Nokia выпускает дешевый продвинутый смартфон для расправы над Xiaomi

Под маркой Nokia до конца сентября 2020 г. появятся четыре новых смартфона – два из среднего и два из бюджетного сегментов. Недорогие модели, в частности, Nokia 2.4 за $110, призваны обеспечить конкуренцию Xiaomi с ее дешевыми смартфонами линейки Redmi.



Квартет новинок Nokia

Холдинг HMD Global готовит премьеру россыпи новых моделей смартфонов Nokia среднего и бюджетного классов. Заместитель главы холдинга Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) заявил, что презентация новинок состоится 22 сентября 2020 г.

Дату мероприятия Сарвикас раскрыл в своем Twitter, опубликовав изображение приглашения на него. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 оно пройдет в режиме онлайн в виде прямой трансляции на YouTube.

Сарвикас не стал раскрывать планирующиеся к показу модели, но, по информации Twitter-блока Nokia Anew, среди них будут «середнячки» Nokia 7.3 и Nokia 6.3, а также два «бюджетника» – Nokia 3.4 и 2.4, последний из которых стоит около $110 (8270 руб. по курсу ЦБ на 15 сентября 2020 г). Он будет конкурировать с недорогими решениями Xiaomi, выпускаемыми под дочерним брендом Redmi.

Приглашение на мероприятие Nokia

На опубликованном изображении сказано об участии в презентации некоего «особого гостя» (special guest), подробности о котором на момент публикации материала держались в секрете. По информации портала GSM Arena, с наименьшей степенью вероятности это будет флагман Nokia 9.3 PureView – его производство пока не началось, что вынудило HMD Global перенести его показ на конец 2020 г.

HMD Global владеет брендом Nokia с мая 2016 г. Он выкупил его у Microsoft, а первые смартфоны и телефоны выпустил под ним в начале 2017 г.

Бюджетные новинки Nokia

Сегмент дешевых смартфонов Nokia образца осени 2020 г. откроет Nokia 2.4 с предварительной стоимостью в пределах $110 (8270 руб.). Мобильник получит 8-ядерный 12-нанометровый чип MediaTek Helio P22, 2 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 32 ГБ (будет доступна версия с 3/64 ГБ памяти, но ее цена неизвестна). Спецификации аппарата включают батарею 4500 мАч и двойную основную камеру на 13 Мп (базовый сенсор) и 2 Мп (ToF-сенсор, замер глубины резкости). Последняя редко устанавливается в устройства в такой ценовой категории. Экран смартфона получит диагональ 6,5 дюйма.

Возможный облик Nokia 2.4

Таким образом, если доступная информация о Nokia 2.4 подтвердится, то он будет конкурировать с бюджетными моделями Xiaomi. К примеру, в августе 2020 г. в России вышел Redmi 9A за 8000 руб., в котором есть процессор MediaTek Helio G25, память 2/32 ГБ, экран 6,53 дюйма, основная камера 13 Мп и батарея 5000 мАч.

Отметим, что в начале августа 2020 г. под брендом Nokia появился еще один дешевый смартфон – C3 с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти на процессоре SC9863A производства китайской компании Unisoc. Он поставляется с батареей на 3040 мАч, экраном HD+ на 6 дюймов и двумя фотокамерами – 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной. В Китае такой смартфон стоит ровно $100 (7520 руб.).

Так может выглядеть Nokia 3.4

Что до смартфона Nokia 3.4, то это замена модели Nokia 3.2 – смартфона с индексом 3.3 у этого бренда нет и, вероятно, уже не будет. GSM Arena пишет о присутствии в этом смартфоне экрана HD+ с диагональю 6,5 дюйма и соотношением сторор 19:9, тройной камеры 13+5+2 Мп, фронтального модуля 8 МП и батареи 4000 мАч с 10-ваттной зарядкой по microUSB. У Nokia 3.4 есть разъем для проводных наушников, но пока нет цены. Она будет включать 3 ГБ оперативной памяти и, возможно, процессор Snapdragon 662.

Что умеют смартфоны Nokia среднего класса

Моноблок Nokia 7.3 придет на смену модели Nokia 7.2, дебют которой пришелся на сентябрь 2019 г. Спецификации аппарата холдинг не раскрывает, но тот факт, что он относится к линейке 7.х, исключает наличие в нем по-настоящему топового «железа», хотя медленным он, на фоне Nokia 7.2, не будет. На данный момент есть информация лишь о присутствии в нем модема 5G для доступа к сотовым сетям пятого поколения.

Не исключено, что Nokia 7.2 поделится с 7.3 своим дизайном

Прошлогодний Nokia 7.2 характеризуется 6 ГБ оперативной памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 660, экраном Full HD+ на 6,3 дюйма и батареей 3500 мАч. Основной упор в нем сделан на фотокамеры – фронтальная 20 Мп (диафрагма f/2.0) и основная 48 Мп (f/1.8) плюс ультраширокоугольная 8 Мп (f/2.2) плюс ToF-камера на 5 Мп для портретных снимков (f/2.4). Все сенсоры дополнены оптикой Zeiss.

Nokia 6.3 – это потомок Nokia 6.2, вышедшего в сентябре 2019 г. о нем известно лишь, что в его составе будет процессор Qualcomm Snapdragon 675 или Snapdragon 730, в составе которых 5G-модулей нет.

Nokia 6.2 представляет собой упрощенную версию Nokia 7.2 – процессор Snapdragon 636, 3 или 4 ГБ RAM и основная фотокамера 16+8+5 Мп.