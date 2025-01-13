Nokia 6 серия
Nokia 6 и организации, системы, технологии, персоны:
|Carl Zeiss AG 303 16
|JD.com - Jingdong Mall 86 3
|Россети Ленэнерго 1700 3
|Евросеть 1404 2
|Связной ГК 1369 2
|Возрождение - Коммерческий банк 346 2
|Меркури - Mercury 213 2
|Ferrari NV 157 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
|Beko 70 1
|Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 3
|Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 2
|Малис Александр 157 1
|Павлов Виктор 10 1
|VentureBeat 90 3
|CNews - ZOOM.CNews 1847 2
|GSM Arena 72 2
|NokiaPowerUser 13 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|The Verge - Издание 554 1
|DxOMark - Издание 36 1
|TENAA 18 1
|GizmoChina 134 1
|SlashGear 134 1
|Liliputing 59 1
|Forrester Research 821 1
|BlueFin Research 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.