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Nokia 6 серия



13.01.2025 Полностью прекратились продажи легендарных смартфонов, любимых миллионами россиян 1
09.04.2021 Nokia отказалась от всех старых смартфонов в пользу совершенно нового модельного ряда. Цены в России 1
15.09.2020 Nokia выпускает дешевый продвинутый смартфон для расправы над Xiaomi 2
29.01.2020 Nokia выпустит сверхдешевый долгоиграющий смартфон с огромным аккумулятором. Цена 2
17.09.2019 В России открыт предзаказ на новые смартфоны и телефоны Nokia. Цены 2
12.09.2019 Все самое интересное с выставки IFA 2019 1
06.09.2019 HMD Global представила новые телефоны и смартфоны Nokia. Цены 2
19.08.2019 Nokia возвращается к дизайну смартфонов из самого страшного периода своей истории 1
15.05.2019 Топ-9 смартфонов с NFC до 15 000 рублей: выбор ZOOM 1
15.01.2019 Легендарный смартфон Nokia N9 вернется к жизни 1
24.08.2018 Nokia осваивает большие экраны 2
21.08.2018 HMD Global представила безрамочные смартфоны Nokia 6.1 Plus и 5.1 Plus. Цены 2
30.05.2018 Nokia выпустила три дешевых смартфона на «чистом» Android 1
25.04.2018 Опубликованы фото и характеристики недорогого смартфона Nokia X6 1
21.03.2018 HMD Global анонсировала старт продаж в России новой Nokia 6 1
02.03.2018 Самое интересное с MWC 2018 1
26.02.2018 Nokia выпустила четыре смартфона на «чистом» Android и «мобильник Нео» из «Матрицы» 1
22.02.2018 MWC 2018: самые ожидаемые анонсы 1
26.01.2018 В Сеть слиты изображения таинственного смартфона Nokia 9. Фото 1
05.01.2018 Nokia выпустила недорогой цельнометаллический смартфон 1
19.10.2017 Nokia выпустила флагманский смартфон в стеклянном корпусе 1
20.06.2017 Nokia начала продавать гаджеты для похудения 1
15.06.2017 В России начали продавать Nokia 3 и 5 на четверть дороже, чем за границей 1
17.05.2017 Nokia 3310 появилась в России, Nokia 3, 5, 6 - скоро 1
17.05.2017 «Связной» начал продажи новой линейки мобильных телефонов Nokia 1
17.05.2017 Nokia вернулась в Россию с недорогими смартфонами на Android. Цены 2
15.03.2017 Nokia готовит два цельнометаллических смартфона с улучшенными камерами. Подробности 1
09.03.2017 MWC-2017: самое интересное из мира мобильной индустрии 1
27.02.2017 Nokia перевыпустила легендарный мобильник 3310. Цена 1
20.02.2017 Рассекречены характеристики таинственного смартфона Nokia 8. Фото 1
14.02.2017 Nokia возродит легендарный телефон Nokia 3310 1
23.01.2017 Nokia выпускает «планшет-монстр». Подробности 1
19.01.2017 Самые ожидаемые смартфоны 2017 года 1
12.01.2017 Nokia тайком привезла на CES 2017 свой секретный будущий флагман. Видео 1
09.01.2017 Выпущен первый Android-смартфон Nokia: Недорогой и цельнометаллический 1

Публикаций - 35, упоминаний - 42

Nokia 6 и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 34
HMD Global - Nokia 133 29
Microsoft Corporation 24625 14
Google LLC 11775 10
Qualcomm Technologies 1822 9
Samsung Electronics 10254 8
Huawei 3933 6
LG Electronics 3614 6
Meta Platforms - Facebook 4438 5
Apple Inc 12100 5
FIH Mobile 14 5
Lenovo Group 2292 4
Xiaomi 1732 4
MediaTek - Ralink 527 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 404 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 3
ZTE Corporation 747 3
X Corp - Twitter 2845 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 247 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 2
Nvidia Corp 3487 2
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 2
Leica Camera 261 2
AKG 65 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 2
Intel Corporation 12197 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
LG Innotek - LG Precision 13 1
Yandex - Яндекс 7339 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
BBK OPPO Electronics 384 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Snapchat 129 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 249 1
Best Buy 215 1
LeEco - LeTV 61 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Oculus VR 73 1
Carl Zeiss AG 303 16
JD.com - Jingdong Mall 86 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Евросеть 1404 2
Связной ГК 1369 2
Возрождение - Коммерческий банк 346 2
Меркури - Mercury 213 2
Ferrari NV 157 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Beko 70 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 34
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 24
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 22
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 21
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 15
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 11
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 11
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 11
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 10
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 7
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 506 7
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 7
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 687 7
Наушники - Headphones 3999 7
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2953 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 5
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 997 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 29
Google Android 13994 28
Nokia 7 - серия 23 14
Nokia 5 - серия 30 13
Nokia 3 - серия 24 12
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 11
Google Android 7 - Android Nougat 214 11
Nokia Sirocco 102 11
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 11
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 10
Nokia 3310 66 10
Nokia PureView - Смартфон 111 9
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 9
Google Android 8 - Android Oreo 194 8
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 7
Nokia Snake - Змейка 31 6
Nokia 1 - Nokia 1 Plus 19 5
Apple iOS 7809 5
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 287 5
Google Android 9 - Android Pie 210 4
Google Android One 46 4
Nokia Dual-Sight 8 4
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 4
ASUS Zenfone - серия смартфонов 80 4
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 4
WhatsApp Messenger 1081 3
Nokia 8110 12 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 432 3
Samsung Galaxy Note 695 3
LG G - серия смартфонов 140 3
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 134 3
Apple iPhone X - Серия смартфонов 254 3
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 3
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 3
Nokia Symbian OS 1400 3
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 3
Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 2
Малис Александр 157 1
Павлов Виктор 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 15
Испания - Каталония - Барселона 742 11
Финляндия - Финляндская Республика 3603 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 7
Европа 21767 6
Китай - Тайвань 3984 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Южная Корея - Республика 6646 4
Финляндия - Хельсинки 247 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Германия - Берлин 715 2
Индия - Bharat 5432 1
Испания - Королевство 3706 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
Индонезия - Республика 956 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 11
Металлы - Серебро - Silver 756 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Английский язык 6634 1
Металлы - Медь - Copper 791 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 1
Сон - Somnus 428 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 1
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 91 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 181 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Дневной свет - Дневное освещение 140 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
VentureBeat 90 3
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
GSM Arena 72 2
NokiaPowerUser 13 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
The Verge - Издание 554 1
DxOMark - Издание 36 1
TENAA 18 1
GizmoChina 134 1
SlashGear 134 1
Liliputing 59 1
Forrester Research 821 1
BlueFin Research 5 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 15
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
Samsung Unpacked 32 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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