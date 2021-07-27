В России начинаются продажи «неубиваемого» 5G-смартфона Nokia, выполненного по армейским стандартам. Цена

«Самый прочный смартфон» в традициях «старой» Nokia

Компания HMD Global, владеющая брендом телефонов и аксессуаров Nokia, объявила о начале продаж в России нового 5G-смартфона Nokia XR20, который заявлен как «самый прочный смартфон в линейке Nokia».

Модель Nokia XR20 с большим 6,67-дюймовым FHD+ дисплеем, защищенным стеклом Gorilla Glass Victus, интересен тем, что выдерживает падение с высоты 1,5 м и может до получаса находиться под водой на глубине до 1,5 м. Аппарат получил двойную основную камеру с оптикой Zeiss, а также батарею емкостью 4630 мАч, которая, по заявлению вендора, «держит заряд до двух дней».

«Мы ориентируемся на высокий спрос в сегменте надежных и долговечных устройств, – сказал глава компании HMD Global Флориан Зайхе (Florian Seiche). – Согласно данным нашего глобального исследования, 73% опрошенных хотели бы пользоваться своими смартфонами как можно дольше и будут это делать при наличии соответствующей поддержки в течение длительного времени. HMD делает все возможное для того, чтобы людям не приходилось часто менять смартфоны — мы поощряем разумное потребление и создаем долговечные устройства. Сегодня мы с гордостью представляем Nokia XR20 – по-настоящему надежный смартфон для индивидуальных и корпоративных пользователей».

В дополнение, HMD Global также объявила о том, что на новых смартфонах Nokia появились приложения новых партнеров компании – Spotify для любителей музыки и ExpressVPN для пользователей, которые ценят дополнительную безопасность.

«Неубиваемость» в штатной комплектации

Смартфон Nokia XR20, как поясняют в HMD Global, протестирован на прочность в соответствии с армейским стандартом MIL-STD-810H-2019, нормирующим защиту от царапин, падений, попадания воды, песка и других внешних воздействий.

Смартфон Nokia XR20 в нескользящем защищенном корпусе

Параметры этого стандарта часто используются производителями электроники для демонстрации защищенности и «антивандального» исполнения устройства. Версия стандарта 2019 года (MIL-STD-810H) также вводит дополнительные жесткие требования по защите от перепадов температуры, грибка, вибраций, кислотных и других испарений в атмосфере.

Nokia XR20 протестирован по армейскому стандарту MIL-STD-810H

В частности, требования MIL-STD-810 примерно соответствуют стандарту IP68 по защите оболочки гаджета от проникновения воды и пыли (первая цифра «6» – полная защита от проникновения пыли в устройство; вторая цифра «8» – устройство может работать при погружении на глубину более 1 метра более 30 минут).

Основные параметры Nokia XR20

Конкретно для Nokia XR20 производитель заявил сохранение работоспособности после падения с высоты 1,5 м и после нахождения под водой на глубине до 1,5 метров в течение получаса. В качестве одного из забавных пунктов в описании аппарата на сайте вендора также можно отметить следующий: «смартфон можно мыть водой с мылом».

Nokia XR20 «можно мыть водой с мылом»

Смартфон Nokia XR20 выпускается в прочном нескользком корпусе с текстурированным покрытием и защитой экрана из закаленного стекла Corning Gorilla Glass Victus. Это стекло, до анонса которого ему также приписывали название «Gorilla Glass 7», интересно тем, что в два раза превосходит Gorilla Glass 6 по устойчивости к царапинам, и без последствий выдерживает приземление с высоты 2 м (для Gorilla Glass 6 – 1,6 м, для Gorilla Glass 5 – 1,2 м). Производитель также указывает на мгновенную отзывчивость экрана Nokia XR20 даже при прикосновении «мокрыми руками и в перчатках».

Техническая оснастка

Размеры Nokia XR20 составляют 171,64 x 81,5 мм при толщине 10,64 мм. Аппарат выполнен на процессоре Qualcomm Snapdragon 480 5G, изготовленный с соблюдением норм 8 нм техпроцесса, со встроенным 5G-модемом XR20 и оснащен 6,67-дюймовым FHD+ дисплеем с разрешением 1080 x 2400 пикселей и яркостью до 500 нит.

Nokia XR20 в рабочей обстановке

Смартфон оснащен 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти для хранения данных, поддерживаются карты памяти microSD емкостью до 512 ГБ. Список коммуникаций смартфона включает Wi-Fi, Bluetooth5.0, а также 2G/3G/4G/5G LTE. Помимо двух слотов под SIM-карты форматов Nano-SIM, аппарат оснащен портом Type-C USB (до 5 ГБ/с) и аудио разъемом 3,5 мм.

Сдвоенная основная камера Nokia XR20 с оптикой Zeiss

Смартфон оснащен двойной основной камерой с оптикой Zeiss, с датчиками 48 МП и 13 МП для съемки с ультрашироким углом обзора, а также двойной светодиодной вспышкой для съемки при слабом освещении. Поддерживается режим Action Cam, а также новый режим SpeedWarp для быстрой съемки. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП.

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В смартфоне Nokia XR20 поддерживается технология пространственного звука OZO Audio с шумоподавлением для записи, а также технология OZO Playback и стереодинамики для качественного воспроизведения звука.

Электропитание смартфона осуществляется от встроенного аккумулятора емкостью 4630 мАч, заряда которого, по заявлению производителя, достаточно для двух дней автономной работы. Смартфон поддерживает беспроводную зарядку 15 Вт Qi и соответствует стандарту QC QuickCharge 4.0. В комплекте поставки прилагается быстрая проводная зарядка 18 Вт.

Смартфон поставляется с предустановленной операционной системой Android 11. Производитель обещает поддержку обновлений операционной системы и ее функций в течение трех лет, а также возможность получать обновления для системы безопасности четыре года.

Где, когда и за какие деньги

Смартфон Nokia XR20 в версии с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенным накопителем уже доступен для предзаказа в России в фирменном интернет-магазине компании Mobileshop.nokia.ru, а также магазинах партнерской сети компании.

В России аппарат будет доступен в двух вариантах цветового оформления корпуса – «графит» и «ультрамарин»

Ориентировочная розничная цена смартфона Nokia XR20 заявлена на уровне 44990 руб. В дополнение, в интернет-магазине компании в рамках специального предложения покупатели Nokia XR20 также получат в подарок наушники Nokia BH-405 синего цвета.