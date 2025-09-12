Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182812
ИКТ 14214
Организации 11046
Ведомства 1490
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26201
Персоны 78549
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Ртуть Hydrargyrum химический элемент

Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент

УПОМИНАНИЯ


12.09.2025 На освоение выпуска материалов для производства чипов власти потратили 2 миллиарда за год. Половина ушла на лазеры 1
28.11.2023 Российские ученые расшифровали математику перехода между типами сверхпроводимости 1
16.11.2023 Россияне создали новый экологичный материал для оптоэлектроники 1
06.10.2021 Чем могут быть опасны энергосберегающие лампы 1
29.04.2021 Как экологично избавиться от старого компьютера или ноутбука? 1
09.04.2021 Nokia отказалась от всех старых смартфонов в пользу совершенно нового модельного ряда. Цены в России 1
19.03.2021 ЭКА при поддержке «М.Видео-Эльдорадо» запустила интерактивный урок для школьников 1
19.10.2020 Правда ли отказ от зарядных устройств в комплекте поставки улучшит экологию? 1
14.10.2020 Apple представила умную колонку HomePod mini. Цена 1
03.09.2020 MMD представила новую линейку ультратонких мониторов Philips E2. Фото 1
29.04.2020 MMD представила мониторы серии Philips B1 1
18.02.2020 MMD представила монитор Philips 243B1 1
14.10.2019 Тонер Kyocera и аналоги: сравниваем качество, безопасность и стоимость 1
02.08.2019 MMD представила новую линейку мониторов Philips E1. Цены 1
22.02.2019 Mitsubishi Electric начала выпуск промышленных TFT-LCD-модулей с сенсорными панелями 1
19.04.2018 МГТС сообщила о начале приема использованных батареек на утилизацию 1
04.02.2014 «Борлас» оснастил передвижную лабораторию ФСО России 1
13.06.2013 Немцы создают проектор будущего 1
13.05.2013 Иду на стыковку: обзор "походного" ноутбука с док-станцией Acer Travelmate P633 1
04.03.2013 Green IT: как сэкономить на печати 1
13.02.2013 Загрязнение окружающей среды: мобильник покажет уровень ртути 1
17.12.2012 Лук и чеснок помогут очистить землю от токсинов 1
03.12.2012 Четверть современных женщин отравлены токсинами 1
21.02.2012 Как выбрать телевизор. Рекомендации ZOOM.CNews 1
08.12.2011 «Ситроникс» и «Люмен Стар» открывают совместное производство светодиодных ламп в Зеленограде 1
22.09.2011 Инновации во зло: наночастицы убивают мозг 1
08.09.2011 Новый вид погребения: щелочной гидролиз признали законным 1
05.09.2011 Обзор планшета BlackBerry PlayBook: легко ли быть третьим 1
02.09.2011 Росcийская нанолампа будет светить 6 лет подряд. За 995 рублей 1
29.07.2011 Компания AOC переводит дисплеи на светодиодную подсветку 1
21.06.2011 Как сделать недвижимость энергоэффективной: рецепт LG Electronics 1
09.12.2010 Новый тип матрицы удешевит инфракрасные камеры 1
03.12.2010 Деление изотопа ртути удивило физиков 1
27.07.2010 Fujitsu отказалась от производства ЖК-мониторов с ламповой подсветкой 1
25.06.2010 Samsung представила экологически чистые ЖК-мониторы 1
02.06.2010 Обзор за неделю: умные дома берут курс на энергоэффективность 1
24.05.2010 3D-телевизоры и Blu-ray-плееры Panasonic: российский анонс 1
18.03.2010 Новое поколение плазменных телевизоров Panasonic – на российском рынке 1
25.02.2010 Новые производительные ноутбуки Samsung 1
24.02.2010 Утилизация электроники становится глобальной проблемой 1

