Разделы

Техника
|

Российские ученые придумали, как использовать гибридные частицы света для сверхбыстрых оптических чипов

Группе ученых из ИТМО, МФТИ, а также университетов Германии и Швейцарии впервые удалось «поймать» сверхбыстрые гибридные частицы света, которые раньше наука считала неуловимыми. В ходе эксперимента физики использовали фемтосекундный лазер и тонкую метаповерхность с микроскопическим узором, которая создает подходящие условия для удержания частиц. В перспективе разработка позволит создавать оптические вычислители, которые могут переобучаться и работать в сотни раз быстрее современной электроники. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

В физике существует явление, которое называют парадоксом Клейна: оно описывает поведение частиц, почти не имеющих массы и движущихся со скоростью, близкой к скорости света. Такие частицы не удерживаются барьерами, а проходят сквозь них, поэтому их нельзя «поймать» в ловушку и удержать в одном месте. С развитием фотоники это ограничение перетекло из теоретического в практическое. Чтобы создавать оптические компьютеры, нужно уметь надежно удерживать световые сигналы в нужной точке, чтобы они не пролетали насквозь и успевали обработать информацию, а затем обрабатывать их в крошечных участках чипа.

Команда ученых Нового физтеха ИТМО совместно с коллегами из МФТИ, Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии и Технического университета Дортмунда в Германии решила задачу удержания света с помощью гибридных частиц — экситон-поляритонов. Они возникают, когда свет (фотон) объединяется с возбуждением перовскита (экситоном) в метаповерхности. Эти гибриды по своим свойствам похожи на безмассовые частицы, которые могут очень быстро переносить информацию.

«В работе мы использовали пленку из перовскита — мягкого и гибкого материала, который гораздо проще и дешевле в обработке, чем подавляющее большинство полупроводников, применяемых в современной фотонике. Он нужен нам, чтобы создавать условия для рождения гибридных частиц света — поляритонов. На перовските можно, как на пластилине, отпечатать нужный узор, и при этом в таких пленках даже при комнатной температуре удается наблюдать квантовые эффекты, которые раньше получали при сверхнизких температурах. Мы сделали пленку толщиной в тысячу раз тоньше человеческого волоса и прямо в ней отпечатали микроскопическую решетку, чтобы взаимодействие света и вещества стало максимально эффективным», — сказал директор Института фотоники и главный научный сотрудник Нового физтеха ИТМО Сергей Макаров.

В ходе эксперимента исследователи направили сверхкороткий лазерный импульс в крошечную точку на метаповерхности. Она была нужна, чтобы создать условия, при которых поляритоны не разлетаются.

«Свет попадает в маленькое лазерное пятно и возбуждает там перовскит. Внутри этой области рождаются поляритоны — но вырваться за пределы этой области они уже не могут. За границами лазерного пятна материал остается невозбужденным, "спящим". Мы как будто породили джинна и тут же заперли его в бутылке, не дав ему улететь. Этот баланс притока и потерь энергии создает особые условия, которые позволяют обойти парадокс Клейна и удержать частицы в ловушке», — сказал ведущий теоретик исследования, ведущий научный сотрудник МФТИ Антон Налитов.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

С помощью спектрометра — прибора, раскладывающего свет по цветам, — ученые увидели, что пойманные поляритоны образовали четкие энергетические уровни. Поэтому на выходе из перовскитной пленки свет разделился на несколько цветных лучей. Это доказывает, что поляритоны действительно заперты в ловушке и занимают строго определенные состояния, а не разлетаются хаотично.

«Фундаментальное открытие имеет перспективы в сфере фотонных вычислений. Нейросети и задачи ИИ требуют огромных мощностей, а обычные процессоры тратят на это слишком много энергии, превращая ее в тепло. Метаповерхности, подобные нашей, могут решать такие задачи напрямую светом: пока электроны бегают по проводам между транзисторами и памятью, нагревая чип в обычных компьютерах, в нашем случае свет будет пролетать сквозь структуру за доли наносекунды и выполнять сложные вычисления с минимальными энергозатратами», — сказал Сергей Макаров.

Исследование поддержано программой «Приоритет 2030» в рамках фокусировки ИТМО на фотонных вычислениях. В дальнейшем ученые планируют интегрировать такие перовскитные метаповерхности в дифракционные нейронные сети — оптические схемы, где свет сам выполняет вычисления, проходя через несколько слоев с микроскопическими узорами, как нейросеть обрабатывает информацию. Если удастся разместить множество таких «ловушек» на компактном чипе площадью около квадратного сантиметра, это позволит создать оптические вычислители, способные, например, выполнять операции векторно-матричного умножения для задач больших языковых моделей, распознавания образов, оптимизации логистики и борьбы с мошенническими банковскими операциями. Вычисления станут в сотни раз быстрее и энергоэффективнее современной электроники.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

После обновления редактор Word стал внезапно закрываться с ошибкой и уничтожать данные. Решения проблемы нет

Где хранить резервные копии, чтобы их не уничтожили хакеры

Хакеры развернули сеть из 120 тысяч фальшивых магазинов, чтобы воровать данные кредитных карт

Выход за пределы ИТ: как в России трансформируются ITSM-системы

Назад в 90-е. Российские зумеры устали от «цифры» и массово скупают кассетные магнитофоны и CD-плееры

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще