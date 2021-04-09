Nokia отказалась от всех старых смартфонов в пользу совершенно нового модельного ряда. Цены в России

Nokia поменяла схему наименования своих смартфонов – больше нет Nokia 5, Nokia 6 и др., теперь есть только линейки С, G и X для смартфонов от ультрабюджетного до среднего классов. В каждой из них Nokia представила по два аппарата, и пять из них будут доступны в России.

Глобальные изменения

Компания Nokia полностью пересмотрела свою линейку смартфонов и отказалась от прежней схемы наименования моделей, в которой названия устройств состояли из одной цифры (или двух, разделенных точкой). Как сообщили CNews представители компании, вместо девяти полноценных подсерий у Nokia осталось лишь три – самая дешевая С-серия, бюджетная G-серия, а также смартфоны Х-серии, относящиеся к среднему классу.

Это первое столь радикальное нововведение в модельном ряду Nokia с начала 2017 г., когда финский холдинг HMD Global вернул этот бренд на рынок мобильных устройств. За прошедшие четыре года линейка смартфонов Nokia разрослась до девяти основных подсерий серий (Nokia 1 – Nokia 9), притом разница между гаджетами соседних, например, Nokia 6 и Nokia 7, была не совсем очевидной.

Nokia заменила девять линеек смартфонов всего лишь тремя

Каждая из трех новых серий состоит из двух моделей стоимостью на российском рынке от 7500 до 32 тыс. руб. Актуальных флагманов у Nokia пока нет, как нет и информации, когда они появятся, и какая литера будет в их названии.

Самые дорогие смартфоны

В шестерке новинок Nokia самыми технологичными (и самыми дорогими) являются моноблоки Nokia X20 и Nokia X10 с камерами Zeiss и кодовыми именами Scarlet Witch (Алая Ведьма) и Quick Silver (Ртуть) в честь известных супергероев. Это смартфоны среднего уровня, получившие, помимо продвинутой оптики, поддержку сетей пятого поколения (5G) и аккумуляторы повышенной емкости.

Nokia X20 стал самым дорогим среди новинок

Между тем, оба мобильника построены на далеко не самом передовом процессоре Qualcomm – в них используется Snapdragon 480, который, тем не менее, производится по 8-нанометровому техпроцессу. В нем есть восемь ядер Kryo 460 на частоте до 2 ГГц и видеокарта Adreno 619, и основное его предназначение заключается в обеспечении дешевых мобильников поддержкой 5G.

Первое впечатление от Nokia X20

X20 и Х10 получили ОС Android 11 и три года обновлений самой ОС и системы безопасности.

Старший Nokia X20 оснащен экраном Full HD+ на 6,7 дюйма с широкими рамками и вырезом под камеру на 32 Мп. Основной модуль состоит из четырех сенсоров (64, 5, 2 и 2 Мп), а сканер отпечатков пальцев перенесен с задней панели в кнопку включения. Смартфон поставляется с батареей 4470 мАч, защитой от брызг IP52, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, ресиверами GPS, ГЛОНАСС и Beidou, портом USB-C для зарядки, аудиоразъемом 3,5 мм и FM-тюнером.

Nokia X10 - упрощенная версия Х20

Nokia X10 отличается от Х20 лишь фотокамерами – тыльный модуль получил сенсоры 48+5+2+2 Мп, а разрешение фронтального снижено до 8 Мп.

В российской рознице старший Nokia X20 появится оттенках «скандинавский синий» и «полночное солнце» в версии 8/128 ГБ по цене 32 тыс. руб. До конца апреля 2021 г. действует предзаказ по цене 28 тыс. руб.

Для Nokia X10 предусмотрены оттенки корпуса под названием «голубая ель» и «белоснежный». В России смартфон выйдет в версии 6/128 ГБ, но его цена и сроки релиза пока неизвестны. В Европе аппарат выйдет в июне 2021 г. по цене от 309 евро (28,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 апреля 2021 г.).

Бюджетные новинки Nokia

Следом за Х-серией идет линейка G, представленная моделями G10 и G20. Этим смартфонам процессоры Qualcomm не достались – они собраны на MediaTek, но, как и предыдущие два аппарата, работают на Android 11. Им положены два года обновлений ОС и три года апдейтов системы безопасности.

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Для G20 Nokia выбрала чип Mediatek Helio G35 с восемью ядрами Cortex-A53 на частоте до 2,3 ГГц и видеокартой GE8320 (680 МГц). Более доступный Nokia G10 построен на MediaTek Helio G25 (восемь ядер Cortex-A53 до 2,0 ГГц и видеокарта GE8320 до 650 МГц). Экраны у обоих смартфонов – HD+ с диагональю 6,5 дюйма.

Nokia G20

G10 и G20 работают от АКБ на 5050 мАч с зарядкой по USB-C, но комплектная зарядка выдает всего-навсего 10 Вт мощности, что негативно отразится на времени заряда. Энергии в батареях, по версии Nokia, хватает на три дня автономной работы. У обоих смартфонов есть FM-приемник, LTE-модем, сканер отпечатков пальцев, отдельная кнопка вызова помощника Google Assistant (в 2018 г. он освоил русский язык) и номинальная защита от влаги IPX2.

Nokia G20 получил пять камер. Основной блок включает датчики на 48 Мп, 5 Мп (сверхширокоугольный объектив, 2 Мп (макро-съемка) и 2 Мп (датчик глубины сцены). Пятая камера – это фронтальная на 8 Мп, такая же, как у G10. последнему достался тыльный модуль на три камеры – 13+2+2 Мп.

Внешне G10 от G20 почти не отличается

В России Nokia G20 выйдет в серебристом и темно-синем цветах в модификациях 4/64 и 4/128 ГБ. Базовая версия стоит 14 тыс. руб. (до конца апреля 2021 г. – 13 тыс. руб.), а стоимость топовой версии не установлена.

Купить Nokia G10 россияне смогут в конфигурациях 3/32 ГБ и 4/64 ГБ) в темно-синем и лавандовом цветах. Цена младшей модификации неизвестна, старшая же стоит 12 тыс. руб. по предзаказу в фирменном интернет-магазине Nokia.

Совсем дешевые мобильники

Замыкают череду новинок Nokia ультрабюджетные устройства С10 и С20. До России доедет пока только С20 по цене 7500 руб. за 2/16 ГБ и 8000 руб. за 2/32 ГБ в темно-синем и песочном оттенках.

Nokia C20

На оба смартфона ввиду минимального объема оперативной памяти установлена сильно упрощенная операционная система Android 11 Go, адаптированная под такого рода устройства. Обновления ОС им не полагаются, а вот система безопасности будет получать патчи в течение двух лет.

Для снижения цены Nokia отказалась от чипов MediaTek и Qualcomm в пользу восьмиядерного процессора SC9863A компании Unisoc, в прошлом известной как Spreadtrum. Он установлен в С20 – младший С10 получил еще более дешевый Unisoc SC7331e на четырех ядрах.

Купить Nokia C10 в России пока нельзя

В остальном С20 и С10 идентичны. Смартфоны получили экраны 6,5 дюйма с разрешением 1600х720 точек (HD+), фронтальную камеру на 5 Мп, точно такой же тыльный модуль и батарею на 3000 мАч. В стоимость входят LTE-модем, ресиверы GPS и ГЛОНАСС, устаревший разъем зарядки microUSB, отдельный вход под наушники и модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11n.