokia 5.4 работает на одном заряде батареи до двух дней. Функция адаптивной батареи под управлением технологий ИИ отвечает за приоритизацию наиболее часто используемых приложений. Функция Family Link поможет оградить ваших детей от неподходящего контента. Ваш личный помощник «Google ассистент» всегда под рукой благодаря выделенной кнопке.

Смартфон не потеряет актуальности со временем — получит обновление до Android 11 и выше. Вам будут доступны ежемесячные обновления для системы безопасности в течение трех лет и два года — обновления программного обеспечения Android.