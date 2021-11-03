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Nokia OZO Audio

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.11.2021 В России начались продажи смартфона Nokia G50 1
22.09.2021 Nokia G50 –смартфон с батареей высокой емкости 1
04.08.2021 В России начались продажи смартфона Nokia XR20 1
27.07.2021 В России начинаются продажи «неубиваемого» 5G-смартфона Nokia, выполненного по армейским стандартам. Цена 1
22.12.2020 В России начались продажи смартфона Nokia 5.4. Цена 1
30.10.2020 В России начались продажи смартфона Nokia 8.3 5G 1
29.03.2018 В Россию приехал смартфон Nokia 7 plus на «чистом» Android. Цена 1
05.01.2018 Nokia выпустила недорогой цельнометаллический смартфон 1
19.10.2017 Nokia выпустила флагманский смартфон в стеклянном корпусе 2
21.09.2017 Обзор смартфона Nokia 8: еще одна именитая «восьмерка» 1
01.09.2017 В России стартовали продажи смартфона Nokia 8. Цена 2
17.08.2017 Две камеры поработают дуэтом в Nokia 8 1
17.08.2017 Выпущен премиальный Android-смартфон Nokia 8. Видео. Цены 2

Публикаций - 14, упоминаний - 17

Nokia OZO Audio и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 13
HMD Global - Nokia 138 11
Nokia MobileShop 21 3
Meta Platforms - Facebook 4603 3
Google LLC 12585 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 243 1
Microsoft Corporation 25678 1
Carl Zeiss AG 307 10
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 292 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1850 1
JD.com - Jingdong Mall 100 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26478 13
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2313 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22365 10
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3118 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10199 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27984 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6248 8
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2852 7
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1712 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10553 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13147 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3871 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7869 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10534 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2336 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27079 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10690 5
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1198 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13378 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2525 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6432 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13459 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5332 5
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2502 4
Аксессуары 4244 4
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1949 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7837 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2487 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9981 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3236 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1770 3
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1098 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26089 3
Микрофон - Microphone 2783 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11438 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2476 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9153 3
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 807 3
Наушники - Headphones 4427 3
SIM-card - Nano-SIM - Mini-SIM - Micro-SIM 328 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2158 13
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 734 11
Google Android 15132 10
Nokia Sirocco 104 7
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 226 6
Google Android 7 - Android Nougat 224 6
Nokia 8 5G - серия 10 4
Nokia Bothie 6 4
Google Photos 87 4
Nokia Dual-Sight 8 4
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 187 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5217 3
Google YouTube - Видеохостинг 2980 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1593 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 566 3
Nokia 7 - серия 23 3
Nokia Xseries 54 2
Qualcomm Spectra - процессор обработки изображений 7 2
Nokia Activ Software Suite 5 2
Unimax UMX - Серия смартфонов 246 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 2
Google Android 8 - Android Oreo 198 2
Nokia 6 - серия 35 2
Nokia 5 - серия 30 1
Google YouTube Live 3 1
Meta - Facebook Live 6 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 1
Google Family Link 8 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 517 1
Google - Gmail 1015 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 225 1
Google Android One 47 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 384 1
Nokia PureView - Смартфон 111 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 971 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 376 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 282 1
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 1
ExpressVPN 23 1
Seiche Florian - Зайхе Флориан 14 1
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5449 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18927 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5452 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26958 5
Металлы - Медь - Copper 854 4
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 628 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1500 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1221 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3364 2
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 260 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3307 1
Металлы - Серебро - Silver 820 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6957 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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