Публикаций - 92, упоминаний - 92

Ртуть и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10490 11
Philips 2069 7
Apple Inc 12430 6
Dell EMC 5060 6
Intel Corporation 12423 5
Dell Technologies - Dell Computer 2145 5
HP Inc. 5728 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 5
HP - Hewlett-Packard 3635 5
TPV MMD 43 4
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 33 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 3
Fujitsu 2055 3
Nvidia Corp 3650 3
Lenovo Group 2324 2
LG Electronics 3656 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1539 2
Acer Group - Acer Inc 2618 2
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 246 2
Inform GmbH 53 2
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 37 2
AMD - Advanced Micro Devices 4396 1
Ростех - Автоматика Концерн 1711 1
X Corp - Twitter 2898 1
Microsoft Corporation 25048 1
Qualcomm Technologies 1873 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Toshiba Corporation 2940 1
Hitachi - Хитачи 1474 1
Xerox 1147 1
Konica Minolta 409 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
MediaTek - Ralink 547 1
Sony 6592 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 74 1
HMD Global - Nokia 133 1
Yahoo! 3702 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Россети Ленэнерго 1699 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 920 1
Лента - Сеть розничной торговли 2219 1
Евросеть 1413 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
Carl Zeiss AG 304 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
СКО Электроника-утилизация 21 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 217 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Мосводоканал МГУП 67 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Мослифт АО 6 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 37 1
Dixis - Диксис 359 1
Евросеть Техмаркет 81 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 270 1
КазМунайГаз - ПНХЗ - Павлодарский нефтехимический завод 5 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 376 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5678 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1172 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3298 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5104 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 255 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 523 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2654 1
Мосгордума - Московская городская Дума 144 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
РНФ - Российский научный фонд 126 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 250 1
Greenpeace - Гринпис 129 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6336 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1177 25
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14805 17
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7293 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6199 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28600 13
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6536 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 12
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1036 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10035 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17608 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12765 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10219 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3966 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25242 9
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21493 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26578 8
Контрастность 2917 8
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1075 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3190 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14238 7
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 152 7
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2304 7
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2348 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14367 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7543 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12793 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55198 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25166 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70646 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3390 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9694 5
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2557 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8000 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6200 5
Микрофон - Microphone 2649 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14204 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3642 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9127 4
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 328 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7245 3
Microsoft Windows 16128 3
Intel Core - Семейство процессоров 1229 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1398 3
Philips SmartImage 9 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5081 3
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 3
Google YouTube - Видеохостинг 2849 2
Apple iPad 3899 2
Google Android 14479 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1287 2
Microsoft Windows 7 1990 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3023 2
Apple - App Store 2974 2
Intel Core i - Cерия процессоров 526 2
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 254 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 851 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 517 2
Apple iPod Touch 746 2
Philips E - Серия мониторов 9 2
Philips B - Серия мониторов 9 2
MMD SmartErgoBase 9 2
Philips EasyRead 11 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 2
Philips PowerSensor 9 2
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 21 2
Philips SmartContrast 13 2
Philips LightSensor 3 2
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 202 2
Apple iPad Pro 299 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 2
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 2
Panasonic NeoPDP 11 2
Apple iOS 8116 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1593 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
Jones Bob - Джоунс Боб 2 2
Чубайс Анатолий 215 1
Гуцериев Михаил 112 1
Андреев Андрей 33 1
Кузнецов Николай 26 1
Киселёв Алексей 77 1
Dell Michael - Делл Майкл 192 1
Полякова Татьяна 6 1
Лебедев Артемий 102 1
Демидов Михаил 133 1
Ксенин Алекс 311 1
Хрусталь Оксана 25 1
Москалева Татьяна 73 1
Буров Олег 25 1
Горшкова Анна 1 1
Гуляева Татьяна 39 1
Пасеков Владимир 24 1
Орлов Степан 11 1
Хоменко Артем 7 1
Харин Александр 7 1
Цыбин Андрей 8 1
Бурбаев Тимур 4 1
Сосницкий Сергей 1 1
Sullivan Sandy - Салливан Сэнди 1 1
Игнатьев Иван 2 1
Borchers Bob - Борчерс Боб 2 1
Humphreys Colin - Хэмпфри Колин 1 1
Kelly Liam - Келли Лайм 2 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 1
Вагов Алексей 1 1
Ковш Алексей 6 1
Дудов Алексей 1 1
Одноблюдов Максим 6 1
Мелкумов Вадим 2 1
Шаненко Аркадий 1 1
Хазиев Раузил 3 1
Подгорный Игорь 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 153025 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52988 24
Европа 24510 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13480 12
Индия - Bharat 5607 10
Земля - планета Солнечной системы 10568 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17812 7
Германия - Федеративная Республика 12858 7
Япония 13434 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44984 5
Франция - Французская Республика 7942 5
Южная Корея - Республика 6791 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5303 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18231 3
США - Джорджия - Атланта 258 3
Уран - планета Солнечной системы 545 3
Азия - Азиатский регион 5685 2
Америка Южная 864 2
Канада 4953 2
Африка - Африканский регион 3543 2
Китай - Тайвань 4086 2
Россия - ЦФО - Курская область 680 2
Испания - Королевство 3746 2
США - Колумбия - Вашингтон 1425 2
Великобритания - Шотландия 340 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3180 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 727 2
США - Вашингтон - округ Колумбия 75 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 883 2
США - Мэриленд 293 2
Казахстан - Республика 5730 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3103 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3012 1
Финляндия - Финляндская Республика 3642 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7927 1
Америка - Американский регион 2181 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 1
Ближний Восток 3010 1
Свинец - Plumbum - химический элемент 134 38
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4230 27
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5186 25
Химия - Кадмий - Cadmium - химический элемент 36 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9385 13
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 79 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31075 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25393 8
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 109 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10443 7
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1947 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5774 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53908 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8406 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2138 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11519 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2254 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50278 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4251 4
Галлий - Gallium - химический элемент 342 4
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 482 4
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 529 4
Цинк - Zincum - химический элемент 46 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5171 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11283 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14649 3
Физика - Physics - область естествознания 2779 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5182 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 3
Химическая промышленность - Chemical industry 286 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1278 3
Металлы - Никель - Nickel 343 3
Бериллий - Beryllium - химический элемент 18 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6180 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4344 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19836 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5715 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1028 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10361 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 859 2
New Scientist 1448 2
Phys.org 972 2
MSNBC - телеканал 89 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11363 1
Deutsche Welle - Телеканал 47 1
Мобильные системы 117 1
InformationWeek 241 1
TG Daily 98 1
RCR News 107 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
EurekAlert 289 1
Scientific American 80 1
e4 Engineering 107 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1079 1
Communications Physics 3 1
Science Advances 33 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8302 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 199 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
РАН - Российская академия наук 1970 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 2
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 68 2
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 35 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 254 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 1
РАМН ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова - Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова 2 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1052 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 165 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 69 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 128 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 73 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 11 1
University of Burgos - Universidad de Burgos, UBU - Университет Бургоса 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2108 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
CeBIT 612 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 1
День молодёжи - 27 июня 968 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383620, в очереди разбора - 733413.
Создано именных указателей - 182812.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще