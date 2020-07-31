Xiaomi начала продавать в России свой самый дешевый смартфон. Видео

В России начались продажи смартфона Redmi 9 – самого доступного телефона Xiaomi в новом модельном ряду. Он стоит до 14 тыс. руб. и его российская цена оказалась существенно ниже европейской.



Дешевле, чем в Европе

Компания Xiaomi начала российские продажи своего новейшего бюджетного смартфона Redmi 9. В модельном ряду 2020 года это самая доступная модель.

В российской рознице, как сообщили CNews представители Xiaomi, Redmi 9 доступен в трех цветах пластикового корпуса – «Серый карбон» (темно-серый), «Морская волна» (зеленый) и «Фиолетовый закат» (фиолетовый). Покупателям Xiaomi предложила две конфигурации этого аппарата, различающиеся исключительно объемами встроенной и оперативной памяти.

Базовая версия Redmi 9 обойдется российским потребителям в 12 тыс. руб., и за эти деньги в ней будут присутствовать модуль оперативной памяти на 3 ГБ и флеш-накопитель емкостью 32 ГБ. Модификация подороже содержит в себе 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, и ее цена составляет 14 тыс. руб.

Redmi 9 стал самым доступным смартфоном Xiaomi 2020 модельного года

Для сравнения, в европейских странах Redmi 9 стал доступен для заказа 15 июня 2020 г. в тех же комплектациях и оттенках корпуса. Начальная версия оценивается в 150 евро (13,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 31 июля 2020 г.), а топовая – в 180 евро (15,8 тыс. руб.). Другими словами, в России Redmi 9 стоит дешевле, а для первых покупателей действует дополнительная скидка. Так, базовую версию можно купить на официальном сайте Xiaomi за 11 тыс. руб. с промокодом «REDMI932», старшую – за 12,5 тыс. руб. (промокод «REDMI964»).

Дисплей и фотокамеры

По характеристикам европейская и российская модификации смартфонов не различаются – в них обеих есть по пять фотокамер, из которых лишь одна – фронтальная. Это 8-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/2,0, фиксированным фокусом, углом обзора 78 градусов и функцией записи роликов в формате Full HD (1920х1080 точек).

Redmi 9 в классическом темно-сером исполнении

Передняя камера размещена в обычном каплевидном вырезе по центру верхней грани экрана – Xiaomi не стала делать под нее круглое отверстие. Сам дисплей – это IPS-матрица, закрытая усиленным стеклом Gorilla Glass 3 и обладающая диагональю 6,53 дюйма при разрешающей способности 2340х1080 точек (Full HD+).

К прочим параметрам экрана относятся соотношение сторон 19,5:9, яркость 400 кд/м2, контрастность 1500:1 и 70-процентный охват цветового пространства NTSC.

Тыльная фотокамера Redmi 9 включает четыре модуля – три расположены вертикально в ряд, и один Xiaomi поместила отдельно. Главный сенсор имеет разрешение 13 Мп, диафрагму f/2,2, угол обзора 75 градусов и поддерживает автофокусировку.

Распаковка Redmi 9

Набор сенсоров также включает широкоугольный (8 Мп, 118 градусов, фиксированный фокус, f/2,2), портретный (2 Мп, f/2,4, фиксированный фокус) и макро-модуль (5 Мп, f/2,4, минимальное расстояние 40 мм, фиксированный фокус). Камера пишет видео в Full HD-разрешении на 30 кадрах в секунду и поддерживает режим HDR. Светодиодная вспышка – в наличии.

Сканер отпечатков пальцев в Redmi 9 находится на задней панели, в непосредственной близости от модуля камер.

Батарея, память и процессор

Redmi 9 работает от встроенного аккумулятора солидной емкости – 5020 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку до 18 Вт по USB-C, но такой блок питания придется приобретать отдельно – в комплект поставки входит лишь 10-ваттный.

Обе комплектации смартфона можно приобрести в любом из трех цветов

Основа смартфона – это восьмиядерный процессор MediaTek Helio G80 с тактовой частотой до 2 ГГц и литографией 12 нм. Анонс чипа состоялся в феврале 2020 г., и в его составе есть видеокарта Mali-G52 2EEMC2 на частоте до 950 МГц, модули Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.0, ресиверы GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo, а также LTE-модем Cat.7.

В смартфоне используется скоростной модуль оперативной памяти LPDDR4X. В то же время чип флеш-памяти обычный, не самый быстрый – eMMC 5.1.

Дополнительные спецификации

Из коробки Redmi 9 работает на базе ОС Android 10 с прошивкой MIUI 11. Он гарантированно получит обновление до MIUI 12 в течение 2020 г., а вот апдейт до Android 11 на момент публикации материала заявлен не был.

Несмотря на наличие порта USB-C для зарядки и подключения к ПК, у Redmi 9 имеется отдельный 3,5-миллиметровый разъем под проводные наушники. Также в его распоряжении есть два слота под SIM-карты и поддержка сменных накопителей microSD, а сам он весит 198 граммов при габаритах 163х77х9 мм.