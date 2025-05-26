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Science Advances


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад 1
16.10.2024 Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов 1
17.04.2024 Совершена первая в истории успешная передача квантовой информации 1
26.03.2024 Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет 1
25.12.2023 Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров 1
28.11.2023 Российские ученые расшифровали математику перехода между типами сверхпроводимости 1
20.08.2023 Астрофизики обнаружили суперпузыри, управляемые квазарами — они могут участвовать в создании галактик 1
26.07.2023 Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса? 1
15.06.2023 Естественную историю придется переосмыслить — у динозавров обнаружили нейрокогнитивные способности 1
17.02.2023 Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле 1
12.05.2022 Найдены доказательства сильнейшего землетрясения в истории человечества 1
25.04.2022 Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида 1
19.04.2022 Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось 1
19.03.2022 Как сделать компьютер из жидких кристаллов? 1
25.02.2022 Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе 1
09.06.2021 Революция в добыче металлов: «лапароскопический» метод позволяет достать руду без вреда природе 1
15.03.2021 Древние накопители возвращаются. Создан компакт-диск емкостью 700 терабайт 1
02.03.2021 Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают 1
28.12.2020 В Солнечной системе обнаружена новая система скоростных магистралей: откуда они взялись? 1
30.11.2020 Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов 1
23.10.2020 Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет 1
28.09.2020 Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов 1
10.09.2020 На Луне нет кислорода, но она все-таки «ржавеет» 1
24.08.2020 Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали 1
25.05.2020 Квантовый радар превосходит свои классические аналоги 1
09.04.2020 Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы 1
04.03.2020 В России создан «невозможный» материал для новых сверхпроводников 1
29.01.2020 Исследователи Samsung разработали неинвазивный способ измерения уровня глюкозы в крови 1
15.05.2019 ИИ сам научился человеческому «числовому чутью» 1
31.10.2017 Реализован новый принцип связи — быстрее оптоволокна 1
14.08.2017 Найден «убийца» кремния: Полупроводник, пригодный для техпроцесса 0,6 нм 1
22.06.2015 Шестое массовое вымирание началось 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Science Advances и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9472 2
Samsung Electronics 10370 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Sony 6571 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 331 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 106 1
Deiteriy - Дейтерий 72 1
Галактика - Корпорация 1478 1
Microsoft Corporation 24847 1
Intel Corporation 12309 1
Google LLC 11946 1
USTC - Union Semiconductor Technology 3 1
Unsplash 1007 2
LEGO 248 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Торий НПП 46 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 5
РНФ - Российский научный фонд 111 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 189 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1866 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10925 5
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1372 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3396 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9868 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3108 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4670 3
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 498 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4281 3
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1399 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4727 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8075 2
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 259 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 581 2
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 171 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 838 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3810 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3322 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1507 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4299 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14871 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21178 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12284 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3343 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6410 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5561 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2812 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14023 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1527 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2518 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9840 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5495 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7175 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1060 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3287 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16356 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10261 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 794 1
Pixabay 149 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 2
Archival Disc - оптический носитель Sony Corporation и Panasonic Corporation 8 1
ISRO Chandrayaan - Чандраян - चंद्रयान्-१ - «Лунный корабль» - космический зонд, искусственный спутник Луны 36 1
NASA MMM - Moon Mineralogy Mapper 5 1
Google Maven 29 1
ORM - Observatorio del Roque de los Muchachos - Roque de los Muchachos Observatory - Telescopio Nazionale Galileo, TNG - Galileo National Telescope - Nordic Optical Telescope, NOT 4 1
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 50 1
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 15 1
NASA OSIRIS-REx 10 1
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
Оганов Артем 7 1
Fink Johannes - Финк Йоханнес 1 1
Mleczko Michal - Млечко Михал 1 1
Xiaogang Liu - Сяоганг Лю 2 1
Papineau Dominic - Папино Доминик 1 1
Вагов Алексей 1 1
Новицкий Олег 1 1
Иванишин Анатолий 3 1
Petraglia Michael - Петралья Майкл - Petraglia Mike - Петраглия Майк 2 1
Столяров Василий 3 1
Шаненко Аркадий 1 1
Шкаплеров Антон 2 1
Clarke Richard - Кларк Ричард 19 1
Vinther Jakob - Винтер Джейкоб 2 1
Земля - планета Солнечной системы 10464 14
Солнечная система - Solar system 2533 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52578 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5243 6
Германия - Федеративная Республика 12784 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1302 4
Африка - Африканский регион 3518 4
Россия - РФ - Российская федерация 148812 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 3
Канада 4924 3
Луна - спутник Земли 1488 3
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 480 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 731 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13404 2
Новая Зеландия 721 2
Европа 24383 2
Юпитер - планета Солнечной системы 554 2
Израиль 2752 2
Уран - планета Солнечной системы 544 2
Азия - Азиатский регион 5613 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 465 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1365 2
Великобритания - Лондон 2390 2
Арктика - Северный полюс 176 2
Германия - Бавария - Эрланген 4 1
Ливан - Ливанская Республика 195 1
Нептун - планета Солнечной системы 202 1
Индийский океан 160 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Саудовская Аравия - Королевство 602 1
Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров 36 1
США - Техас - Остин 173 1
Дания - Королевство 1308 1
Греция - Греческая Республика 985 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 270 1
Кения - Республика 154 1
Сербия - Республика 345 1
Левант - Территория стран восточной части Средиземного моря (Сирии, Палестины, Израиля и Ливана) 13 1
Франция - Французская Республика 7897 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 10
Зоология - наука о животных 2691 6
Физика - Physics - область естествознания 2688 5
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 811 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2811 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4129 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3732 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5084 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2071 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 990 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1692 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4129 3
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 288 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2521 3
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 459 2
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 137 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 740 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 334 2
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 563 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5708 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1256 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1618 2
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 420 2
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 134 2
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 566 2
Ботаника - Растения - Plantae 1070 2
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 475 2
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 527 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 727 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 122 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10172 1
Солнце - Солнечная туманность - Небулярная гипотеза 7 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 854 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19190 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5016 1
Металлы - Медь - Copper 808 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1363 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 286 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4498 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 1
Communications Physics 3 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 2
University of Chicago - Чикагский университет 98 2
SAIT - Samsung Advanced Institute of Technology 9 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 362 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 49 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 37 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 45 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 234 1
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 21 1
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 6 1
RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology - Мельбурнский королевский технологический университет 11 1
Belgrade Observatory - Белградская астрономическая обсерватория - Астрономическая обсерватория Звездара 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1153 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 996 1
University of Glasgow - Университет Глазго 30 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 24 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 66 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 83 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 64 1
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 1
Jilin University - Цзилиньский университет 4 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
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