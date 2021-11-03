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Nokia OZO Audio
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.11.2021
|В России начались продажи смартфона Nokia G50 1
|22.09.2021
|Nokia G50 –смартфон с батареей высокой емкости 1
|04.08.2021
|В России начались продажи смартфона Nokia XR20 1
|27.07.2021
|В России начинаются продажи «неубиваемого» 5G-смартфона Nokia, выполненного по армейским стандартам. Цена 1
|22.12.2020
|В России начались продажи смартфона Nokia 5.4. Цена 1
|30.10.2020
|В России начались продажи смартфона Nokia 8.3 5G 1
|29.03.2018
|В Россию приехал смартфон Nokia 7 plus на «чистом» Android. Цена 1
|05.01.2018
|Nokia выпустила недорогой цельнометаллический смартфон 1
|19.10.2017
|Nokia выпустила флагманский смартфон в стеклянном корпусе 2
|21.09.2017
|Обзор смартфона Nokia 8: еще одна именитая «восьмерка» 1
|01.09.2017
|В России стартовали продажи смартфона Nokia 8. Цена 2
|17.08.2017
|Две камеры поработают дуэтом в Nokia 8 1
|17.08.2017
|Выпущен премиальный Android-смартфон Nokia 8. Видео. Цены 2
Nokia OZO Audio и организации, системы, технологии, персоны:
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 13
|HMD Global - Nokia 138 11
|Nokia MobileShop 21 3
|Meta Platforms - Facebook 4603 3
|Google LLC 12585 3
|Панорама КБ - Конструкторское бюро 243 1
|Microsoft Corporation 25678 1
|Carl Zeiss AG 307 10
|Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 292 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1850 1
|JD.com - Jingdong Mall 100 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164222 11
|Солнце - звезда Солнечной системы 5449 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18927 2
|Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
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