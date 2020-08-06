В России вышел сверхдешевый антикризисный смартфон Xiaomi

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В России начались продажи смартфона Redmi 9A, за который Xiaomi просит 8000 руб. В новой линейке это самая доступная модель, но ее низкая цена означает отсутствие быстрой зарядки, сканера отпечатков пальцев и экрана с разрешением Full HD+.

Экстремально дешевый Xiaomi

Компания Xiaomi привезла в Россию смартфон Redmi 9A, младшую версию модели Redmi 9, поступившей в продажу в конце июня 2020 г. Теперь именно Redmi 9A носит титул самого бюджетного смартфона в модельном ряду Xiaomi 2020 модельного года.

На российском и мировом рынках Redmi 9A, в отличие от Китая, доступен в единственной комплектации, включающей 2 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 32 гигабайта. В КНР продается и более производительная версия с 4/64 ГБ.

Российские продажи Redmi 9A начались 6 августа 2020 г. Смартфон стоит 8000 руб. против $70 (5130 руб. по курсу ЦБ на 6 августа 2020 г.), и столь заметную разницу в цене представители китайского вендора не объясняют. Старшую версию в КНР можно приобрести за $85 (6230 руб.).

В России Redmi 9A стоит необоснованно дорого в сравнении с Китаем

Redmi 9A предлагается в трех цветах корпуса – зеленом, синем и черном. Материал исполнения – пластик.

Большой экран и емкая батарея

В стоимость Redmi 9A входит в первую очередь аккумулятор, емкость которого увеличена до 5000 мАч. За счет отсутствующих в составе смартфона энергоемких компонентов одного заряда АКБ ему должно хватать на несколько дней, но Xiaomi время автономной работы не уточняет.

Быстрая зарядка в Redmi 9A не предусмотрена – смартфон рассчитан максимум на 10 Вт (5В, 2А). Нет в нем и современного разъема USB-C – вместо него установлен классический microUSB 2.0.

Экран Redmi 9A представляет собой IPS-матрицу на 6,53 дюйма по диагонали с разрешением 1600х720 точек (формат HD+) и каплевидным вырезом в верхней части под фотокамеру. Рамки присутствуют по всему периметру. К характеристикам дисплея относятся яркость 400 кд/м2, контрастность 1500:1, соотношение сторон 20:9 и 70-процентный охват цветового пространства NTSC.

Современный процессор и дуэт фотокамер

Смартфон Redmi 9A базируется на процессоре Helio G25 тайваньской компании MediaTek, премьера которого состоялась в конце июня 2020 г. Чип изначально создавался для использования в смартфонах начального уровня, и в его распоряжении есть восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 2 ГГц, наряду с видеоподсистемой IMG PowerVR GE8320 на частоте 650 МГц.

В Redmi 9 нет ряда нужных компонентов, включая USB-C и сканер отпечатков пальцев

Выпуском Helio G25 занимается компания TSMC, используя для этого 12-нанометровую литографию. В процессор интегрированы LTE-модем, модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) и ресиверы Beidou, Galileo, ГЛОНАСС и GPS.

Камер в Redmi 9A предусмотрено ровно две – одна на лицевой панели и одна на тыльной. Фронтальный модуль снимает в разрешении 5 Мп, имеет угол обзора 78 градусов, фиксированный фокус и диафрагму f/2,2. Сзади установлен 13-мегапиксельный сенсор с такой же диафрагмой, углом 75 градусов, записью видео Full HD на 30 кадрах в секунду и поддержкой HDR.

Смартфон с полноценным Android

Из коробки Redmi 9A работает на базе полнофункциональной операционной системе Android 10, даже несмотря на наличие лишь 2-гигабайтного модуля оперативной памяти. Как сообщал CNews, новые смартфоны с таким объемом RAM Google может в обозримом будущем причислить к программе Android Go – аналогичное название носит упрощенная версия ее мобильной ОС.

Поверх Android 10 в Redmi 9A установлена прошивки MIUI 11. Смартфон в скором времени будет обновлен до MIUI 12, а о своих планах по выпуску для него MIUI 13 Xiaomi пока не сообщает.

Redmi 9A весит 194 грамма, его размеры составляют 165х77х9мм. В список его характеристик входят отдельный разъем под наушники, поддержка карт памяти microSD и два слота под SIM-карты. Модуль NFC для бесконтактной оплаты в данном аппарате ввиду его невысокой цены не предусмотрен, и вместе с ним нет и сканера отпечатков пальцев.

Что есть в Redmi 9

Смартфон Redmi 9, стоящий на ступеньку выше в новом модельном ряду Xiaomi, в России продается за 12 тыс. руб. в комплектации с 3 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем емкостью 32 ГБ. Есть версия и подороже – с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти за 14 тыс. руб.

Xiaomi Redmi 9

В стоимость смартфона входят экран Full HD+ на 6,53 дюйма, пять фотокамер (8 Мп фронтальная и 13+8+2+5 Мп основная), дактилоскоп на задней панели, батарея 5020 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт по USB-C (комплект поставки содержит 10-ваттный блок питания) и 12-нанометрвоый процессор MediaTek Helio G80 с тактовой частотой до 2 ГГц и 950-мегагерцевой видеокартой Mali-G52 2EEMC2.