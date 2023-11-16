Россияне создали новый экологичный материал для оптоэлектроники

Специалисты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ИФП СО РАН изобрели, синтезировали и протестировали полупроводниковые наноструктуры для оптоэлектроники. Новая технология позволит не использовать такие вредные вещества, как ртуть и мышьяк; сделает процесс производства более экономным.



Цель — новый технологический уровень

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») и Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН (ИФП СО РАН) создали и протестировали новый экологичный материал для оптоэлектроники, сообщил ТАСС.

Новые полупроводниковые наноструктуры для фотоприемников и излучателей ИК-спектра экологичнее прежних, так как при их производстве не используются ртуть и мышьяк. Технология может применяться на разных типах производств электронных компонентов и отличается высокой эффективностью.

Цель исследований — создание новых типов полупроводниковых материалов для внедрения в массовое производство оптоэлектронных компонентов, выход на новый уровень технологий в этой отрасли. Результаты опубликованы в научном журнале Materials Today Physics. Разработка ученых была поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ).

Суть открытия

По сравнению с традиционно используемыми полупроводниковыми соединениями новые наноструктуры не только могут быть встроены напрямую в интегральные оптоэлектронные схемы, но и являются более экологичными благодаря отсутствию таких компонентов, как ртуть и мышьяк, рассказал агентству доцент кафедры микро- и наноэлектроники ЛЭТИ Дмитрий Фирсов.

Фото: ЛЭТИ Ученые ЛЭТИ и РАН разработали новый экологичный и экономичный материал для производства оптоэлектроники

Уникальные характеристики разработки обеспечивает сочетание кремния, германия и олова; составляющее основу материала. Недорогая кремниевая подложка также позволяет сделать процесс экономным, пояснил агентству Вячеслав Тимофеев, один из авторов работы, старший научный сотрудник ИФП СО РАН, сотрудники которого занимались синтезированием материала.

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Гетероструктуры на основе этих элементов создали методом молекулярно-лучевой эпитаксии — наращивания упорядоченных слоистых структур в условиях вакуума. Далее, путем травления на полученных пластинах, формировались фотонные кристаллы, которые позволяют преобразовать электрический сигнал в оптический и обратно.

Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» протестировали полученный материал для с помощью специального оборудования. Тесты показали, что созданные фотоприемные структуры позволяют генерировать и обнаруживать инфракрасное излучение в спектральной области, недоступной для традиционной кремниевой электроники.

Перспективы применения

Технология использует доступные и экологичные материалы и широко распространенные производственные технологии. Благодаря этому она может быть оперативно внедрена в промышленность.

«Данные фотоприемники могут найти применение в системах оптической передачи информации, а также в тепловизорах, газоанализаторах и различных других сенсорах», — отметил Фирсов. Сейчас ведется разработка устройств на основе новых структур.

Разработки ЛЭТИ

Это не первая прорывная разработка института. В июле 2023 г. CNews писал о том, что в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» построили антенну для сотовых сетей 5G, способную усиливать микроволновый сигнал в направлении скопления абонентов. Со слов разработчиков, большинство элементов антенны собраны из отечественных или коммерчески доступных компонентов, иностранные специалисты или эксперты из других научных учреждений к данной разработке не привлекались.

В середине марта 2023 г. ученые ЛЭТИ показали СВЧ-антенну для массового производства систем связи стандарта 5G. По ряду характеристик, в том числе по своей стоимости и умению работать в широком диапазоне сверхвысоких частот, эта антенна не имеет аналогов во всем мире, утверждают авторы проекта.