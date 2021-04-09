Nokia отказалась от всех старых смартфонов в пользу совершенно нового модельного ряда. Цены в России
Nokia поменяла схему наименования своих смартфонов – больше нет Nokia 5, Nokia 6 и др., теперь есть только линейки С, G и X для смартфонов от ультрабюджетного до среднего классов. В каждой из них Nokia представила по два аппарата, и пять из них будут доступны в России.
Глобальные изменения
Компания Nokia полностью пересмотрела свою линейку смартфонов и отказалась от прежней схемы наименования моделей, в которой названия устройств состояли из одной цифры (или двух, разделенных точкой). Как сообщили CNews представители компании, вместо девяти полноценных подсерий у Nokia осталось лишь три – самая дешевая С-серия, бюджетная G-серия, а также смартфоны Х-серии, относящиеся к среднему классу.
Это первое столь радикальное нововведение в модельном ряду Nokia с начала 2017 г., когда финский холдинг HMD Global вернул этот бренд на рынок мобильных устройств. За прошедшие четыре года линейка смартфонов Nokia разрослась до девяти основных подсерий серий (Nokia 1 – Nokia 9), притом разница между гаджетами соседних, например, Nokia 6 и Nokia 7, была не совсем очевидной.
Каждая из трех новых серий состоит из двух моделей стоимостью на российском рынке от 7500 до 32 тыс. руб. Актуальных флагманов у Nokia пока нет, как нет и информации, когда они появятся, и какая литера будет в их названии.
Самые дорогие смартфоны
В шестерке новинок Nokia самыми технологичными (и самыми дорогими) являются моноблоки Nokia X20 и Nokia X10 с камерами Zeiss и кодовыми именами Scarlet Witch (Алая Ведьма) и Quick Silver (Ртуть) в честь известных супергероев. Это смартфоны среднего уровня, получившие, помимо продвинутой оптики, поддержку сетей пятого поколения (5G) и аккумуляторы повышенной емкости.
Между тем, оба мобильника построены на далеко не самом передовом процессоре Qualcomm – в них используется Snapdragon 480, который, тем не менее, производится по 8-нанометровому техпроцессу. В нем есть восемь ядер Kryo 460 на частоте до 2 ГГц и видеокарта Adreno 619, и основное его предназначение заключается в обеспечении дешевых мобильников поддержкой 5G.
X20 и Х10 получили ОС Android 11 и три года обновлений самой ОС и системы безопасности.
Старший Nokia X20 оснащен экраном Full HD+ на 6,7 дюйма с широкими рамками и вырезом под камеру на 32 Мп. Основной модуль состоит из четырех сенсоров (64, 5, 2 и 2 Мп), а сканер отпечатков пальцев перенесен с задней панели в кнопку включения. Смартфон поставляется с батареей 4470 мАч, защитой от брызг IP52, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, ресиверами GPS, ГЛОНАСС и Beidou, портом USB-C для зарядки, аудиоразъемом 3,5 мм и FM-тюнером.
Nokia X10 отличается от Х20 лишь фотокамерами – тыльный модуль получил сенсоры 48+5+2+2 Мп, а разрешение фронтального снижено до 8 Мп.
В российской рознице старший Nokia X20 появится оттенках «скандинавский синий» и «полночное солнце» в версии 8/128 ГБ по цене 32 тыс. руб. До конца апреля 2021 г. действует предзаказ по цене 28 тыс. руб.
Для Nokia X10 предусмотрены оттенки корпуса под названием «голубая ель» и «белоснежный». В России смартфон выйдет в версии 6/128 ГБ, но его цена и сроки релиза пока неизвестны. В Европе аппарат выйдет в июне 2021 г. по цене от 309 евро (28,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 апреля 2021 г.).
Бюджетные новинки Nokia
Следом за Х-серией идет линейка G, представленная моделями G10 и G20. Этим смартфонам процессоры Qualcomm не достались – они собраны на MediaTek, но, как и предыдущие два аппарата, работают на Android 11. Им положены два года обновлений ОС и три года апдейтов системы безопасности.
Для G20 Nokia выбрала чип Mediatek Helio G35 с восемью ядрами Cortex-A53 на частоте до 2,3 ГГц и видеокартой GE8320 (680 МГц). Более доступный Nokia G10 построен на MediaTek Helio G25 (восемь ядер Cortex-A53 до 2,0 ГГц и видеокарта GE8320 до 650 МГц). Экраны у обоих смартфонов – HD+ с диагональю 6,5 дюйма.
G10 и G20 работают от АКБ на 5050 мАч с зарядкой по USB-C, но комплектная зарядка выдает всего-навсего 10 Вт мощности, что негативно отразится на времени заряда. Энергии в батареях, по версии Nokia, хватает на три дня автономной работы. У обоих смартфонов есть FM-приемник, LTE-модем, сканер отпечатков пальцев, отдельная кнопка вызова помощника Google Assistant (в 2018 г. он освоил русский язык) и номинальная защита от влаги IPX2.
Nokia G20 получил пять камер. Основной блок включает датчики на 48 Мп, 5 Мп (сверхширокоугольный объектив, 2 Мп (макро-съемка) и 2 Мп (датчик глубины сцены). Пятая камера – это фронтальная на 8 Мп, такая же, как у G10. последнему достался тыльный модуль на три камеры – 13+2+2 Мп.
В России Nokia G20 выйдет в серебристом и темно-синем цветах в модификациях 4/64 и 4/128 ГБ. Базовая версия стоит 14 тыс. руб. (до конца апреля 2021 г. – 13 тыс. руб.), а стоимость топовой версии не установлена.
Купить Nokia G10 россияне смогут в конфигурациях 3/32 ГБ и 4/64 ГБ) в темно-синем и лавандовом цветах. Цена младшей модификации неизвестна, старшая же стоит 12 тыс. руб. по предзаказу в фирменном интернет-магазине Nokia.
Совсем дешевые мобильники
Замыкают череду новинок Nokia ультрабюджетные устройства С10 и С20. До России доедет пока только С20 по цене 7500 руб. за 2/16 ГБ и 8000 руб. за 2/32 ГБ в темно-синем и песочном оттенках.
На оба смартфона ввиду минимального объема оперативной памяти установлена сильно упрощенная операционная система Android 11 Go, адаптированная под такого рода устройства. Обновления ОС им не полагаются, а вот система безопасности будет получать патчи в течение двух лет.
Для снижения цены Nokia отказалась от чипов MediaTek и Qualcomm в пользу восьмиядерного процессора SC9863A компании Unisoc, в прошлом известной как Spreadtrum. Он установлен в С20 – младший С10 получил еще более дешевый Unisoc SC7331e на четырех ядрах.
В остальном С20 и С10 идентичны. Смартфоны получили экраны 6,5 дюйма с разрешением 1600х720 точек (HD+), фронтальную камеру на 5 Мп, точно такой же тыльный модуль и батарею на 3000 мАч. В стоимость входят LTE-модем, ресиверы GPS и ГЛОНАСС, устаревший разъем зарядки microUSB, отдельный вход под наушники и модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11n.