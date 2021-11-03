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В России начались продажи смартфона Nokia G50

HMD Global, производитель мобильных устройств и аксессуаров под брендом Nokia, объявила о начале продаж в России Nokia G50, надежного смартфона с батареей высокой ёмкости.

Версия 4/128 ГБ доступна для покупки в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru и в интернет-магазине Ozon в цвете «Голубой океан» по ориентировочной розничной цене 19990 руб.

В комплект поставки входит прозрачный чехол Jelly case для дополнительной защиты смартфона.

Nokia G50 выделяется своим премиальным дизайном — корпус выполнен из композита, стилизованного под матовое стекло, на котором почти не видны отпечатки пальцев. Смартфон отличается качественной сборкой и рассчитан на активное использование. Экран диагональю 6,82 дюйма сделан из стекла Gorilla Glass 3, IPS-матрица имеет разрешение HD+ и хороший запас яркости.

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Nokia G50 представлен в двух цветах — голубой океан и полночное солнце

Для качественной съемки используется тройная камера — основной сенсор 48 МП, ультраширокий сенсор 5 МП и сенсор глубины 2 МП для размытия фона. Селфи-камера имеет разрешение 8 МП. Смартфон записывает видеоролики в разрешении Full HD с пространственным звуком, за который отвечает технология OZO Audio. В Nokia G50 предусмотрен режим для фотосъемки в условиях недостаточной освещенности и режим «Про» с ручными настройками и возможностью делать снимки в формате RAW. Этот режим особенно понравится любителям самостоятельно обрабатывать фотографии.

Сердце смартфона — современный процессор Qualcomm Snapdragon 480 5G, который рассчитан на работу в сетях 5G и будет еще долго оставаться актуальным. К 2024 г сетями 5G будет охвачено 40% мира — на их долю будет приходиться 25% передачи трафика в сетях мобильной связи . Nokia G50 — доступный смартфон с поддержкой этой перспективной технологии.

Батарея Nokia G50 емкостью 5000 мАч рассчитана на два дня активного использования. Кроме того, смартфон поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

На Nokia G50 предустановлена чистая операционная система Android 11. Этот смартфон рассчитан на долгий срок службы — вы будете ежемесячно получать обновления для системы безопасности в течение трех лет и два года — обновления операционной системы.

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