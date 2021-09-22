Nokia G50 –смартфон с батареей высокой емкости

Компания HMD Global представляет новый смартфон G-серии — Nokia G50. Это самый доступный смартфон Nokia с поддержкой технологий 5G.

Nokia G50 выделяется своим дизайном — корпус выполнен из композита, стилизованного под матовое стекло, на котором почти не видны отпечатки пальцев. Смартфон отличается качественной сборкой и рассчитан на активное использование. Экран диагональю 6,82 дюйма сделан из стекла Gorilla Glass 3, IPS-матрица имеет разрешение HD+ и хороший запас яркости.

Nokia G50 представлен в двух цветах — голубой океан и полночное солнце.

Для съемки используется тройная камера – основной сенсор 48 МП, ультраширокий сенсор 5 МП и сенсор глубины 2 МП для размытия фона. Селфи-камера имеет разрешение 8 МП. Смартфон записывает видеоролики в разрешении Full HD с пространственным звуком, за который отвечает технология OZO Audio. В Nokia G50 предусмотрен режим для фотосъемки в условиях недостаточной освещенности и режим «Про» с ручными настройками и возможностью делать снимки в формате RAW. Этот режим особенно понравится любителям самостоятельно обрабатывать фотографии.

Nokia G50

Сердце смартфона — процессор Qualcomm Snapdragon 480 5G, который рассчитан на работу в сетях 5G.

Батарея Nokia G50 емкостью 5000 мАч рассчитана на два дня активного использования. Кроме того, смартфон поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

На Nokia G50 предустановлена чистая, безопасная и обновляемая операционная система Android 11. Этот смартфон рассчитан на долгий срок службы — вы будете ежемесячно получать обновления для системы безопасности в течение трех лет и два года — обновления операционной системы.

Смартфон Nokia G50 в версии 4/128 ГБ уже доступен для предзаказа в России в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru и магазинах партнеров по специальной цене 19 990 руб. в двух цветах — голубой океан и полночное солнце. Ориентировочная розничная цена смартфона 21 990 руб. В комплект поставки входит прозрачный чехол.